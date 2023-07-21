Đứa trẻ chào đời trong 3 khung giờ này đảm bảo danh vọng cực tốt, tương lai giàu sang phú quý, bố mẹ được nhờ

Nuôi dạy con 21/07/2023 12:11

Theo tử vi, giờ sinh cũng sẽ quyết định rất nhiều đến vận mệnh của đứa trẻ sau này. Dưới đây là những khung giờ nếu bé được sinh ra, chắc chắn phúc phần đầy mình, giàu có hơn người.

 Giờ Ngọ (11h-13h)

Nhìn chung, buổi trưa là thời điểm có nhiệt độ cao nhất trong ngày và năng lượng dương dồi dào nhất. Những người sinh vào giờ này cũng sẽ có hình bóng của mặt trời, ghét cái ác và hy vọng có thể thay đổi cuộc sống của những người xung quanh bằng chính sức lực của mình.

Họ tốt bụng, thực tế và luôn làm mọi việc một cách có tâm, dễ đạt được thành công trong cuộc sống. Người sinh vào giờ Ngọ không bao giờ kiêu ngạo hay quá tự cao. Họ thông minh và cầu tiến, không khi nào ngừng nỗ lực phát triển mình.

Dù ở độ tuổi nào, người sinh vào giờ Ngọ cũng rất nghiêm túc với học tập, nhìn người khác để đúc rút ra bài học cho mình. Nhờ thái độ không ngừng học hỏi này, họ thường có thể thành công trước những người khác một bước.

Đứa trẻ chào đời trong 3 khung giờ này đảm bảo danh vọng cực tốt, tương lai giàu sang phú quý, bố mẹ được nhờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giờ Thìn (07h-09h)

Những em bé sinh giờ Thìn có vẻ ngoài điềm đạm, thông minh, hiếu thảo với bố mẹ, rất có trách nhiệm trong nghề nghiệp, có khuynh hướng phát huy quyền lực nhờ sự dạy dỗ của bố mẹ, từ nhỏ đã tiếp thu rất nhanh.

Đầu óc của người sinh giờ này không bao giờ trống rỗng mà luôn có những ý tưởng mới để kiếm tiền. Khi lớn lên, đứa trẻ không dành nhiều thời gian để khoe khoang với người khác, mà cố gắng và tập trung vào việc làm giàu và phát triển sự nghiệp.

Sau này bé rất giỏi tích lũy kinh nghiệm sống và làm việc. Vì vậy, vào thời điểm quan trọng mà bé luôn bùng nổ, khẳng định năng lực, đạt được thành tích tốt ngoài mong đợi.

Đứa trẻ chào đời trong 3 khung giờ này đảm bảo danh vọng cực tốt, tương lai giàu sang phú quý, bố mẹ được nhờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giờ Tỵ (09h-11h)

Tử vi học có nói, trẻ sinh vào khung giờ Tỵ là khoảng thời gian từ 9 đến 11 giờ sáng. Lúc này, mặt trời đã lên, tỏa chiếu ánh sáng huy hoàng.

Trẻ sinh vào khung giờ Âm lịch này cũng được dự báo sẽ tỏa sáng trong cuộc sống. Bé trai sinh giờ này thường thông minh, tháo vát. Trong khi bé gái sinh giờ này thường xinh đẹp, đoan trang.

Trời sinh những đứa trẻ sinh vào khung giờ Âm lịch này phải trải qua gian khổ mới gặt hái được nhiều thành công. Khi trưởng thành, trẻ sẽ gây dựng sự nghiệp vững chắc.

Sau tuổi 35, họ được cát tinh chiếu rọi, vận khí hanh thông, công việc thuận lợi, bố mẹ được nhờ.

Đứa trẻ chào đời trong 3 khung giờ này đảm bảo danh vọng cực tốt, tương lai giàu sang phú quý, bố mẹ được nhờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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