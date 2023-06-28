Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Tôn vinh và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình từ ngàn đời

Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, vì vậy gia đình có phát triển thì xã hội mới phát triển và ngược lại. Mỗi quốc gia, dân tộc nếu muốn tồn tại đều phải biết yêu quý, trân trọng gia đình. Cũng bởi lẽ đó mà hàng năm, chúng ta đều dành một khoảng thời gian nho nhỏ để tôn vinh gia đình.

Ngày 28/6 hàng năm được chọn làm ngày gia đình Việt Nam để tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình, những giá trị văn hóa tốt đẹp từ ngàn đời xưa.

Ngoài việc tặng những món quà như hoa, đồ chơi, sách, mỹ phẩm, trang sức… cho những người thân trong gia đình. Chúng ta còn có thể dành tặng nhau những lời chúc thân thương cho nhau.

Ngày Gia đình Việt Nam 2022 rơi vào thứ 3, ngày 28/6 /2022, với mục đích chính là tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, là dịp để các gia đình trao lưu để chia sẻ, hướng đến sự phát triển bền vững của mỗi gia đình. Từ đó góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc.

_ Nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6, con cảm ơn bố mẹ đã luôn hi sinh vì con, chúc bố mẹ mỗi ngày đều mạnh khỏe và hạnh phúc.

_ Nhân ngày gia đình Việt Nam, con chúc gia đình mình mãi luôn mạnh khỏe và vui vẻ bên nhau.

_ Chúc con yêu của bố mẹ có một ngày gia đình Việt Nam thật vui vẻ, mong con luôn xinh đẹp, mạnh khỏe và học hành thật chăm chỉ để đạt được ước mơ của mình.

_ Ngày gia đình Việt Nam, chúc con ở nơi xa không về được phải biết cách chăm sóc bản thân, mạnh khỏe và hoàn thành tốt công việc của mình.

_ Cảm ơn những bao dung và che chở của ba mẹ, sau này con sẽ cố gắng chăm ngoan và học tập thật tốt để không làm ba mẹ phiền lòng nữa. Mong gia đình ta mãi hạnh phúc bên nhau.

Chúc mừng ngày gia đình Việt Nam 28/6.

_ Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra và nuôi nấng con nên người, cảm ơn ba mẹ đã không ngại vất vả chăm sóc và dạy bảo dù con làm mọi người phiền lòng rất nhiều. Con yêu ba mẹ nhiều, chúc ba mẹ mỗi ngày đều vui vẻ và mạnh khỏe.

_ Nhân ngày gia đình Việt Nam, mong gia đình ta luôn hạnh phúc và vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống.

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