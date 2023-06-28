Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Tôn vinh và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình từ ngàn đời

Nuôi dạy con 28/06/2023 07:38

Ngày gia đình Việt Nam là ngày nào? Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày gia đình Việt Nam?

Ngày 28/6 hàng năm được chọn làm ngày gia đình Việt Nam để tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình, những giá trị văn hóa tốt đẹp từ ngàn đời xưa.

Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, vì vậy gia đình có phát triển thì xã hội mới phát triển và ngược lại. Mỗi quốc gia, dân tộc nếu muốn tồn tại đều phải biết yêu quý, trân trọng gia đình. Cũng bởi lẽ đó mà hàng năm, chúng ta đều dành một khoảng thời gian nho nhỏ để tôn vinh gia đình.

Ngày Gia đình Việt Nam 2022 rơi vào thứ 3, ngày 28/6/2022, với mục đích chính là tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, là dịp để các gia đình trao lưu để chia sẻ, hướng đến sự phát triển bền vững của mỗi gia đình. Từ đó góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Tôn vinh và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình từ ngàn đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc tặng những món quà như hoa, đồ chơi, sách, mỹ phẩm, trang sức… cho những người thân trong gia đình. Chúng ta còn có thể dành tặng nhau những lời chúc thân thương cho nhau. 

_ Nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6, con cảm ơn bố mẹ đã luôn hi sinh vì con, chúc bố mẹ mỗi ngày đều mạnh khỏe và hạnh phúc.

_ Nhân ngày gia đình Việt Nam, con chúc gia đình mình mãi luôn mạnh khỏe và vui vẻ bên nhau.

_ Chúc con yêu của bố mẹ có một ngày gia đình Việt Nam thật vui vẻ, mong con luôn xinh đẹp, mạnh khỏe và học hành thật chăm chỉ để đạt được ước mơ của mình.

_ Ngày gia đình Việt Nam, chúc con ở nơi xa không về được phải biết cách chăm sóc bản thân, mạnh khỏe và hoàn thành tốt công việc của mình.

_ Cảm ơn những bao dung và che chở của ba mẹ, sau này con sẽ cố gắng chăm ngoan và học tập thật tốt để không làm ba mẹ phiền lòng nữa. Mong gia đình ta mãi hạnh phúc bên nhau. 

Chúc mừng ngày gia đình Việt Nam 28/6.

_ Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra và nuôi nấng con nên người, cảm ơn ba mẹ đã không ngại vất vả chăm sóc và dạy bảo dù con làm mọi người phiền lòng rất nhiều. Con yêu ba mẹ nhiều, chúc ba mẹ mỗi ngày đều vui vẻ và mạnh khỏe.

_ Nhân ngày gia đình Việt Nam, mong gia đình ta luôn hạnh phúc và vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống. 

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Tôn vinh và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình từ ngàn đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo lời Bác ngày 28/6/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55 – CT/TW. Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam. Nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể. Và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình. Thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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Sáng 28/6, thí sinh làm bài thi Ngữ văn trong 120 phút, chiều thi Toán 90 phút. Ngày 29/6,thí sinh làm bài tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội trong 150 phút buổi sáng và thi Ngoại ngữ trong 60 phút buổi chiều.

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