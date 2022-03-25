Muốn con có sức khỏe và sức đề kháng tốt thì cha mẹ tuyệt đối nên tránh 5 loại thực phẩm này trong những năm đầu đời của trẻ

Nuôi dạy con 25/03/2022 18:13

Trẻ ở những năm đầu rất yếu và dễ bị tổn thương bởi tác động bên ngoài cũng như bên trong như các thực phẩm tiêu thụ hàng ngày. Vì vậy, để tạo ra nền tảng sức khỏe tốt ngay từ đầu cho trẻ thì cha mẹ nên ghi nhớ top 5 loại thực phẩm tránh cho trẻ ăn vào năm đầu tiên.

Không bao giờ cho trẻ ăn 5 loại thực phẩm này trong năm đầu tiên:

Không nghi ngờ gì khi làm cha mẹ là một trong những công việc khó khăn và đáng yêu nhất trên thế giới. Là cha mẹ lần đầu, tất cả chúng ta đều mắc phải một số sai lầm, vì trẻ sơ sinh không mang theo một cuốn sách hướng dẫn nào, điều này cũng khiến mỗi bậc cha mẹ trở nên độc đáo theo cách riêng của họ trong việc chăm sóc trẻ. Nếu bạn là một ông bố bà mẹ mới, đây là năm thứ mà bạn không bao giờ nên cho trẻ ăn trong năm đầu tiên của con.

1.Đường:

Trẻ sơ sinh không cần đường tinh luyện trong chế độ ăn uống của mình cho đến khi được 1 tuổi. Lượng đường mà cơ thể trẻ cần là quá ít và chúng lấy từ các loại thực phẩm ngọt tự nhiên và carbohydrate khác. Đường thêm vào có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như sâu răng, béo phì, tiểu đường và khiến bé lười ăn. Không cho chúng ăn sô cô la, cola, kẹo hoặc thực phẩm chế biến sẵn vì chúng chứa đầy đường và chất bảo quản nhân tạo.

Muốn con có sức khỏe và sức đề kháng tốt thì cha mẹ tuyệt đối nên tránh 5 loại thực phẩm này trong những năm đầu đời của trẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

2.Muối:

Theo nhiều tổ chức y tế, trẻ sơ sinh không nên được ăn bất kỳ muối nào cho đến khi được 6 tháng tuổi. Ngoài ra, sữa mẹ có đủ lượng natri cần thiết cho con bạn. Ngay cả trẻ sơ sinh từ 6 tháng đến 1 tuổi cũng không nên cho nhiều hơn 1 gam muối mỗi ngày. Thêm muối trong những năm đầu có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như sỏi thận, huyết áp cao, xương giòn và mất nước.

Muốn con có sức khỏe và sức đề kháng tốt thì cha mẹ tuyệt đối nên tránh 5 loại thực phẩm này trong những năm đầu đời của trẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

3.Mật ong:

Nhiều gia đình có nghi lễ lâu đời là cho trẻ sơ sinh ăn mật ong. Điều này không nên được thực hiện. Mật ong có thể gây ngộ độc cho trẻ sơ sinh, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng của trẻ. Mật ong đôi khi có thể chứa vi khuẩn mà hệ tiêu hóa của trẻ không thể dung nạp được.

Muốn con có sức khỏe và sức đề kháng tốt thì cha mẹ tuyệt đối nên tránh 5 loại thực phẩm này trong những năm đầu đời của trẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

4.Sữa bò:

Quả thực sữa bò rất tốt cho sức khỏe, nhưng không phải đối với trẻ sơ sinh. Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, không nên cho trẻ uống sữa bò cho đến khi trẻ lên 1 tuổi là do hệ tiêu hóa của bé không thể xử lý lượng protein, natri và kali cao có trong sữa bò.

Muốn con có sức khỏe và sức đề kháng tốt thì cha mẹ tuyệt đối nên tránh 5 loại thực phẩm này trong những năm đầu đời của trẻ - Ảnh 4
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

5.Những thực phẩm có thể làm trẻ mắc nghẹn:

Mặc dù trẻ em có thể bị nghẹn ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ em dưới 3 tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, đặc biệt là các bé mới tập ăn. Không cho bé ăn bỏng ngô, kẹo, cà rốt, kẹo cao su, đậu phộng, anh đào, lựu, quả mọng và các loại thực phẩm khác có khả năng làm nghẹn.

Muốn con có sức khỏe và sức đề kháng tốt thì cha mẹ tuyệt đối nên tránh 5 loại thực phẩm này trong những năm đầu đời của trẻ - Ảnh 5
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

4 món ăn nhanh trẻ em cực kỳ yêu thích nhưng lại là thủ phạm làm suy giảm trí thông minh

4 món ăn nhanh trẻ em cực kỳ yêu thích nhưng lại là thủ phạm làm suy giảm trí thông minh

Dinh dưỡng là yếu tố vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em. Tuy nhiên, không phải món ăn nào cũng tốt cho con, điển hình nhất chính là 4 món ăn này. Cho con ăn nhiều sẽ làm con suy giảm trí nhớ.

Xem thêm
Từ khóa:   cho con ăn trẻ dưới 1 tuổi thực phẩm nên tránh

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 42 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 1 giờ 42 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?