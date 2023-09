Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 31: Jagdisk bị đưa ra tòa án xét xử

Tại Badi Haveli: Basant đang buồn bã về Bhairon, ông nói tại sao đến tận bây giờ Bhairon vẫn chưa gọi cho ông? Bhai đang ở đâu? Đột nhiên Bhairon gọi điện để thông báo đang ở trong phòng của ông, ông đã lấy nó, ông hỏi Bhairon chuyện gì đã xẩy ra ở đó. Bhairon kể lại toàn bộ thảm kịch xảy ra tại biệt thự .Nhà Shekar đã nhắc lại những chuyện đã qua, Bhairon nói rằng họ đã thực sự đã thề sẽ trả thù trả thù, Basant sắp tức giận, nhưng ông đã bảo Bhairon bây giờ hãy nói cho ông biết điều gì sẽ xảy ra tại tòa án vào ngày mai, Basant nói Jagdish đã không phạm bất cứ tội gì, thì tại sao anh phải đau khổ ?

Bhairon đã kiên nhẫn lắng nghe anh, anh nói rằng sự tự tôn của một con người là mong manh như thủy tinh, khi bị tổn hại hoặc bị phá vỡ sẽ mang đến sự hủy diệt, Basant nói Jagya đã bảo đảm rằng ông sẽ xử lý tất cả mọi thứ vì vậy đừng lo lắng . Basant bảo Bhairon tắt điện thoại, Bhairon đã nghe theo .

Trong phòng khách ở Badi Haveli: Gehna đang nghe lo lắng cho Ja, cô nói rằng sắp có chuyện gì xẩy ra với Ja? Hi vọng rằng nó sẽ được an toàn. Basan nói : ừ, anh cũng đang rất lo nhưng họ đã nộp hồ sơ với sự biện hộ rất mạnh mẽ và trong trường hợp này tòa án hầu như sẽ ủng hộ cho cô gái, họ có thể không nghe những gì Ja trình bày. Sumitra buồn bã nói không, tôi không thể để chuyện này xẩy ra, tôi sẽ nói chuyện với Ira và thuyết phục họ, bà nội nói cô ta sẽ phớt lờ những lời con nói thôi, cô ta đang bận rộn với việc làm cho con gái mình nguôi giận.

Gehna đề nghị chúng ta cũng có thể đưa Ganga theo, Sumitra phản đối kịch liệt, bà nội ngăn cản và nói: xin thần linh làm ơn dừng cuộc cãi nhau này lại, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, Sumitra nói con sẽ đi theo mẹ, Basan nói với bà nội rằng con sẽ đưa cô ấy tới gặp Ja, sau đó cô ấy cũng sẽ không hài lòng, con và Gehna sẽ ở lại đây. Bà nội cầu nguyện với thần linh: hỡi thần linh làm ơn hãy giúp chúng con trong chuyện này và tại tòa án.

Tại phòng của Bhairon: Ông đang ngồi 1 mình điện thoại của ông reo lên, đó là cuộc gọi từ An ông nhấc máy, An xin lỗi: con thực sự xin lỗi ba, con đã cố gắng rất nhiều để giúp đỡ Ja nhưng con đã thất bại, Bhairon nói đó không phải lỗi của con và ba cũng rất buồn về vụ kiện tại tòa và Ja cũng không để lộ ra bối cảnh lúc uống cà phê, An nói rằng đó có thể là chi tiết tốt trong hoàn cảnh này, anh ấy nên nói về điều đó, Bharon giải thích rằng Ja không muốn nhìn thấy con gặp bất kì rắc rối nào, đó là lý do vì sao nó không mở miệng. Cuộc gọi kết thúc.

Tai dinh thự nhà Shi:

An khóc ở ngoài Kanha ji, Kanha ji mày đang làm cái gì vậy? tại sao tình huống này lại đặt ra cho mình, mình đang bị kẹt giữa 2 gia đình, nếu mình không nói ra sự thật tại tòa án, đó sẽ là sự bất công và cô ấy vừa đi vừa khóc.

