Tập phim bắt đầu khi Ganga đang đung đưa chiếc nôi và ngắm nhìn em bé một cách hạnh phúc. Cô nhớ lại những lời nguyền rủa của Saanchi đối với cô và đứa con mới chào đời của cô. Ganga gọi điện cho Saanchi. Trong khi đó Saanchi đang ngủ, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Saanchi nhấc. Ganga nói, cô hãy dậy ngay đi trước khi quá muộn, Saanchi. Cô nên chấp nhận sự thật rằng thần linh đã cứu sống mẹ con tôi. Saanchi hỏi, cô đang chế nhạo tôi đấy à? Ganga trả lời, không hề, tôi gọi cho cô với tư cách là một người bạn. Ganga làm cho Saanchi nguôi giận rồi nói tiếp, tôi không muốn cô phải đối đầu với mọi người trước những hành động tồi tệ này của cô. Jagya đến và nghe lén xem Ganga đang nói chuyện với ai. Ganga nói, cô đáng lẽ đã có một cơ hội để thay đổi bản thân, nhưng cô lại đi nguyền rủa mẹ con tôi phải chết. Saanchi yêu cầu Ganga không nói nữa.

Jagya giật lấy điện thoại và yêu cầu Saanchi câm miệng lại. Anh nói, tôi đã chịu đựng cô đủ rồi, tôi lúc nào cũng tha thứ cho cô. Tôi đã im lặng rất lâu rồi. Nếu có ai nghĩ xấu về vợ con tôi, cô sẽ không yên với tôi đâu. Ganga nói, được rồi mà anh, em vẫn ổn mà. Jagya vẫn tiếp tục nói, cô làm ơn đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa. Và, hãy thay đổi bản thân đi. Dứt lời, Jagya ngắt máy và hỏi Ganga, em cố tình giấu anh chuyện này sao? Ganga nói, em sợ anh sẽ tức giận với Saanchi và Anandi lại phải chịu đựng cô ta. Jagya nói, em đó, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác, còn em thì sao đây? Ganga nói, Anandi, cô ấy đang có một cuộc sống hạnh phúc và em không muốn có chuyện gì xảy ra với cô ấy nữa. Cô nói tiếp, anh tức giận trông chả hợp chút nào. Em bé cười, Jagya cũng cười theo. Ganga hỏi, khi nào chúng ta về nhà vậy anh? Jagya trả lời, ngày hôm nay. Ganga trở nên hạnh phúc hơn.

Sherkha Nathald - cô dâu 8 tuổi

Nandu hét lên sung sướng và nói rằng, mọi người ơi, em trai và em dâu về rồi này. Gehna nói với Sumitra, Ganga đã về rồi đấy chị. Ganga và Jagya về cùng với em bé. Ganga cho Mannu xem em bé. Mannu cười, hết sức ngộ nghĩnh. Sumitra làm lễ aarti. Nandu hỏi, quà của anh đâu? Jagya nói, em bé là quà của chúng ta. Mannu đồng tình. Thế rồi, Jagya đưa cho Nandu và Mannu một quả bóng…

Anandi đang dạy Amol học. Cô yêu cầu cậu phải viết những gì cô dạy. Amol làm theo.

Ganga bước vào phòng và thấy căn phòng được trang trí rất đẹp với nhiều quả bóng bay. Ganga hạnh phúc lắm. Dadisa nói, là mẹ và bác gái của cháu làm đấy. Ganga rất cảm động. Sumitra nói, con đã làm cho chúng ta rất nhiều. Vậy tại sao chúng ta không thể làm điều gì đó cho con chứ? Jagya trông em bé trong chiếc nôi. Anh khen chiếc nôi rất đáng yêu với nhiều quả bóng bay. Anh chơi đùa cùng với đứa con trai bé nhỏ của anh. Dadisa hạnh phúc nói, bà đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Ganga nói, chái cũng đã rất háo hức để trở về để bà có thể ngủ trên giường. Cháu đã nói chú Makhan mang giường vào phòng bà. Lời thề của bà đã được thực hiện. Mẹ con cháu vẫn rất ổn ạ.

