Tập phim bắt đầu với bài phát biểu của Jagya. Anh nói về sự phát triển của Jaitsar. Trợ lý của Het Singh bắt đầu ca ngợi Het Singh và cổ vũ cho hắn. Het Singh rời đi. Dadisaa đứng dậy và nói Jagya đã quyết định tham gia vào chính trị vì dân làng muốn vậy, anh giống như mặt trời mọc. Anh không phải là kẻ tham lam. Anh quyết đoán và trung thực để có thể làm được điều gì đó cho Jaitsar và dân làng. Bà nói rằng, nếu mọi người có bất kỳ nghi ngờ nào thì anh sẽ bổ nhiệm lại. Mọi người đều bảo đảm sẽ hỗ trợ Jagya. Dadisaa mỉm cười. Họ cổ vũ cho Jagya.

Bà cô nói, bà kết hôn với Dipendra là chống lại mong muốn của gia đình . Bà đã không hạnh phúc với ông ta. Bà đã cố gắng để cứu vãn mối quan hệ của họ nhưng không thành công. Bà nói, trước khi con trai em được sinh ra, em đã biết chuyện tình cảm của ông ấy với một số phụ nữ khác. Ông ta kết hôn với em sau đó bỏ rơi em và con trai. Em đã dạy dỗ con trai nên người, nhưng ông ta cũng rời bỏ em. Daddu nói, mọi người đều yêu quý em. Đáng lẽ em nên trở về nhà. Chúng ta sẽ chấp nhận em. Bà nói rằng, em có trở về, nhưng mọi chuyện đã muộn.

Bà cô nói với Daddu rằng con trai bà đã đi sang Mỹ với vợ và con trai của nó rồi. Amol đến và chúc bà ngủ ngon. Bà cô hạnh phúc và yêu cầu cậu đi ngủ. Bà giúp Anandi mặc ghunghat và khen đẹp. Bà hỏi Alok về Ira. Ông nói rằng, cô ấy đã đi thăm họ hàng. Daddu nói bà hãy kể về những gì đã xảy ra với bà sau khi bà rời khỏi nhà.

Anandi hướng dẫn cho Shiv về Amol. Shiv lắng nghe. Anandi nói, em sẽ cố gắng để trở về càng sớm càng tốt. Amol đã hứa với em rằng nó sẽ không gây rắc rối cho anh. Shiv nói, anh không hứa với em rằng anh sẽ không gây rắc rối cho em. Em biết là anh không ngủ ngon giấc mà không có em. Anandi nói, em cũng sẽ không ngủ ngon giấc nếu không có anh. Họ có một màn khóa mắt. Anandi và Shiv ôm nhau. Bài hát Rajastani vang lên ............

Anandi nhận phước lành từ Daddu trước khi đi Jaitsar. Daddu nói, không cần phải chạm chân ông đâu. Anandi nói, hãy để cháu chạm vào chân của Daddu. Daddu ban phước cho cô. Bà cô đến và hỏi cô sẽ đi đâu? Anandi nói, cháu đến Jaitsar để vận động cho Jagya. Bà hỏi, Jagya là ai? Là anh trai của cháu à. Anandi ngạc nhiên. Cô định nói ... nhưng Daddu ngắt lời và nói cô đi đi. Bà nói cô hãy sớm trở về. Anandi nói, cháu sẽ cố gắng về sớm. Bà cô nhìn Anandi.

Một vài cô gái thông báo cho dân làng rằng Anandi đến vận động cho Jagya. Mọi người vỗ tay cho Anandi. Anandi có bài phát biểu và nói có vẻ như ngôi làng này luôn luôn là của tôi. Cô cho biết, cuộc bầu cử không phải là một trò đùa và yêu cầu mọi người sử dụng quyền bỏ phiếu của mình. Cô nói mọi người hãy trao cho Jagya một cơ hội làm việc cho phúc lợi cho Jaitsar. Mọi người vỗ tay cho Jagya. Jagya phát biểu. Anh nói rằng, khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi nhìn vào các con tàu đi qua và nghĩ rằng khi nào sẽ dừng lại ở làng chúng ta. Anh nói rằng, chúng ta không có bất kỳ một nhà ga nào ở đây. Anh nói về người nông dân và những nhà buôn tham lam. Anh nói rằng, tôi muốn được là tiếng nói của các bạn để có thể yêu cầu những điều cần thiết cho các bạn. Jagya nói, tôi cần sự hỗ trợ của mọi người. Anandi mỉm cười. Jagya cảm ơn họ.

Het Singh đến với thuộc hạ của hắn. Một trong những tên thuộc hạ hỏi Jagya về sự an toàn của phụ nữ hay các cô gái. Anh nói, ngôi làng của chúng tôi an toàn. Họ nói xấu về nhân thân của Jagya. Tất cả dân làng lên tiếng phản đối Jagya. Jagya và Anandi bị sốc.

