Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 39: Jagdisk ứng cử đại biểu quốc hội

Tập phim bắt đầu khi Jagya và Ganga đang về nhà sau khi nộp đề cử. Anh nói:

-Anh ấy đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử rồi bà thưa bà-Ganga nói.

Dadisa hỏi về Bhairon. Jagya nói:

-Ba cháu đi xuống nhà kho rồi.

Sumitra rất vui còn Ganga thì nói:

-Het Singh, ông ta đã rất cố gắng thế nhưng Jagya vẫn trả lời tốt hơn.

Sumitra bắt đầu căng thẳng nhưng Dadisa nói:

-Ông ta chắc chắn sẽ không thể làm gì được đâu.

-Bà biết không, ông ta đã rất ngạc nhiên khi thấy cháu trong cuộc bầu cử đấy.

Anh bắt đầu kể lại mọi chuyện trong hồi tưởng của mình. Sumitra thấy lo lắng cho sự an toàn của con trai mình nhưng Dadisa nói bà không cần lo lắng như thế.

-Ông ta sẽ bị phân tâm khi thấy Jagya.-Dadisa nói

-Nhưng mẹ à, Het Singh ông ta là người rất nham hiểm. Jagya, mẹ nghĩ con nên suy nghĩ lại đi về quyết định của mình.

-Sẽ không có chuyện gì xảy ra với con đâu mà mẹ-Jagya nói- Trong cuộc đời con, có 3 người, nữ thần, bà nội, mẹ và Ganga, con sẽ không sợ bất kì ai hết.

-Thần Devi sẽ phù hộ cho cháu trai của bà…





Sherkha Nathaldi - cô dâu 8 tuổi

Dadisa gọi điện cho Anandi rồi ban phước cho cô. Bà thông báo cho cô về chuyện Jagya tham gia cuộc bầu cử.

-Cháu không biết là anh ấy có hứng thú với chính trị đó bà.

-Cả nhà đã bắt thằng bé phải thử cái thử thách này đấy. Nếu cháu ở đây, cháu cũng sẽ trở thành một nhà chính trị gia.

Dadisa mời Anandi đi cổ động cho Jagya. Anandi nói:

-Cháu sẽ nói với Shiv và báo cho bà sau…

Sau đó Anandi gọi cho Shiv và kể hết mọi chuyện và nói Dadisa mời cô đi cổ động cho Jagya. Shiv nghe xong và nói:

-Em cứ đi nếu đó là chuyện tốt… Anh sẽ đến và chào mừng cậu ấy nếu Jagya thắng cuộc bầu cử.

Tại nhà của Het Singh… Con trai Het Singh nhắc nhở ba mình phải cẩn thận với Jagya. Het Singh nói:

-Con trai, chúng ta nên biết sử dụng những mối quan hệ mà chúng ta có chứ. Jagya, cậu ta không hề biết một cái gì hết. Cậu ta không thể đối đầu với ba được.

Con trai ông ta sợ và nói rằng dân làng đều nghe theo cậu ta nhưng ông ta nói:

-Cậu ta không thể thắng được đâu. Chúng ta có thể sử dụng quyền lực bên ngoài. Và chắc chắn ba sẽ ngồi được lên chiếc ghế đó thôi

Tại nhà bếp của dinh thự… Ganga đang đun dầu. Dadisa khen cô, Ganga nói:

-Cháu thấy nhẹ nhõm hơn khi bà hết đau sau khi cháu mát xa cho bà.

Dadisa nói Ganga nên đi lo cho chồng mình. Ganga mỉm cười và nói:

-Cháu cũng sẽ dành thời gian cho bệnh viện, cháu phải lo cho bệnh viện chứ bà.

-Cháu nói cũng phải.

Tại gian nhà rộng lớn của dinh thự, Jagya, Nandu và các bạn của Nandu đang tất bật chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Ganga đến và hỏi:

-Anh định bắt đầu cuộc vận động từ đâu đây?

-Anh cũng đang nghĩ đây Ganga

-Hay là anh hãy bắt đầu từ trường học và đền thờ đi. Dadisa đến và xem xét các tấm áp phích. Sau đó bà đề nghị Jagya nên bắt đầu vận động tại đảo Ram Leela

-Nghe cũng được nếu như chúng ta tập họp lại vào buổi tối.

Dadisa gọi cho Roshan Lal và nói anh ta sắp xếp một cuộc gặp gỡ. Sumitra và Gehna mời Nandu và các bạn của cậu bé ăn chút thức ăn. Mọi người đang làm việc thì lão Het Singh đến và nói một cách hùng hồn:

-Không cái gì có thể ngăn cản tôi chiến thắng đâu.

Ông ta nhìn các tấm áp phích… Dadisa, với tất cả sự uy nghi và tự tin, bà đối đầu với lão Het Singh đó và nói:

-Ông đến đây làm gì?

Còn Jagya nói ông ta nên rời khỏi đây.

-Tôi đến đây chỉ để cho cậu chút lời khuyên thôi mà. Tôi nghĩ cậu đừng nên tham gia vào giới chính trị làm gì, nó không thích hợp với cậu. Cậu nên xóa tên cậu đi.

