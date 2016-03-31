Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Tập 12: Sự nhục nhã của gia đình Sanchi càng tăng lên gấp bội khi kiện ra tòa

Tập phim bắt đầu khi Alok hỏi Ira, em có thể ngồi yên một chút được không? Ira nói, anh không nghĩ đến nỗi đau mà Saanchi phải chịu đựng khi nói ra điều đó sao? Alok nói, Ira, em phải hiểu được rằng, con gái chúng ta cần công bằng và vì thế nên chúng ta nên giúp nó đòi lại công bằng chứ. Ira hỏi, chẳng lẽ công bằng nó quan trọng hơn danh dự của Saanchi sao? Alok nói, nếu chúng ta sợ và không dám đấu tranh thì những con người khác trong xã hội này sẽ học hỏi được những gì đây? Họ sẽ học được là: chúng ta không thể chống lại cái xấu và đòi lại công bằng cho bản thân ư? Không không Ira, chúng ta không thể dạy Saanchi phải im lặng như thế được. Ira nói, em chẳng thể hiểu được ba con anh nữa rồi.

Shiv nhận được một cuộc điện thoại từ CM (ngài bộ trưởng). CM nói, các phương tiện truyền thông đang báo cáo về làng Jaitsar. Và anh có trách nhiệm chứng nhận cho các ban ở nơi đó. Nhưng mà, chúng tôi lại không thể tìm thấy bất kì các giấy tờ nào liên quan đến chuyện này. Liệu anh có thể điều tra về vấn đề này không? Shiv nói, tôi không muốn bất kì vấn đề gì trong quyết định này.

Dadisa hỏi về Mannu. Jagya nói Ganga đang lo cho thằng bé. Dadisa nói, Ganga cũng nên chăm sóc cho bản thân mình nữa. Anandi gọi cho Dadisa và nói, cháu rất tự hào về bà. Dadisa nói, cháu chính là nguồn động lực để bà đấu tranh đòi lại công bằng. Anandi nói, bà lại yêu cháu như trước rồi. Dadisa nói, bà nhớ cháu rất nhiều Anandi. Cháu biết không Anandi, bà rất mong chờ vào sự phát triển của làng Jaitsar này. Nói rồi, Dadisa gửi những phước lành tới Shiv và Amol.

Jagya đang đứng trên sân thượng. Ganga đến và nói, hóa ra là anh ở đây, làm em tìm khắp nơi. Jagya dường như không vui khi Ganga suốt ngày bận rộn với con cái và công việc. Ganga hỏi, anh đang muốn gì vậy? Jagya nhìn vợ, anh nói, em là vợ anh mà, em thật sự không hiểu tâm tư của chồng mình hay sao? Nói rồi, anh ôm ngang eo cô, nhẹ kéo cô gần anh hơn, tay anh nắm lấy cổ tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt ngọt ngào. Ganga bối rối quá, cô đẩy anh ra và hai người đuổi nhau trên sân thượng cho đến khi hai người đâm vào nhua, họ tình tứ kéo nhau ngồi xuống chiếc xích đu được khắc họa cầu kì của bà nội. Quả thật, khung cảnh lãng mạn vô cùng.

Saanchi ngồi xuống ghế sofa tại phòng khách cùng với Anandi. Shiv nhận được cuộc gọi từ ngài thanh tra. Shiv nói, chúng tôi muốn tài liệu FIR. Shiv nói với gia đình, ngài thanh tra có hỏi chúng ta đã quyết định gì với vụ án này chưa (vụ án của Saanchi). Saanchi nói, em đã sẵn sàng rồi. Ira nói Saanchi hãy nghĩ lại. Saanchi nói, mẹ à, con biết điều này rất khó thế nhưng con tuyệt đối sẽ không im lặng đâu mẹ. Con có thể chịu đựng được mà. Anoop nói, chúng ta cần một luật sư giỏi. Daddu nói, ba biết một luật sư là Maheshwari. Alok nói, con sẽ đi nói chuyện với anh ta ngay. Saanchi vội nói, con muốn anh Vivek Kabra làm luật sư trong vụ kiện này. Anh ta cũng chính là luật sư của Jagya trong vụ kiện chống lại con. Alok nói, tại sao? Saanchi nói, anh ta đã thắng con mà không cần dùng bất kì một thủ đoạn nào cả. Anh ta sẽ giúp chúng ta rất nhiều. Shiv cũng đồng ý với ý kiến của em gái mình và nói sẽ nói chuyện với Vivek.