Amol đang chơi vui vẻ với Shiv thì Anandi đến và nói hai bố con họ đi ngủ. Amol thì nói không muốn ngủ bây giờ. Nhưng Shiv cũng nói Amol nên ngủ. Anandi nói, vậy mẹ sẽ đi ngủ luôn đây. Anandi ngắm nhìn Amol và Shiv dành thời gian cho nhau, rất vui vẻ. Bất chợt, Amol cù Anandi, làm cô thức giấc. Shiv và Anandi cù lại Amol. Họ cười, nụ cười hạnh phúc. Không biết từ bao giờ, họ đã là một gia đình nhỏ, một gia đình đúng nghĩa với những tiếng cười và niềm hạnh phúc…

Jagya nói, Mannu đã lớn rồi. Ganga nói, thằng bé phải chăm sóc em trai nhỏ của mình. Jagya nói, anh đã có mọi thứ. Ước mơ của anh đã trở thành sự thật. Anh cảm ơn em vì em đã đến cuộc đời anh và cho anh rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Ganga lại nói, anh đã thay đổi cuộc đời em. Em mới là người nên cảm ơn anh.

Dadisa đang làm joap trong phòng. Bà nghe thấy tiếng dhol. Bà chạy ra ngoài để kiểm tra và nhìn thấy Nandu đang diễu hành còn Mannu thì đang chơi dhol (dhol là cái trống). Nandu nói với Sumitra và dadisa là cậu đang chuẩn bị cho buổi diễu hành ngày 26 tháng 1 sắp tới. Sumitra nói, nhưng giờ đã là 7 giờ sáng rồi đấy. Nandu vội vàng đi học. Mannu vẫn chơi dhol mặc dù Sumitra đã nói là đừng chơi nữa. Dadisa hỏi, cháu có muốn bà diễu hành giống Nandu không? Mannu gật đầu. Mọi người cười đùa vui vẻ.

Ganga nói với Dadisa là em bé không khóc ngay cả khi được mẹ mát xoa cho. Sumitra mang janam gutti lên. Dadisa nói, nó rất cần thiết cho em bé. Gehna đến và hỏi dadisa xem có muốn ăn badam ka halwa không. Dadisa nói là không. Ganga đùa, con trai, con hãy nói với bà của con là hãy chăm sóc cho bản thân đi. Dadisa bật cười và đồng ý ăn hawal.

Tập 1b

https://www.youtube.com/watch?v=EBufmxQiHGY

Tập phim bắt đầu với cảnh Daddu nói về tầm quan trọng của việc trở thành một quân nhân và tỏ lòng kính trọng về những người tham gia quân ngũ. Ông nói rằng ba rất tự hào về con trai mình vì nó đã được nhận một huy chương vào ngày độc lập. Ông nói rằng, hôm nay ba rất hạnh phúc. Ông khen ngợi bà. Chuông cửa reo, Meenu đi xem ai và được đưa một gói chuyển phát nhanh. Meenu nói, chuyển phát nhanh đến từ học viện quân sự Dehradun. Mọi người rất ngạc nhiên. Meenu nói, tên của Mahi được viết lên đây. Anoop đọc lá thư và nói rằng đó là cho Mahi. Nó viết rằng đơn của Mahi đã được chấp thuận tham gia vào quân đội. Nó phải báo cáo cho IMA và tuần tiếp theo sẽ là bài kiểm tra đầu vào và nếu nó đủ điều kiện nó phải đi đào tạo một năm. Anoop tự hỏi Mahi đã làm điều này khi nào? Mahi đến và nói đúng vậy mẹ ạ. Con đã nộp đơn để gia nhập quân đội. Mọi người đều rất ngạc nhiên.

