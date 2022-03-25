Muốn con có sức khỏe và sức đề kháng tốt thì cha mẹ tuyệt đối nên tránh 5 loại thực phẩm này trong những năm đầu đời của trẻ

Trẻ ở những năm đầu rất yếu và dễ bị tổn thương bởi tác động bên ngoài cũng như bên trong như các thực phẩm tiêu thụ hàng ngày. Vì vậy, để tạo ra nền tảng sức khỏe tốt ngay từ đầu cho trẻ thì cha mẹ nên ghi nhớ top 5 loại thực phẩm tránh cho trẻ ăn vào năm đầu tiên.

Không bao giờ cho trẻ ăn 5 loại thực phẩm này trong năm đầu tiên: Không nghi ngờ gì khi làm cha mẹ là một trong những công việc khó khăn và đáng yêu nhất trên thế giới. Là cha mẹ lần đầu, tất cả chúng ta đều mắc phải một số sai lầm, vì trẻ sơ sinh không mang theo một cuốn sách hướng dẫn nào, điều này cũng khiến mỗi bậc cha mẹ trở nên độc đáo theo cách riêng của họ trong việc chăm sóc trẻ. Nếu bạn là một ông bố bà mẹ mới, đây là năm thứ mà bạn không bao giờ nên cho trẻ ăn trong năm đầu tiên của con. 1.Đường: Trẻ sơ sinh không cần đường tinh luyện trong chế độ ăn uống của mình cho đến khi được 1 tuổi. Lượng đường mà cơ thể trẻ cần là quá ít và chúng lấy từ các loại thực phẩm ngọt tự nhiên và carbohydrate khác. Đường thêm vào có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như sâu răng, béo phì, tiểu đường và khiến bé lười ăn. Không cho chúng ăn sô cô la, cola, kẹo hoặc thực phẩm chế biến sẵn vì chúng chứa đầy đường và chất bảo quản nhân tạo.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 2.Muối: Theo nhiều tổ chức y tế, trẻ sơ sinh không nên được ăn bất kỳ muối nào cho đến khi được 6 tháng tuổi. Ngoài ra, sữa mẹ có đủ lượng natri cần thiết cho con bạn. Ngay cả trẻ sơ sinh từ 6 tháng đến 1 tuổi cũng không nên cho nhiều hơn 1 gam muối mỗi ngày. Thêm muối trong những năm đầu có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như sỏi thận, huyết áp cao, xương giòn và mất nước. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 3.Mật ong: Nhiều gia đình có nghi lễ lâu đời là cho trẻ sơ sinh ăn mật ong. Điều này không nên được thực hiện. Mật ong có thể gây ngộ độc cho trẻ sơ sinh, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng của trẻ. Mật ong đôi khi có thể chứa vi khuẩn mà hệ tiêu hóa của trẻ không thể dung nạp được.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 4.Sữa bò: Quả thực sữa bò rất tốt cho sức khỏe, nhưng không phải đối với trẻ sơ sinh. Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, không nên cho trẻ uống sữa bò cho đến khi trẻ lên 1 tuổi là do hệ tiêu hóa của bé không thể xử lý lượng protein, natri và kali cao có trong sữa bò. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 5.Những thực phẩm có thể làm trẻ mắc nghẹn: Mặc dù trẻ em có thể bị nghẹn ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ em dưới 3 tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, đặc biệt là các bé mới tập ăn. Không cho bé ăn bỏng ngô, kẹo, cà rốt, kẹo cao su, đậu phộng, anh đào, lựu, quả mọng và các loại thực phẩm khác có khả năng làm nghẹn. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

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