Ganga, Jagya, Basant đang tìm tờ báo nhưng họ không thể tìm thấy chúng. Dadisa đi xuống nhà trong khi đang đọc báo. Mọi người nhìn bà đầy ngạc nhiên. Jagya thậm chí thích thú đến mức chôm một pô ảnh của bà. Bhairov thì nói, mẹ đang đọc báo kìa. Dadisa nói, mẹ sẽ đọc báo hàng ngày để biết thêm về làng Jaitsar. Bhairov nói, chúng con thấy rất vui đó mẹ. Ganga nói, cháu sẽ đọc báo cho bà nghe nữa. Dadisa nói, cháu lại làm bà nhớ đến Anandi…

Ngài thanh tra nói với Saachi , tôi biết thật sự rất đau lòng khi một người con gái phải nói chuyện này ra, nhưng mong cô hãy hượp tác với chúng tôi thật tốt. Nữ cảnh sát ghi lại tất cả những gì Saanchi thuật lại về cái buổi tối hãi hùng đó… Một buổi tối đáng nhớ, hệt như những gì gã Saurabh nói với cô.

Mẹ của Saurabh đang làm bữa trưa cho hắn. Hắn ta nói, con sẽ ăn ở ngoài . Một cảnh sát viên vào nhà và bắt giam hắn vì tội cưỡng đoạt thân thể của người khác. Bố mẹ Saurabh đều rất choáng váng...

Tập 11b

Tập phim bắt đầu với hình ảnh việc cảnh sát tới nhà Saurabh và bắt hắn bì tội chiếm đoạt Sanchi, hắn nói với bố mẹ mình rằng Sanchi nói dối. Bố Saurabh nói ông ta không thể làm gì giúp hắn ta được. Saurabh nói với mẹ hãy gọi cho anh trai hắn là luật sư Vivek Kabra, người mẹ gọi điện và hỏi con trai cả của mình nên làm gì.

Tại Dinh thự

Bà nội đang đọc báo thì người quy hoạch đất tới và chào hỏi bà, bà mời ông ta ngồi, Sumitra chứng kiến việc đó, gương mặt bà thoáng chút căng thẳng. Bà nội nói con dâu mình hãy mang trà tới cho người đàn ông, rồi bà hỏi ông ta lí do ông ta tới đây. Người đàn ông nói ông ta tới để xin lỗi bà, ông ta đã hiểu những việc làm của ông ta hoàn toàn sai trái. Ông ta đã bị cuốn theo dòng chảy của danh vọng, tham lam và tiền bạc. Bà nội nói ông đã tham lam một cái vô cùng ích kỉ.

Người quy hoạch đồng ý với bà, ông ta có thể được hưởng án treo sau khi ngài bộ trưởng Saheb trực tiếp thẩm vấn và điều tra, ông ta xin bà một cơ hội cuối cùng rằng bà hãy nói với Shiv giúp ông ta giảm nhẹ tội. Bà mời trà ông ta, rồi nói rõ ràng Shiv là con người vô cùng trung thật, cho dù bà có nói thì Shiv cũng không đứng về phía ông ta trước mặt ngài bộ trưởng đâu. Sự tức giận hiện rõ trong giọng nói của bà, bà cũng sẽ không ủng hộ Shiv làm điều sai trái. Người quy hoạch rời đi. Bà nói với Sumitra gieo nhân nào sẽ gặp quả đó, đó là cái giá mà người đàn ông phải trả.

