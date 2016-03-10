Bộ 3 Đĩ Thỏa trở lại ấn tượng

My best gay friends là một trong những series sitcom online thành công, luôn thu hút lượng khán giả đông đảo và trung thành suốt 4 năm qua. Phim khai thác về đề tài đồng tính nhưng rất thu hút lượng khán giả dị tính, nhất là các bật phụ huynh vì ý nghĩa thực tế bộ phim truyền tải về cuộc sống của các bạn thuộc cộng đồng LGBT.

Bộ phim gây chú ý ở các nước phương Tây và từng xuất hiện trên các trang BBC, ABC News, Radar... Trải qua nhiều thăng trầm, phim đã bị dừng sản xuất hai năm. Vừa qua, Khoa Loi Nhoi - đạo diễn, diễn t? vi ên, biên kịch và người sáng tạo ra series này mới tiếp tục ra mắt tập 13 - tập cuối của phần 1 trên Youtube.

Mặc dù ngừng phát sóng 2 năm nhưng My best gay friends ngày trở lại vẫn thu hút được đông đảo khán giả theo dõi.

Sau 2 năm, bộ phim trở lại vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người.

Sau khi ra mắt tập cuối của phần 1 trên Youtube, tập phim đã tạo cơn sốt với hơn 500 nghìn lượt chia sẻ trên fanpage của phim. Điều này cho thấy sức hút của bộ phim vẫn còn rất lớn, sự chờ đợi của khán giả sau bao nhiêu năm vẫn chưa hề giảm.

Đây cũng là bộ phim mang nhiều dấu ấn của Minh Ngọc - chị đã đóng vai một trong ba bà mẹ của một nhân vật chính trong phim từ khi chưa chuyển giới đến lúc trở thành một người phụ nữ thật sự.

Được biết, Minh Ngọc với Khoa Loi Nhoi - đạo diễn kiêm diễn viên chính của phim cũng có một tình bạn rất lâu bền gần 10 năm và hay giúp đỡ hợp tác với nhau trong các dự án của cả hai.

Ngoài series đình đám My best gay friends, Khoa Loi Nhoi còn tự làm những bộ phim ngắn với nội dung sáng tạo và rất thực tế với đời sống như Câu chuyện về các cô nàng nghiện selfie trong phim Selfie girls, hay cuộc sống sôi động của người đồng tính tại SG qua bộ phim Jack'd.

Trong năm nay Đạo diễn Khoa Loi Nhoi sẽ tiếp tục sản xuất phần 2 của loạt phim My best gay friends cùng nhiều dự án phim dài tập online đầy tiềm năng khác.