Tại phòng đọc của Shi: Shi đang làm một vài việc với đống hồ sơ, Sanchi đến và đưa cho anh ấy 1 cuộc gọi, Shi bắt máy và đó là cuộc gọi từ luật sư, luật sư đã giải thích: tôi đã nghiên cứu rất nhiều về cơ sở phản bội của anh ta và nghề nghiệp, thông tin cá nhân, Shiv tuyên bố tôi chỉ có 1 lý do duy nhất để đâm đơn khỏi kiện, luật sư bảo anh đừng lo lắng, điều tra viên vẫn đang ở đâu và tôi sẽ tìm ra chi tiết chống lại anh ta, anh dập máy.

Ira đến đó, bà hỏi tại sao mẹ cảm thấy qua cuộc nói chuyện của con con đang mềm yếu đối với Ja và sự tức giận của con đang tan dần đối với anh ta, Shiv cố gắng thuyết phục rằng: không, sự tức giận của anh ta vẫn còn nhiều, con không quên bất cứ chuyện gì. Ira nói con đang nói chuyện giống như An, nó rất lo cho Ja và mẹ của nó hơn là cho San và chúng ta. Một thứ kết thúc nếu cô ta không thích chúng ta, mẹ sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô ta, chỉ có thời gian sẽ quyết định mối quan hệ của chúng ta sẽ được củng cố hay bị phá hủy.

Tập 31b

Bà nội, Sumitra và Bhairon đang đứng đợi luật sư bên ngoài tòa án, Ganga đi tới đó và rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ba người. Bhairon đi tới chỗ cô và hỏi sao con lại tới đây. Ganga nói rằng họ đã triệu tập cô tới để hỏi một số chuyện, Bhairon đưa cô đi cùng. Sumitra không thể tin được. Cả bốn người cùng đứng chờ luật sư. Lúc này, Jagdish đi tới đó trên xe của cảnh sát, anh xúc động tới gặp gia đình của mình, anh nhìn bà, rồi nhìn mẹ...

Bhairon nói với Jagdish đừng lo lắng vì luật sư đã nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Ganga cũng nói: Anh không làm điều gì sai trái với người nào cả, thì thần linh cũng sẽ không để chuyện gì xấu xảy ra với anh đâu. Bà nội và Sumitra lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của họ. Jagdish hỏi về Mannu, Ganga nói: Thằng bé vẫn khoẻ, nó đang đợi ba của nó trở về nhà. Sumitra rất ngạc nhiên. Sau đó, vị luật sư đi tới và hỏi Jagdish đã sẵn sàng chưa. Jagdish trả lời, nếu ông đã sẵn sàng, thì tôi cũng vậy. Luật sư nói: Tôi sẽ gặp anh ở bên trong.

Lúc này, Sanchi và gia đình Shekhar cũng tới nơi. Bà nội ngẩng cao đầu và nhìn họ. Anandi không đi cùng nhà chồng cùa mình. Sanchi rơi nước mắt, Ira cố an ủi cô. Vừa lúc này Anandi cũng tới, cô bước đi rất chậm. Bà nội, Sumitra và Bhairon chắp tay chào gia đình Shekhar, nhưng Ira không nói gì và bỏ vào trong cùng Sanchi, những người khác cũng làm theo. Anandi khóc khi nhìn thấy Jagdish và gia đình Singh, cô không biết phải nói gì. Bà nội ra hiệu cho cô rằng mọi chuyện vẫn ổn, Anandi đi vào trong toà án.

Nandu từ trường trở về nhà với tâm trạng tức giận, và rằng cậu sẽ không thèm nói chuyện với ai nữa. Basant hỏi: Sao hôm nay con về sớm vậy? Nandu nói: Con sẽ không đi học nữa đâu... tất cả bạn bè của con đều nói rằng em họ Jagdish sẽ đi tù, nhưng đi tù có nghĩa là trở thành tội phạm, mà em Jagdish thì không làm gì xấu cả. Cậu nói tiếp: Trước đây con đã từng rất thích chị Sanchi, nhưng nếu chị ấy bắt em Jagdish vào tù thì con sẽ không bao giờ nói chuyện với chị ấy nữa.