Ông ta còn nói Jagya nên ở nhà. Dadisa cũng không vừa, bà nói ông ta nên từ bỏ chính trị đi. Het Singh cười lớn, lộ rõ vẻ khinh bỉ và nói:

-Tôi sẽ không để yên nếu có ai cố tình cướp mất chính trị của tôi đâu.

Tập 39b

Tập phim bắt đầu với việc Het Singh đến nhà Singh cảnh báo Jagdish về việc anh tham gia tranh cử, ông không cho phép bất kỳ ai xen vào chuyện của ông. Jagdish nói rằng ông phải chấp nhận sự thật này vì ông sợ mất quyền lực của mình, Het Singh nói thời gian sẽ chứng minh được ai là kẻ yếu và phải rời khỏi cuộc chơi, ông đề nghị nên suy nghĩ lại về việc tham gia vào chính trị, Jagdish đề nghị ông rời khỏi trước khi anh nói với người làm đuổi ông ra khỏi nhà, Het Singh bực dọc và rời đi. Lúc này ở văn phòng Shiv gọi cho Anandi và nói anh sẽ cùng cô ăn tối bên ngoài, Anandi hạnh phúc và nói rằng cô sẽ dẫn Amol cùng đi, nhưng lúc này nhân viên của anh đến thông báo rằng có một vụ tai nạn xảy ra, Anandi khuyên anh nên đi xem sao.

Tại Jaisar, mọi người cùng nhau kêu gọi tranh cử cho Jagdish, Ganga cũng như bà nội ra sức kêu gọi mọi người, người dân đảm bảo rằng họ sẽ bầu chọn cho anh. Shiv đến bệnh biện xem xét vụ tai nạn, bác sĩ nói rằng họ cần kêu gọi thêm những bác sĩ từ những nơi khác đến để đáp ứng chữa trị cho các nạn nhân. Anandi gọi Shiv hỏi về vụ tai nạn, anh nói rằng mọi chuyện anh sẽ giải quyết được. Shiv nghe tiếng kêu của một người phụ nữ, bà ta yêu cầu tìm túi xách của bà vì trong đó có trang sức, Shiv đáp ứng yêu cầu đó của bà và kêu người tìm cho bà ta. Ganga nói với bà nội cô sẽ đến bệnh viện để giải quyết chuyện ở đó, bà nội nói cô nen đi giúp đỡ mọi người phụ Jagdish vì anh đang bận phải tranh cử. Tại bệnh viện, các cảnh sát thông báo với Shiv rằng mọi chuyện đã được ổn thỏa, anh hỏi về bà già tìm túi, y tá cho biết bà ta đã bất tỉnh, nhân viên mang túi của bà ta đến tìm giấy tờ và thông tin liên lạc, Shiv thấy 1 tấm hình trong đó là ông nội và bà già đó. Anh gọi cho ông nội trình bày mọi việc, ông nội hỏi nơi và ông đến đó.





Het Singh được những tôi tớ của ông thông báo về tình hình tranh cử của Jagdish, ông rất tức giận tạt rượu vào và đốt chúng, ông nói rằng ông phải làm gì đó để ngăn chặn sự việc này lại.

Anandi vùng ông nội và Anoop đến bệnh viện, ông nhìn thấy bước ảnh từ Shiv và vô cùng xúc động, bà già tìm thấy túi xách của mình từ y tá, bà thấy ông nội, cả hai xúc động nhận ra nhau. Ông nội đến ôm lấy bà, ông đã tìm kím bà ở khắp mọi nơi, bà nói bà cũng vậy bà cũng đi rất nhiều nơi chỉ được tìm thấy anh trai mình. Ông giới thiệu bà đến mọi người Shiv, Anandi và Anoop, Shiv nói rằng anh đã hoàn thành các thủ tục xuất viện, bà có thể cùng họ trở về nhà, ông nội đồng ý ông muốn bà nói hết mọi việc đã xảy ra trong thời gian qua.

Jagdish được chào đón bởi tất cả dân làng, anh bắt đầu bài phát biểu của mình, anh nói anh vẫn là bác sĩ Jagdish bất cứ khi nào mọi người cần giúp đỡ hãy đến tìm anh, mọi người vỗ tay hoan nghênh Jagdish. Het Sigh đến cùng những người ủng hộ ông, ông phát biểu rằng ông sẽ giúp Jaisar khẳng định vị trí của mình trên bản đồ, Het Singh cho rằng Jaisar là vùng đất vàng, và tủ của mọi người sẽ chứa đầy tiền nếu họ chọn đúng người lãnh đạo, một vị bác sĩ sẽ không làm được những điều đó. Dân làng vỗ tay cho ông, Jagdish nỏi ằng mọi người có thể làm bất cứ điều gì nếu cảm thấy điều đó là đúng, anh sẽ không ngăn cản mọi người nếu mọi người chọn Het Singh và giúp ông ta trở thành triệu phú. Xem tập tiếp theo tại đây



