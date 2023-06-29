Muốn trẻ cao lớn vượt trội thì tránh xa 4 món này, các mẹ cần lưu ý ngay

Do đó, để con có chiều cao lý tưởng, cha mẹ có thể chú ý thay đổi thói quen đặc biệt trong những giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Trong đó, chế độ ăn uống của trẻ cần loại bỏ ngay những món sau.

Chiều cao của trẻ chỉ bị ảnh hưởng khoảng 23% từ yếu tố di truyền (gen của ông bà, cha mẹ) ngoài ra dinh dưỡng lại đóng góp đến 32%; chế độ vận động, thể dục thể thao quyết định 20%. Còn lại là những yếu tố của chế độ ăn uống, môi trường sống, bệnh mạn tính và bẩm sinh, chế độ nghỉ ngơi...

Đồ ăn nhanh trở nên quá phổ biến và việc trẻ được cho ăn gà rán, khoai tây như những bữa ăn tiện lợi khi cha mẹ quá bận là việc bình thường. Nhưng trẻ em lại không thích hợp để ăn nhiều vì lượng calo quá cao.

Những món ăn vặt trẻ con thích thường chứa rất nhiều đường như bánh ngọt, kẹo, socola... Vấn đề là hàm lượng đường cao của chúng không chỉ có thể gây sâu răng cho trẻ mà còn ảnh hưởng đến quá trình hấp thu chất dinh dưỡng từ đó khiến trẻ thiếu chất. Cơ thể do thiếu chất nên phát triển không toàn diện, khiến trẻ không cao lớn được.

Ăn quá nhiều đồ chiên dầu mỡ dễ khiến trẻ không cao do bị tích mỡ, lượng calo dư thừa không được chuyển hóa sẽ khiến trẻ dễ béo phì, kìm hãm sự phát triển chiều cao của con.

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Thực phẩm bổ sung

Việc lo lắng về chiều cao khiến cha mẹ luôn sẵn sàng bỏ tiền để mua các loại thuốc bổ cho con. Nhưng các loại thực phẩm bổ sung này đôi khi quá tải với sự hấp thu non nớt của cơ thể trẻ. Một khi cơ thể của trẻ bị quá tải sẽ cản trở sự phát triển chiều cao do các chất cần thiết không được chuyển hóa.

Đồ uống có ga

Nước ngọt có ga giải khát rất tốt, vị ngon nên rất được trẻ yêu thích. Nhưng trong đồ uống có ga chứa các chất có thể làm mất canxi, từ đó cản trở sự phát triển của xương khiến con khó cao thêm, ngược lại dễ loãng xương.

Ảnh minh họa: Internet

Một số thực phẩm tăng chiều cao

Thực đơn cho bé tăng chiều cao cần đảm bảo cần bằng giữa đạm, tinh bột, chất béo tốt và cung cấp đầy đủ các vi chất tăng chiều cao quan trọng như canxi, vitamin D, kẽm, sắt, vitamin nhóm B,… Dưới đây là một số thực phẩm giúp tăng chiều cao cho bé 4 tuổi hiệu quả, mẹ nên thêm vào thực đơn hàng ngày của trẻ:

Sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa

Sữa và các chế phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai cung cấp nguồn đạm và canxi, là hai dưỡng chất quan trọng giúp trẻ phát triển chiều cao và hệ xương chắc khỏe. Ngoài ra, sữa cũng là nguồn cung vitamin A, vitamin D giúp trẻ hấp thụ canxi tốt hơn.

Thịt, cá và các thực phẩm giàu đạm khác

Thịt lợn, gà, bò, trứng, cá, hải sản… đều cung cấp nguồn chất đạm giúp trẻ phát triển thể chất cũng như tăng chiều cao nhanh chóng. Một cách tăng chiều cao cho trẻ 4 tuổi đơn giản mà hiệu quả là cha mẹ hãy bổ sung các loại thịt giàu nạc, ít mỡ như gà, hải sản, cá, cùng với các thực phẩm giàu đạm khác như trứng, sữa chua, phô mai, đậu hũ, các loại đậu… vào chế độ ăn cho trẻ.

