Liveshow Trấn Thành vẫn “cháy vé” dù làm tới 3 đêm diễn

Trấn Thành nói rằng, sau khi liveshow “Chuyện giỡn như thiệt” kết thúc, có rất nhiều khán giả nói muốn xem liveshow Trấn Thành lắm nhưng không mua được vé, sao không làm thêm đêm nữa cho bà con xem? Mà khi ấy tên tuổi của Trấn Thành cũng không thể bằng ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, liveshow lần này Trấn Thành và ekip của mình đã mạnh dạn làm thêm một đêm nữa để để đáp ứng nhu cầu của khán giả và cũng là một lần Trấn Thành thử thách chính mình.

Nếu như ở liveshow diễn ra cách đây 2 năm với tên gọi “Chuyện giỡn như thiệt”, Trấn Thành chỉ tổ chức 2 đêm diễn thì năm nay, anh mạnh dạn tăng số đêm diễn lên 3 đêm (2 đêm diễn tại sân khấu Trống Đồng, TP.HCM ngày 30 – 31/3 và một đêm diễn tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM ngày 2/4), đây cũng là điều mà chưa nghệ sĩ nào trong nước dám làm.

Nhưng chỉ sau 2 ngày mở bán, toàn bộ vé của liveshow đã được bán hết, đây là niềm vui và niềm hạnh phúc lớn lao với Trấn Thành cũng như ekip thực hiện.

Thời gian qua, Trấn Thành được khán giả biết đến và yêu mến không chỉ với vai trò là một diễnt? viên, anh còn được khán giả biết đến như một thế hệ nghệ sĩ mới năng động và đa tài khi vừa có thể làm MC, vừa có thể làm một ca sĩ hay giám khảo gameshow truyền hình nhờ sự đa năng và hoạt ngôn của mình. Tuy nhiên, để có được vị trí như ngày hôm nay không thể nào không nhắc tới những quý vị khán giả, những người đã đóng góp một phần rất lớn vào thành công của Trấn Thành.

Liveshow của Trấn Thành “cháy vé” hoàn toàn sau 2 ngày mở bán.

Và để đáp lại tấm chân tình mà khán giả đã dành cho Trấn Thành, những ngày qua, anh và những khách mời trong liveshow “Bình tĩnh sống” liên tục có những buổi họp để trao đổi kịch bản, tập luyện để hoàn thiện những phần trình diễn của mình trên sân khấu.

Như Trấn Thành đã chia sẻ trong buổi họp báo giới thiệu liveshow “Bình tĩnh sống” vào ngày 21/3 vừa qua, khi tới xem liveshow khán giả sẽ được thưởng thức những màn kết hợp mới lạ nhất, những màn kết hợp đủ mọi lĩnh vực giữa Trấn Thành với các khách mời đặc biệt trong chương trình mà chưa từng xuất hiện ở bất kỳ một sân khấu nào.

Liveshow “Bình tĩnh sống” kỷ niệm 10 năm làm nghề do chính Trấn Thành lên ý tưởng và viết kịch bản, biên tập chương trình. Đạo diễn liveshow: Đồng Dao, Đạo diễn hình ảnh: Nguyễn Tranh, Đạo diễn dàn dựng: Huỳnh Lập, Âm thanh – Ánh sáng: Ngọc Vũ, Thiết kế sân khấu: Trịnh Thiên Tài.