Sumitra nói Dadisaa rằng họ đã chọn 25 tên cho chắt trai của bà. Su nói bà đặt một ngón tay vào tên. Dadisaa được bịt mắt và đặt ngón tay vào tên. Bà cố gắng để gian lận nhưng Nandu nói không được gian lận. Mọi người yêu cầu bà để tay lên trên những cái tên mà họ thích. Dadisaa yêu cầu họ giữ im lặng và nói rằng tôi sẽ đặt ngón tay của tôi lên cái tên đã được lựa chọn. Bà chọn ra tên Abhimanyu. Tiếp theo Gehna chọn tên Anirudh. Sumitra chọn tên Anmay. Ganga chọn tên Saaransh. Dadisaa nói Ganga đưa bốn cái tên đã được chọn cho Jagya.

Lê Thủy - cô dâu 8 tuổi

Daddu hỏi Mahi về quyết định đột ngột của anh vì anh muốn trở thành vận động viên cricket. Mahi nói, Cricket là niềm đam mê của cháu, nhưng khi ông nói với cháu về quân đội. Cháu đã quyết định trở thành một người lính. Meenu nói, con đã không nói với bất cứ ai. Mahi nói, con muốn dành sự bất ngờ cho tất cả mọi người. Anoop nói, con đã hoàn thành giấc mơ của ba. Con đã làm cho ba tự hào. Ông ôm anh. Tất cả mọi người hạnh phúc. Daddu chúc mừng anh. Mọi người chúc mừng Mahi. Shiv nói, mọi người rất tự hào về em. Mahi hỏi Meenu, mẹ không hài lòng với quyết định của con sao? Meenu nói mẹ rất hạnh phúc nhưng mẹ buồn vì con sẽ xa mẹ.

Ganga đưa tên cho Jagya. Jagya nghĩ cái tên phù hợp cho bé. Anh nói, tất cả bốn cái tên đều phù hơp với bé. Ganga nói, chúng ta chỉ được chọn có một tên. Cô nói anh ta phải bịt mắt để chọn một tên. Anh nhắm mắt và đặt một ngón tay lên một cái tên. Họ mở mắt ra và nhìn thấy cái tên được chọn là Abhimanyu. Mọi người rất vui.

Mahi chuẩn bị đi IMA, tất cả mọi người đều đến để chia tay và chúc anh những lời chúc tốt đẹp. Anoop nói, giấc mơ của ba là thấy con trở thành một sĩ quan quân đội. Cảm ơn con đã hoàn thành ước mơ của ba. Hôm nay bố có hai phần thưởng. Mahi nói với Saachi rằng em rất tự hào về chị khi chị đang cố gắng khắc phục sai lầm của mình. Anh gặp tất cả mọi người. Meenu ban phước cho anh với đôi mắt đẫm lệ và nói anh chăm sóc bản thân. Mahi ôm bà. Anh rời đi.

Jagya đang hát cho em bé ngủ và hát lori. Ganga hát cùng với anh. Sáng hôm sau, Jagya nói với Ganga là anh sẽ đến bệnh viện. Ganga hỏi Mannu hãy nói xem con đã học được những rồi. Mannu nói A là cho Apple vvv... Jagya nói giỏi. Anh hỏi, con có muốn đi học không? Mannu nói có. Ganga nói, em đang nghĩ đã đến lúc cho nó đi học ở trường học vì năm nay nó cũng đã 2 tuổi rồi. Jagya nói, anh sẽ đến hỏi xin ở trường Nandu và lấy mẫu đơn. Ganga nói, nhưng ở trường chúng ta phải lấy họ của cha. Jagya nói, giờ thì chưa cần thiết nhưng sau này Mannu sẽ cần họ của cha. Ganga nói, em đã suy nghĩ về việc lấy họ của gia đình ta cho nó. Jagya nói đó chỉ là một hình thức pháp lý và Mannu chỉ là con trai của anh thôi. Anh sẽ nói chuyện với luật sư và hoàn thành các thủ tục. Sau đó, nó sẽ được mọi người biết đến với cái tên Mahender Jagdish Singh. Ganga ôm Jagya. Jagya rời đi. Ganga hạnh phúc nhìn Mannu.