Ngũ cốc

Ngũ cốc cũng là một trong những nguồn năng lượng lành mạnh, cung cấp vitamin, chất xơ, sắt, magie và selen cho trẻ phát triển. Cha mẹ nên ưu tiên các loại ngũ cốc và thực phẩm được chế biến từ ngũ cốc nguyên hạt hoặc nguyên cám như gạo lứt, bún gạo lứt, bánh mì nguyên cám, yến mạch… để trẻ nhận được giá trị dinh dưỡng tối ưu.

Trái cây và rau quả tươi

Các loại rau xanh như cải xoăn kale, cải thìa, bông cải… không chỉ giàu chất xơ mà chúng còn cung cấp một lượng canxi cùng vitamin K giúp tăng chiều cao cho bé và củng cố một hệ xương chắc khỏe. Ngoài ra, các loại trái cây, đặc biệt là họ trái cây có múi như cam, quýt đều rất giàu vitamin C, là loại vitamin đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp collagen, chất củng cố mật độ cũng như sức khỏe của xương.

Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý để giúp trẻ phát triển chiều cao

Khi trẻ ở trong thời kỳ phát triển chiều cao vượt trội nhất thì cha mẹ nên đặc biệt chú ý và chuẩn bị dinh dưỡng cho trẻ một cách tốt nhất, đặc biệt phải để tâm đến lối sống của trẻ, giúp đón đầu giai đoạn phát triển, cho trẻ cao lên hơn so với mức bình thường. Muốn được như vậy, đừng quên 4 việc sau đây:

Không nên lạm dụng cho trẻ ăn uống các sản phẩm dinh dưỡng

Nhiều người sợ rằng con mình sẽ "thua ngay từ vạch xuất phát" nên lại nhanh nhảu mua sắm những thực phẩm chức năng hay món ăn dinh dưỡng để "thúc" bé phát triển chiều cao. Tâm lý sợ con trẻ thấp còi nên đã lạm dụng thực phẩm bổ quá sớm.

Đây là điều đặc biệt cần chú ý, mặc dù bạn sợ con thấp còi, nhưng bản thân trẻ chưa chắc đã thiếu hụt dinh dưỡng, không cần phải bổ sung một cách đặc biệt. Khi quá dư thừa dinh dưỡng, thậm chí sẽ mang đến tác dụng ngược lại, dẫn đến thừa cân, béo phì.

Nên cho trẻ ăn uống cân bằng

Trong giai đoạn trẻ phát triển, nên cho trẻ ăn chất lượng hơn một chút, như vậy trẻ sẽ tăng trưởng chiều cao tốt hơn.

Nói là cho trẻ ăn nhiều, nhưng không phải là nhồi trẻ ăn, vì đây sẽ là cách khiến dạ dày của trẻ phát triển chứ không phải chiều cao. Bụng của trẻ sẽ no căng cả ngày nếu bạn không cho ăn đúng cách. Cho trẻ ăn đúng tức là cung cấp đủ dinh dưỡng mà cơ thể cần, thay vì cho ăn quá mức sẽ khiến trẻ béo phì, không thể tăng chiều cao.

Nên chú ý bổ sung cho trẻ thành phần dinh dưỡng đa dạng, ưu tiên cả thịt và rau quả, đảm bảo việc cung cấp protein, canxi, sắt và chất dinh dưỡng đa dạng khác. Không nhất thiết cứ phải ăn nhiều thịt là tốt, rau, trái cây và các loại đồ ăn khác cũng rất cần thiết và bổ dưỡng.

Cho trẻ chơi thể thao và vận động nhiều hơn

Do xu thế chung của xã hội, trẻ ngày nay phải đi học nhiều hơn, ngồi nhiều hơn, làm bài tập nhiều hơn nên thời gian vận động ngày càng thu hẹp lại.

Vì vậy, sau khi trẻ tan học, cha mẹ nên ưu tiên cho trẻ thời gian vận động, tập thể dục, chơi các trò chơi. Nếu không có đủ thời gian trong các ngày thường, cuối tuần bạn phải cho trẻ vận động nhiều hơn.