Basant giải thích cho Nandu rằng Sanchi đang buồn vì Jagdish, nhưng anh không làm gì sai cả, anh sẽ được minh oan và cảnh sát sẽ thả anh ra. Nandu nói: Một khi em Jagdish trở về, con sẽ đưa em ấy tới trường và chỉ cho bạn của con thấy rằng em ấy đã không làm gì sai. Con cũng sẽ giống như Jagdish khi mà con lớn lên. Gehna bảo Nandu mau đi thay quần áo. Basant nói với Gehna: chúng ta nói với Nandu rằng Jagdish không có lỗi và nó sẽ sớm trở về, nhưng... chúng ta chỉ có thể hi vọng và cầu nguyện với thần Devi rằng mọi chuyện ở toà án sẽ tốt đẹp và Jagdish sẽ được trả tự do.

Gehna nói: Mọi thứ vốn dĩ đã rất tốt đẹp trước khi Sanchi bước chân vào cuộc đời Jagdish... Thật tốt vì giờ thằng bé đã lựa chọn Ganga, Sanchi hoàn toàn không xứng với nó. Bây giờ thì nhà chồng Anandi nên nhận ra điều đó. Basant nói: Điều này cũng là dễ hiểu mà... tất cả cha mẹ thì đều ủng hộ cho con gái của họ. Gehna nói: Anh nói đúng, đó là lý do tại sao họ lại ủng hộ cho Sanchi ngay cả khi cô ấy đã làm sai. Bây giờ, chỉ có thần Devi mới có thể làm gì đó.

Gia đình Singh đi vào bên trong tòa án. Ganga đi tới để ngồi cạnh bà nội và Sumitra, nhưng Sumitra bực dọc đứng lên ngồi chỗ khác. Ganga định ngồi cạnh bà, nhưng một lần nữa bà khó chịu đứng dậy và trở về chỗ cũ của mình.

Phiên toà bắt đầu,.....

Luật sư của Sanchi trình bày đầu tiên, ông nói rằng: Khi mà trái tim của một cô gái bị tan vỡ, chúng ta không thể dùng tiền để bù đắp được. Ở đây không phải là một vụ giết người hay gì khác, nhưng giấc mơ của một gia đình đã bị phá hủy, thì điều đó không đau lòng bằng một vụ giết người hay sao? Thân chủ của tôi, cô Sanchi Shekhar cũng là đại diện cho những cô gái khác. Trong cái tôi ích kỷ của một người đàn ông, anh ta lợi dụng các cô gái, đùa giỡn với cảm xúc của các cô. Sau khi thỏa mãn mục đích của mình, anh ta liền rũ bỏ các cô, khiến cuộc sống của các cô bị phá hủy, và trường hợp của thân chủ tôi cũng giống như vậy. Bị cáo Jagdish Singh đã đính hôn với thân chủ của tôi, nhưng trước khi diễn ra đám cưới ít ngày, anh ta đến và chấm dứt mọi thứ. Mọi người đều thấy cuộc sống của mình là vô giá, và nó thực sự là vô giá. Bất cứ người nhạy cảm nào cũng có thể nhận ra rằng anh Jagdish đã làm tổn thương đến cô Sanchi và cảm xúc của cô ấy nhiều như thế nào, vì vậy, không thể chịu được cú sốc bị phụ tình, cô Sanchi đã cố gắng tự tử. Luật sư xin phép tòa được đặt câu hỏi cho Jagdish. Tòa đồng ý.

Luật sư của Sanchi hỏi Jagdish: Có chuyện gì đã xảy ra mà khiến anh quyết định hủy hôn đột ngột như vậy? Có mâu thuẫn gì ở đây không? Jagdish nói: Không, nhưng tôi nhận ra rằng.... Vị luật sư cắt ngang: Anh chỉ cần trả lời đúng câu hỏi của tôi. Chúng ta có thể thảo luận về cảm xúc của anh sau.

Ông hỏi: Theo như anh nói thì không có bất kì tranh cãi hay cuộc chiến nào giữa anh và thân chủ của tôi đúng không? J nói: đúng vậy, không có.

Luật sư hỏi: Vậy có tranh cãi nào xảy ra giữa hai gia đình không? J nói: Không.

Luật sư hỏi: Có tói quen xấu nào của cô Sanchi mà anh không thích không? J nói: Không.

Luật sư hỏi: ...hay là chuyện tình của cô ấy với ai khác... J nói: không, không có gì cả.