Tại gia đình Shiv

Ira hỏi về Sanchi, Anandi nói con bé rất chán nản và gần như gục ngã, nhưng bây giớ Sanchi đã hứa là sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình. Shiv nói anh sẽ nói chuyện với luật sư, anh gọi Vivek Kabra và nói anh muốn gặp Vivek về vụ việc của em gái mình. Vivek hẹn anh tới văn phòng trong một tiếng tới. Alok nói sẽ rất khó khăn cho Sanchi khi phải tự mình kể lại câu chuyện kinh khủng đó. Shiv nói cô sẽ được lấy lời khai sau, bây giờ chỉ một mình Shiv đi gặp anh ta, Anandi nói Ira hãy chú ý chăm sóc cho Sanchi

Tại trạm tạm giam

Saurabh nói với Vivek hắn không làm gì cả và hắn không hiểu sao Sanchi lại buộc tội hăn ta. Saurabh bôi nhọ Sanchi và nói về tính cách xấu của cô. Anh trai hắn nói Saurabh hãy bình tĩnh và hứa sẽ trao trả lại sự tự do cho hắn sớm thôi. Một lần nữa Saurabh nói hắn không làm bất kì điều gì. Vivek nói hắn đừng lo lắng. Saurabh tự tin nói anh trai mình rồi sẽ làm cho Sanchi phải nhục nhã.

Bà nội tới chào hỏi người quy hoạch mới. Cô ta lịch sự chào đón bà. Bà nội kể cho cô cho kể về khu đất xây dựng trường đại học. Cô ta nói cô đã biết được mọi chuyện, dù truyền thông có cường điệu mọi chuyện lên đôi chút nhưng cô ta vẫn chưa nhận được giấy tờ cho phép ây dựng. Cô đã theo sự hướng dẫn của Shiv để mọi thủ tục diễn ra thuận lợi. Người phụ nữ ca ngợi bà nội, cô ta nói bà làm cho cô vô cùng ấn tượng. Bà nói tất cả vì nền giáo dục cho những bé gái ở đây, bà nói về Anandi và nó cô sẽ hộ trợ họ trong quá trình xây dựng trường.

Văn phòng luật sư:

Shiv, Anandi và Alok tới gặp luật sự Vivek. Vivek giới thiệu bản thân. Shiv nói rằng Vivek đã từng xử lí vụ kiện của Sanchi lần trước. Vivek nói anh ta có nhớ điều đó. Shiv nói muốn anh ta nhận thêm một vụ án của Sanchi nữa, Shiv kể lại toàn bộ câu chuyện cho người luật sư. Gã khốn nạn đó không chỉ quấy rối em gái anh và còn quay lại hành vi đó bằng điện thoại, Shiv nói muốn Vivek trao lại công bằng cho gia đình anh, rồi anh đưa Vivek hồ sơ. Vivek từ chối, Anandi hỏi lí do cho cho sự từ chối của anh ta. Vivek nói mọi thứ đều sai trái và không công bằng đối với gia đình Shiv nhưng đó chỉ là theo cách nhìn của họ, nó đã được chứng minh từ vụ việc giữa cô ta và Jagdish, Sanchi chỉ là người thích gây sự chú ý và dối trá. Anandi nói em dâu cô đã thay đổi rất nhiều. Shiv nói chính Sanchi đã chỉ định tên anh vì con bé nghĩ anh ta là một luật sư tốt. Shiv thuyết phục Vivek xem xét hồ sơ.

Vivek đọc hồ sơ và vô cùng schok khi thấy tên Saurabh là người bị buộc tội. Anh ta hỏi họ tên đầy đủ của bị cáo. Shiv nói anh không biết được nhưng nếu Vivek muốn anh ta có thể điều tra. Vị luật sư nói không cần phải làm thế vì tên của hắn ra là Saurabh Roshan Kabra, hắn là em trai của anh ta, anh không thể nhận vụ án lừa gạt và dối trá này được. Cả gia đình Shiv bàng hoàng. Xem tập tiếp theo tại đây