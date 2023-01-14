Những tháng sinh âm lịch đẹp nhất năm Quý Mão, trẻ sinh tháng này là thiên tài, mang tài lộc đến cho cha mẹ

Những đứa trẻ sinh năm 2023 được dự báo mang lại nhiều may mắn, phúc lộc cho cha mẹ.

Trẻ tuổi Mão sinh vào tháng 3 Âm lịch

Trẻ tuổi Mão sinh vào tháng 3 âm được trời phú cho sự thông minh, con đường học vấn vô cùng thăng tiến. Khi trưởng thành, dù làm việc gì người tuổi Mão cũng luôn đạt những thành tựu lớn, luôn ở vị trí dẫn đầu.

Tương lai của những đứa trẻ tuổi Mão sinh tháng 3 cũng rất tươi sáng với những thành công lớn nhờ vào sự giỏi giang, phấn đấu bền bỉ.

Ngoài ra, trẻ sinh tháng 3 còn rất hoạt bát, vui vẻ, tự tin. Chính vì vậy mà Mão rất dễ mang lại thiện cảm với người xung quanh, giúp họ dễ dàng đạt được mục tiêu về địa vị và tài chính.

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Trẻ sinh vào tháng 8 Âm lịch

Đứa trẻ sinh vào tháng này thường là những người văn võ song toàn, được nhiều người cảm mến. Người này cũng có khả năng tự lập cao, gây được tiếng vang. Tuy nhiên, tuổi Quý Mão sinh tháng này cũng cần lưu ý là không nên quá cứng nhắc, phải học cách ứng xử nhẹ nhàng, khôn khéo thì mới thuận lợi.

Người sinh tháng này thường có tính cách ôn hòa, thông minh, nhạy bén, giỏi quản lý, giỏi ngoại giao. Những người sinh vào tháng 8 nếu theo viết lách sẽ dễ nổi tiếng.

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Trẻ sinh vào tháng 9 Âm lịch

Những đứa trẻ được sinh ra vào tháng này dự báo có vận số tốt, gia thế hưng vượng, vợ đẹp, con ngoan, làm việc gì cũng dễ thành công, như ý. Người sinh tháng 9 âm lịch năm 2023 có năng khiếu quản lý, phong thái tôn nghiêm.

Sinh vào tháng này năm Quý Mão là người có quyền thế, nghĩa hiệp, tuy nhiên khi gặp phải khó khăn thì lại dễ nản chí. Số mệnh được hưởng vinh hoa phú quý, gia đạo bình yên, cả đời được hưởng hạnh phúc, an nhiên.

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