Diễm My tiết lộ bí kíp tán đổ Bình Minh

Chỉ sau vỏn vẹn 10 ngày công chiếu, bộ phim “Gái già lắm chiêu” đã chứng minh sức hút của mình và trở thành phim điện ảnh Việt ăn khách nhất dịp sau Tết. Nội dung phim kể về câu chuyện của giám đốc sáng tạo Linh San (Diễm My), ngoài 30 tuổi, bỗng phát hiện mình có nguy cơ mất đi khả năng sinh con vì mắc chứng suy buồng trứng. Không cam chịu với số phận và nhất quyết phải trở thành mẹ một lần trong đời, Linh San bước vào cuộc chạy đua với thời gian nhằm tìm ra được “nguồn giống” tốt trước khi cô mất đi thiên chức của người phụ nữ . Với sự hỗ trợ của hai người bạn thân cùng nhà và bác sĩ Trang Đài (Việt Hương), Linh San bắt đầu kế hoạch “cọc đi tìm trâu”. Dĩ nhiên, kế hoạch úp sọt trai đẹp của “gái già” Diễm My không thể thiếu những chiêu trò tinh vi khiến các khán giả nữ thích thú và hứa hẹn sẽ học theo.

Thay đổi bản thân

Vốn là giám đốc tại một tòa soạn tạp chí nổi tiếng, Linh San rất khó tính và kiêu kỳ. Cô nàng ít chịu bỏ qua những sở thích cá nhân hay nhún nhường trước bất cứ một ai. Cô vốn không ưa hoa hồng. Nhưng sau khi phát hiện bệnh, Linh San còn diện hẳn một bộ cánh toàn họa tiết hoa hồng để hẹn hò với người yêu cũ. Tình tiết tuy nhỏ nhưng lại thể hiện sự chuyển biến về tâm lý của Linh San khi quyết tâm thay đổi để hoà hợp với đối tượng. Điều này cũng cho thấy sự "lắm chiêu" của Linh San trong từng chi tiết.

Tìm hiểu sở thích, thói quen của đối tượng sắp tấn công

Sau khi nhắm được anh chàng hàng xóm Thiên Minh (Bình Minh), Linh San lập tức lên kế hoạch tỉ mỉ để úp sọt “heo nọc”. Nhất cử nhất động của anh chàng được âm thầm theo dõi bởi hai trợ thủ đắc lực May và Oliver. Phân đoạn May và Oliver trà trộn vào phòng của Thiên Minh tìm hiểu về đời sống của anh chàng tạo ra những tràng cười thú vị cho khán giả.

Tạo ra những tình huống như vô tình gặp đối tượng

Nắm được thói quen của Thiên Minh cũng là lúc chiến dịch úp sọt trai đẹp của Linh San bước vào giai đoạn mới. Cô giả vờ tạo nên những tình huống “vô tình” chạm mặt anh hàng xóm như thể hai người có duyên với nhau từ kiếp nào. Dĩ nhiên với sức hút của Linh San, cô nàng nhanh chóng tạo được sự chú ý với "Mr hoàn hảo".

Phát tín hiệu

Làm quen đã khó nhưng để phát tín hiệu cho đối phương lại càng khó khăn hơn. Thừa nhận bản thân chưa bao giờ thất bại trong việc cua trai, dĩ nhiên Linh San có nhiều chiêu thức tinh vi, trong đó bao gồm việc bất ngờ tặng quà kèm theo một lời nhắn rõ ràng đến đối tượng.

"Con gái là phải làm giá. Mình phải tỏ ra bất cần cho dù mình bất cần" - nắm vững phương châm ấy, Linh San không phải tung nhiều thủ đoạn nhưng Thiên Minh vẫn tự động tìm đường đến với trái tim cô. Lần hẹn hò đầu tiên và những lần sau đó, Thiên Minh đều là người mở lời trước. Những phân đoạn hẹn hò của hai nhân vật chính được đạo diễn thể hiện rất lãng mạn và nghệ thuật.

Tạo những tình huống giả để đưa con mồi vào tròng

Thời gian không còn dài, Linh San buộc phải dựng nên một buổi sinh nhật giả, nhằm chuốc say Thiên Minh và chiếm trọn “ổ nòng nọc” của anh chàng. Cuối cùng, Linh San và hai người bạn lại trở thành nạn nhân từ tình huống do chính mình bày ra. Chứng kiến cảnh say khướt của ba người bạn, khán giả không khỏi bật cười chảy nước mắt.