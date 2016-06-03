Xem trước Cô dâu 8 tuổi - Phần 10, Tập 39: Gehna khóc nức nở bên di ảnh chồng trước khi tái hôn

Ganga hỏi Jagya, anh đã gửi lời mời đến tất cả các bác sĩ và nhân viên bệnh viện trong danh sách? Jagya trả lời, anh đã gửi được một số nhưng vẫn còn một số còn lại anh sẽ gửi vào sáng mai. Ganga hỏi, còn nhân viên của Basant Naikatan? Jagya trả lời, anh đã mời tất cả họ và Sona anh cũng đã mời.

Ganga nói tốt. Jagya bắt đầu suy nghĩ về hành vi của Sona ngày hôm qua. Ganga hỏi, có chuyện gì đã xảy ra? Jagya nói, anh đã mời Sona đến dự đám cưới nhưng anh không biết cô ấy có đến hay không. Hôm qua, hành vi của cô rất lạ Cô đã hành xử rất kỳ lạ, tâm trí ở đâu đó giống như có gì đang xảy ra trong tâm trí cô.

Ganga trả lời, có lẽ cô ấy sợ nếu có ai nhận ra cô trong đám cưới vì rất nhiều người sẽ đến. Jagya nói, có lẽ em nói đúng nhưng trong đám cưới toàn là những người quen biết chúng ta vì vậy cô ấy không cần phải sợ hãi. Ganga nói, có lẽ cô ấy đang cảm thấy do dự, cô không có trang phục thích hợp để mặc cho đám cưới. Quần áo, chúng ta đã gửi cho cô ấy không phù hợp cho dự đám cưới. Jagya nói, anh đã không nghĩ tới việc này. Ganga nói, em sẽ gửi một số quần áo vào ngày mai, em sẽ nhờ Makhan Kaka. Jagya nói tốt

Tại Kesar Bagh

Anoop mắng người đàn ông giặt ủi. Người đàn ông giặt ủi xin lỗi ông. Subhadra nhìn. Daddu bảo Anoop để cho anh ta đi. Anoop mắng người đàn ông giặt ủi một lần nữa. Anoop tiếp tục quấy rầy anh ta. Meena trở về nhà và lấy quần áo từ người đàn ông giặt ủi. Bà đưa cái áo sơ mi cho Anoop. Bà chào Daddu. Amol chào bà và nói với bà rằng bây giờ cậu có thể đi. Meena ban phước cho ông. Subhadra nghĩ phải làm một cái gì đó.

Tại Badi Haveli

Ganga gói một số quần áo và đồ trang sức cho sona và viết một ghi chú trong túi. Cô nói với Jagya, em đã gói một số quần áo cho Sona và Makhan Kaka sẽ đưa cho cô ấy. Ganga thấy Abhi đói và đi lấy sữa cho thằng bé. Makhan đến, Jagya đưa cho anh cái túi và yêu cầu anh ta đưa nó cho Sona trong khu tưởng niệm Basant Naikaitan. Makhan lấy túi

Tại khu ký túc xá trường Jaitsar

Makhan đưa túi cho Sona nói, Jagdish gửi cái này cho cô. Sau khi Makhan rời khỏi, Sona thấy trang phục và đồ trang sức và thích chúng rất nhiều, cô đọc ghi chú" đây là một số quần áo cho cô, và bao giờ cô muốn cô có thể đeo nó và mặc nó trong đám cưới Chúng tôi sẽ chờ đợi cô đến chúc mừng đám cưới . Sona cười đọc các ghi ý và nói rằng cuộc sống đã cho tôi một cơ hội mới, làm sao tôi có thể từ chối nó, tôi chắc chắn sẽ đến.

Tại Badi Haveli

Mọi người đang bận rộn trang trí xung quanh Haveli, Nandu cũng sắp xếp cho tổ chức đám cưới. Niranjan khen cậu. Ganga nói với Dadisa vì cô ấy biết bày đã gửi haldi và mehendi đến nhà ngang và sau đó kết hợp nó trong haldi của họ. Dadisa thấy Niranjan đang trang trí và rất ngạc nhiên. Bà hỏi anh khỏe không? bà nhắc nhở ông rằng ông là một chú rể. Bà yêu cầu ông ngồi ở nhà ngang.

Cha mẹ của Gehna đến và chào hỏi Dadisa. Nandu nhận phước lành của họ. Họ cảm ơn Dadisa. Dadisa nói với họ rằng, Gehna là con gái và không con dâu. Bà chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mẹ của Gehna ca ngợi Dadisa, Bà đã cho Sugna và Anandi tái hôn và trao cho họ một cuộc sống mới, bây giờ bà đang đưa ra một thân phận mới cho Nandu và Bhairavi. Dadisa nói với họ, hãy dùng bữa ăn sáng và nghỉ ngơi. Ganga đưa họ đến phòng của Gehna.

Tại Kabra

Sanchi chào Vivek và yêu cầu chờ cô ấy 5 phút để họ có thể uống cà phê với nhau. Vivek nói rằng, em đang nghỉ có lương, nhưng anh không được may mắn. Anh không thể lãng phí thời gian của mình. Sanchi yêu cầu anh tin cô và nói không có gì giữa cô và Mittal. Vivek nói anh không cần bất kỳ giấy tờ chứng minh. Anh bảo cô đậu xe của cô đằng sau chiếc xe của mình. Anh thông báo với cô rằng anh sẽ gặp một khách hàng và sẽ trở về sau vài ngày. Sanchi nói rằng, anh không thể tin tưởng em. Anh đã không chia sẻ điều này với em. Vivek nói rất khó để tin cô ấy. Sanchi bị căng thẳng.

