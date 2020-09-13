Những phương pháp giúp bố mẹ dạy bé biết nói sớm

Nuôi dạy con 13/09/2020 07:53

Làm sao để dạy bé biết nói sớm? Dấu hiệu trẻ biết nói sớm có phải trẻ thông minh? Các câu hỏi này sẽ được giải đáp cụ thể trong bài viết sau.

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Giai đoạn bé tập nói là cột mốc phát triển mà nhiều bố mẹ quan tâm. Để giúp trẻ nhanh chóng nói được, các bố mẹ phải thường xuyên chơi đùa với trẻ, thường xuyên nói chuyện, từ đó thúc đẩy khả năng ngôn ngữ của bé phát triển nhanh chóng. Trong bài viết sau, mời các bố mẹ hãy cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu kỹ hơn về các phương pháp dạy bé biết nói sớm cũng như một số thông tin liên quan.

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Những phương pháp giúp bố mẹ dạy bé biết nói sớm - Ảnh minh họa: Internet

Các mốc phát triển ngôn ngữ của trẻ trong năm đầu đời

Trẻ có thể nhận thức được ngôn ngữ ngay từ khi chào đời. Bé có thể ghi nhớ giọng nói của người chăm sóc mình, nhất là mẹ. Từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 12, khả năng nghe và phát âm của bé tiến bộ rõ rệt. Đa phần các bé sẽ biết nói những tiếng đơn giản như ma ma, ta ta,… và đến tháng thứ 9 – 12, bé có thể nói được từ hoàn chỉnh đầu tiên.

Hầu hết trẻ có thể nói được những từ đầu tiên của ngôn ngữ mẹ đẻ khi tròn 1 tuổi. Kể từ thời điểm này, quá trình học ngôn ngữ của trẻ sẽ chuyển sang một giai đoạn mới, trẻ sẽ sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ một cách chính thức để giao tiếp.

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Hầu hết trẻ có thể nói được những từ đầu tiên của ngôn ngữ mẹ đẻ khi tròn 1 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Từ tháng 18-24 trở đi, khả năng ngôn ngữ của trẻ phát triển mạnh mẽ. Trẻ có thể phát âm các từ đơn cho tới các câu ngắn khoảng 3-5 từ nhằm diễn đạt các sự vật và hiện tượng xung quanh. 

Một em bé được xem là có kỹ năng ngôn ngữ phát triển bình thường sẽ bắt đầu chính thức tập nói trong các cột mốc nói trên. 

Dấu hiệu trẻ biết nói sớm có thông minh hay không?

Việc trẻ biết nói sớm có thông minh không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Không phải đứa trẻ nào biết nói sớm cũng có chỉ số thông minh cao hơn những bạn cùng độ tuổi. Trẻ biết nói sớm không có nghĩa là các kỹ năng khác của con cũng phát triển với tốc độ tương tự. Chẳng hạn như trẻ 18 tháng có thể nói nhiều câu nhưng vẫn đang tập đi như các bạn đồng trang lứa.

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Việc trẻ biết nói sớm có thông minh không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, việc trẻ biết nói sớm vẫn được xem là một dấu hiệu tích cực. Theo nghiên cứu, những đứa trẻ biết nói sớm hay nói nhiều thường có chỉ số IQ cao hơn khi lên 3, có kết quả kiểm tra tốt hơn khi lên 9. Ngoài ra, việc bé phát triển ngôn ngữ sớm cũng hỗ trợ bé giao tiếp tốt hơn, có thể hiểu và bộc lộc cảm xúc tốt hơn, đồng thời giúp bé phát triển tư duy tích cực hơn.

Những đứa trẻ biết nói sớm đôi khi cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, ví dụ thấy lạc lõng giữa tập thể đông người vì mình nói chuyện mà các bạn đồng trang lứa lại chưa hiểu được. Tóm lại, thay vì lo lắng liệu trẻ biết nói sớm có tốt không, bố mẹ nên vui vẻ và hỗ trợ tích cực trong tiến trình phát triển của con yêu.

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Những đứa trẻ biết nói sớm đôi khi cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Một số cách dạy bé biết nói sớm

Mỗi bé sẽ có những mốc phát triển ngôn ngữ không giống nhau hoàn toàn nhưng chắc hẳn các bố mẹ đều muốn bé biết nói và sớm giao tiếp thành thạo với mình. Dưới đây là một số cách dạy trẻ biết nói sớm khá hiệu quả mà bố mẹ nên áp dụng.

Tích cực trò chuyện với bé ngay từ khi chào đời

Bố mẹ hãy tập nói chậm, to, rõ ràng, mô phỏng các âm thanh, tiếng động cho con nghe. Khi thấy bé ọ ẹ đáp lại, bố mẹ nên trả lời bé như đang trò chuyện thật sự. Khuôn mặt của bố mẹ càng bộc lộ nhiều biểu cảm như há miệng rộng, cười, nhíu mày, thè lưỡi,… sẽ càng kích thích giác quan cho bé.

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Tích cực trò chuyện với bé ngay từ khi chào đời - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bố mẹ nên nói chuyện với bé với các tông giọng trầm bổng khác nhau, từ đó kích thích thính giác của trẻ. Hãy cười với trẻ thật nhiều, giúp con thường xuyên nhìn thấy các khuôn mặt của ông bà, cô chú,… từ đó hình thành kỹ năng giao tiếp xã hội cho con.

Đọc sách cho con nghe

Khi bé đang chập chững tập đi, ba mẹ có thể đọc sách cho con, bé sẽ bộc lộ cảm xúc dễ dàng hơn và đối xử với mọi người một cách lành mạnh hơn. Việc nhìn thấy quá trình giao tiếp của các nhân vật trong sách truyện, tiếp xúc với bố mẹ trong lúc nghe đọc sách sẽ giúp bé hình thành các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ rất tốt.

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Đọc sách cho con nghe giúp bé hình thành những kỹ năng giao tiếp tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Dẫn bé ra ngoài chơi

Các hoạt động ngoài trời, gặp gỡ các nhóm dành cho bé từ khi còn nhỏ được xem là cách tuyệt vời để tạo dựng nền tảng kỹ năng ngôn ngữ cho trẻ. Điều này sẽ giúp trẻ mạnh dạn hơn, thân thiện, dễ gần, thích nghi tốt hơn với môi trường lạ hơn so với việc bé chỉ quanh quẩn ở nhà. Khi dẫn bé ra ngoài chơi, bố mẹ có thể chỉ cho bé xem các sự vật xung quanh, chào hỏi mọi người,…

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ cũng như một vài phương pháp dạy bé biết nói sớm cho bố mẹ tham khảo. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn đọc.

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