Luật sư hỏi: Có bất cứ bệnh tật hay điều xấu nào mà khiến anh nghĩ rằng cô Sanchi không thích hợp để làm vợ anh? Jagdish trừng mắt nhìn Sanchi và nói: Không. Cô ấy có ước mơ và quan điểm của riêng mình. Sanchi có thể trở thành một người bạn đời phù hợp cho một ai đó giống như cô ấy.

Luật sư nói: Ngạc nhiên quá.. không có gì là sai với cô Sanchi và gia đình cô ấy, nhưng anh vẫn quyết định hủy hôn với cô ấy trước khi đám cưới diễn ra chỉ có vài ngày. Tôi có thể biết lý do không?

Jagdish nói: Tôi không nghi ngờ gì cả, Sanchi là một cô gái tốt... nhưng cùng với đó, có một sự thật rằng tôi và cô ấy không sinh ra để dành cho nhau, giữa chúng tôi có quá nhiều sự khác biệt. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể sống hạnh phúc được, và hai gia đình cũng vậy. Tôi biết mình đã làm tổn thương mọi người, nhưng tôi quyết định làm việc này sau khi đã nghĩ về tương lai. Luật sư nói: ít nhất thì anh cũng nên nghĩ tới tình người khi anh nói ra những lời này chứ... nỗi buồn và sự đau đớn... Anh đính hôn với một cô gái, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của anh trong vòng 6 tháng, đi chơi với cô ấy, cho cô ấy thấy những giấc mơ, đem đến cho cô ấy những hi vọng. Rồi bỗng nhiên một ngày, anh bóp nát toàn bộ những ước mơ của cô ấy và dễ dàng nói: Anh xin lỗi, em đã phải chịu tổn thương... và vấn đề kết thúc ở đó.

Jagdish nói: Tôi nghĩ rằng cuộc hôn nhân này là không tốt cho cả hai chúng tôi. Ngày hôm nay tôi cảm thấy không thoải mái, thì ngày mai có thể cô ấy cũng sẽ chịu thiệt thòi. Luật sư ngắt lời: XIN LỖI, cô ấy là một con người. Hãy dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ cô ấy là một chiếc giày anh đang đi ở chân đi. Anh nghĩ rằng anh không thoải mái, cho nên anh đã ném cô ấy ra khỏi cuộc sống của anh. Luật sư biện hộ cho Jagdish ngay lập tức phản đối, rằng luật sư phía nguyên đơn đang áp đặt suy nghĩ của ông ấy lên Jagdish. Thẩm phán nói với luật sư của Sanchi hãy trình bày sự việc.

Luật sư của Sanchi nói: Tôi sẽ trình bày ngay thưa quý toà, bây giờ mọi người đều biết anh ta đang nghĩ gì. Xin hỏi anh Jagdish, nếu như anh không cảm thấy thoải mái, vậy sao anh không nói cho ai biết? Jagdish im lặng. Luật sư cười và nói: Không có ai ép buộc anh phải đính hôn với thân chủ của tôi cả. Tôi đã xem bức hình đính hôn của anh, trông anh rất đẹp trai, tôi không nghĩ rằng anh đang chịu sức ép hay không thoải mái. Có thể anh đã khó chịu sau khi đính hôn, và nếu anh thực sự không thoải mái, thì sao anh còn tiếp tục gặp và nói chuyện với thân chủ của tôi? Sao anh còn đến Udaipur để gặp cô ấy? Đừng cố gắng nói dối, bởi vì chúng tôi đã có được toàn bộ nhật kí cuộc gọi của anh. Anh có thể nói với cô Sanchi, nhưng anh không làm vậy. Anh cũng có thể nói với những người thân của anh, nhưng không. Anh tiếp tục đùa giỡn với cô ấy. Rồi đến một ngày, anh nhận ra rằng mình nên hủy hôn với cô Sanchi vì đây là lúc để anh bắt đầu trò chơi này với một cô gái mới, chín là cô Ganga. Jagdish hét lên: Không phải như vậy. Sau đó anh bình tĩnh lại và nói: Tôi kết hôn với Ganga bởi vì tôi yêu cô ấy.