Tập 40b

Tập phim bắt đầu với cảnh những người dân trong làng và bọn người làm lọan được thuê đang nói về mối quan hệ giữa Jadish và Anandi. Họ nói rằng ‘ chúng tôi không muốn điều này’. Anandi nói rằng ‘tôi sẽ trả lời câu hỏi này’. Anandi nói rằng dù cho có bất cứ chuyện gì đã xảy ra với tôi, thì tôi cũng không bao giờ bắt Jadish phải chịu trách nhiệm về điều đó bởi vì anh ấy không có lỗi. Anandi nói rằng, lỗi là bởi người lớn. Lỗi là ở phong tục kết hôn sớm cho những đứa trẻ. Cô nói, một đứa trẻ kết hôn với một đứa trẻ cùng tổi và chúng phải buộc phải sống chung với nhau. Cô nói rằng chúng cũng có những vấn đề tương đương. Cô nói rằng, Jadish đã có một vài lỗi, nhưng anh đã biết sửa chữa lỗi lầm của mình. Cô nói rằng Jadish đã kết hôn với Ganga và cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc và nuôi nấng con trai của cô ấy. Người dân trong làng vỗ tay vì Jadisk

Phulli đứng lên nói về chuyện con trai Het Sigh cố gắng để cưỡng bức cô. Cô yêu cầu mọi người quyết định xem ai mới là người nguy hiểm cho làng này. Những kẻ làm loạn được thuê chuẩn bị ném đá vào ba người đang đứng trên bục. Ganga chạy đến và nhìn thấy điều này. Cô cố gắng ngăn cản họ lại.

Ganga vừa chạy vừa gọi tên Anandi và Jadish. Những kẻ làm loạn tấn công Anandi và Jadish.Jadish và Anandi ngồi xuống để né tránh những viên đá đó. Ganga chạy đến. Những kẻ làm loạn yêu cầu những người dân trong làng hãy ủng hộ cho Het Singh.

Meenu đến chỗ Buaji và đưa sữa cho bà. Buaji nhìn Meenu. Meenu hỏi có chuyện gì sao/. Buaji bảo Meenu hãy đội tấm khăn lên đầu. Meenu nói rằng, ông nội không tin vào phong tục đó. Buaji bắt Meenu đội veil (khăn chùm đầu) lên.

Ganga giúp Jadish băng vết thương lại sau khi trở về nhà. Basant rất túc giận và gọi Makhan bảo anh đi lấy xe để đi giải quyết chuyện này với Het Singh. Bhairov nói rằng, họ không có bằng chứng. Basant nói, Ganga đã nhìn thấy chính là họ làm. Jadish bảo Bassant hãy bình tĩnh. Anandi nói rằng, Het Singh sợ mất vị trí của mình nên ông ta mới làm vậy. Bà nội bảo anh hãy đi giải quyết chuyện này với Het Signh bằng việc bỏ phiếu cho ông ta.

Phulli đang đi bộ trên đường. Con trai của Het Singh đi xe đến và để nghị đưa cô về nhà. Phulli từ chối. Con trai của Het Singh nói rằng, cô là vợ tôi. Anh ra nói rằng chúng tôi sẽ làm cho bố của tôi thắng và cô sẽ trở thành nữ hoàng. Cô nói, anh giống như một con chó có một cái đuôi xoắn. Anh ta cố gắng làm bị thương cô. Những người trong làng đi xe đạp đến. Con trai Het Singh bỏ đi.

Amol gọi điện thoại cho Anandii và nói với cô về việc tham gia cuộc thi vẽ. Anandi bảo anh hãy tập vẽ thật chăm vào nhé. Shiv nới chuyện với cô và hỏi cô về cuộc vận động. Anandi nói rằng có rất nhiều chuyện xảy ra và nói cho anh nghe về mọi chuyện. Shiv nói rằng anh sẽ nói có DSP. Anandi nói rằng, bố đã nói với cảnh sát về việc bảo an. Shiv nói rằng, anh ước gì mình đã ở đó. Anandi nói rằng, em viết anh còn có công việc tại văn phòng mà. Buaji cố gắng để thay đổi thói quen của mọi người trong nhà và yêu cầu Meenu hãy mang khay đồng thau ra cho mọi người. Ông nội bảo Meenu hãy đi lấy nó đi. Buaji hỏi Shiv về Anandi. Shiv nói rằng cô ấy sẽ quay về nhà sau khi cuộc vận động kết thúc. Buaju hỏi tuổi của Jadish và bảo anh giống như anh trai của Anandi. Ông nội chuyển chủ đề. Meenu mang khay đồng thau ra.

Jadiish và Anandi đang ngồi trong vườn nhà. Anandi nói rằng, em có thể ngồi đây hàng giờ và nhìn lên mặt trăng. Jadish cảm ơn cô và nói ‘em lại đến để giúp anh một lần nữa’. Anandi nói rằng, Shiv khuyến khích bảo em đến. Jadish nói, anh rất vui vì em đã lấy được Shiv làm chồng. Anandi nói rằng, em cũng rất vui vì anh đã lấy được Ganga làm vợ. Jadish nói rằng, Ganga đối xử tốt với tất cả mọi người. Anh đang khen cô. Ganga đi đến và nghe thấy điều này. Jadish nói rằng, những ngôi sao này vẫn ở đây, nhưng con người đã thay đổi. Anandi nói rằng. thay đổi này đều tốt cho cả hai chúng ta. Cả hai chúng ta giờ đây đều hạnh phúc với cuộc sống của mình. Jadish nói rằng, anh đã có động lực mới trong cuộc đời là nhờ có em. Anh vẫn đang tự hỏi về điều đó cho đến tận bây giờ. Jadish nói, em và Ganga đã cho anh biết ý nghĩa mới của cuộc đời. Anh cảm ơn cô. Anandii mỉm cười. Ganga cảm thấy không vui. Xem tập tiếp theo tại đây