Tại Badi Haveli.

Gehna nhìn quần áo cô dâu của mình và cầm di ảnh Basant khóc. Cô nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc với anh ta và nói chuyện với bức ảnh.

Cô nói rằng, những điều này sẽ thay đổi số phận của em. Em đã cố gắng để làm cho mọi người hiểu rằng em đang hạnh phúc với những kỷ niệm của anh, nhưng mẹ và tất cả mọi người không cảm thấy như vậy. Em lại phải tái hôn, nhưng nếu anh không hài lòng hãy cho em một dấu hiệu. Em sẽ thay đổi quyết định. Cô khóc thảm thiết.

Mẹ cô đến và an ủi cô. Gehna khóc ôm lấy bà. Mẹ cô nói rằng, con phải chấp nhận mối quan hệ bằng cả tấm lòng thì mới và được hạnh phúc. Gehna khóc.

Tập 39B - Lễ Haldi cho Gehna.

https://www.youtube.com/watch?v=g7aRrOZtqSI

Tại Badi Haveli

Ganga mang haldi từ nhà của Niranjan. Dadisa bảo cô gọi Gehna để làm lễ haldi. Ganga đi đưa Gehna đến. Mẹ Gehna và Dadisa hạnh phúc khi nhìn thấy cô trong trang phục cô dâu. Mẹ Gehna trét haldi trên khuôn mặt của cô, tiếp sau là Dadisa, Ganga trét haldi và chúc lời tốt lành nhất đến Gehna. Gehna càng xúc động khi nhìn vào bức ảnh của Basant trên tường. Các phụ nữ đang nhảy múa trong buổi lễ.

Ngày tiếp theo

Nandu và Manu đang bận rộn trang trí phòng cưới. Mannu gọi Nandu và chỉ cậu ta thấy hoa trang trí rơi trên mặt đất. Amol đến và nhặt nó lên. Dadisa và Jagya ngạc nhiên khi nhìn thấy Amol đi được trên đôi chân của mình. Amol đưa hoa cho Nandu.

Dadisa rất là hạnh phúc. Bà nói với Amol, bà rất hạnh phúc khi nhìn thấy cháu đứng được trên đôi chân của cháu. Dadisa ban phước cho Amol. Anandi đi đến cùng với Shiv, Daddu và cô ôm Dadisa. Jagya Anandi, Shiv chào nhau. Jagya chào Daddu.

Nandu nói Amol rằng, mẹ của anh kết hôn cùng Niranjan Chachu. Cậu đưa Amol vào bên trong với cậu ta. Shiv chào Dadisa và cha mẹ của Gehna. Shiv và Daddu chúc mừng Niranjan. Niranjan nói rằng đó là sự may mắn của mình khi ông được kết hôn với Gehna.

Dadisa hỏi Daddu, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp? Daddu nói phải và tặng bó hoa và thơ. Dadisa rất vui khi nghe điều đó. Anandi hỏi Ganga về Gehna.

Anandi vào phòng Gehna và ôm cô. Anandi hỏi, bác đã sẵn sàng cho hôn nhân? Gehna xúc động và buồn. Anandi nói rằng, cháu có thể hiểu được tình cảnh khó xử của bác bây giờ vì cháu cũng đã từng trải qua cảm giác này.

Ganga nói Gehna rằng, sự thay đổi này sẽ mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của bác. Cô hỏi Gehna phải chấp nhận nó. Một lần nữa bác được kết hôn. Anandi nói Gehna, bác không phải nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Gehna nói, bác không thể mặc cái này. Ganga nói, chúng cháu sẽ giúp bác và mặc dupatta cô dâu giúp cô ấy. Anandi nói rằng, bác là người đẹp nhất ngày hôm nay.

Thực hiện Mehendi và Sangeet

Các cô gái nhảy múa trong khi Gehna được mehendi hiện trên tay cô. Dadisa nói Jagya rằng, thầy tế đã không đến. Jagya nói rằng, đó là mong muốn của họ. Dadisa nói Badi Jiji chưa thấy đến. Badi Jiji đi cùng với phụ nữ khác. Dadisa nói với bà ấy, tôi nghĩ rằng bà sẽ không đến.

Badi Jiji cho biết con trai của tôi yêu cầu tôi không đi, nhưng tôi vẫn đến đây. Bà nói rằng, tôi đã đến chúc phúc cho Gehna và tập hợp với phụ nữ khác. Dadisa cảm ơn bà. Gehna nhìn Dadisa.

Badi Jiji yêu cầu Ganga đi khiêu vũ với phụ nữ khác. Ganga tỏ vẻ nhút nhát và nhìn Jagya. Badi Jiji hiểu và bà ấy yêu cầu Jagya, cháu cũng đi nhảy với Ganga. Jagya cùng nhảy trên nền nhạc hát bài hát "Pallo latke mhaaro pallo latke" Tất cả thưởng thức Jagya khiêu vũ và vỗ tay cho họ.



