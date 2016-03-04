Diệp Bảo Ngọc say đắm tài tử Gerard Butler

Cùng góp mặt trong buổi ra mắt London thất thủ, 3 người đẹp làng giải trí có cơ hội hội ngộ và chiêm ngưỡng những thước phim đáng giá.

Diệp Bảo Ngọc, Cao Thái Hà cùng chọn trang phục bó sát cơ thể của stylist Đỗ Long để đọ dáng. Cùng sở hữu chiều cao 1m70, cả hai có dịp so kè trước máy ảnh. Bên cạnh là chị em thân thiết ngoài đời, Diệp Bảo Ngọc cùng Cao Thái Hà có rất nhiều dự án phim truyền hình chung. Sắp tới, bộ phim Mật danh rocker do cả hai cùng tham gia hứa hẹn gây bão truyền hình khi ra mắt.

Nữ diễnt? viên Diệp Bảo Ngọc.

Riêng Tiêu Châu Như Quỳnh, cú trở lại làng nhạc ấn tượng của giọng trẻ tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong giới trẻ. Tiêu Châu Như Quỳnh tiết lộ, sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt sẽ đánh dấu bước trưởng thành lớn nhất của cô từ trước đến nay. Tuần sau, người đẹp sẽ có chuyến lưu diễn Mỹ 1 tuần trước khi dốc sức dồn hết tâm huyết cho MV mới.

Diệp Bảo Ngọc diện váy cắt xẻ táo bạo.

Là một trong số những nghệ sĩ đầu tiên xem những pha hành động hấp dẫn trong London thất thủ, Diệp Bảo Ngọc chia sẻ: “Ngọc vốn mê phim hành động nên khi nhận lời mời đã cố gắng sắp xếp tham gia. Những vai diễn lớn của Gerard Butler cùng tâm huyết của anh với nghề giúp Ngọc học hỏi được nhiều điều. Ngọc học được ở phim lòng kiên trung và cống hiến cho những người kề cận”.

Cao Thái Hà đọ chiều cao với Diệp Bảo Ngọc.

Bộ phim London Thất Thủ có kinh phí đầu tư lên đến 105 triệu đô la, thuộc dạng cao so với những bom tấn hành động khác của Hollywood. Bộ phim được khởi quay từ tháng 10 năm 2014 tại London, sau rất nhiều lần thay đổi đạo diễn và đơn vị phát hành. Trong một lần phỏng vấn, Bulter đã nói rằng bộ phim còn được quay ở Ấn Độ và cả Bulgaria. Tổng thống Bulgari Rosen Plevneliev đã tới thăm đoàn làm phim trong khi ghi hình tại Trung tâm điện ảnh Boyana. Bộ phim đóng máy và tiến hành hậu kỳ từ tháng 5 năm 2015.

Photo: Vũ Huy Bình

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