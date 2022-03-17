Mẹo nhỏ để con ăn được nhiều loại thực phẩm đa dạng, kể cả rau các mẹ cần lưu ý

Vị đắng này khiến trẻ từ chối chúng mà không có lý do và thích hương vị ngọt ngào hơn. Đó là lý do tại sao chúng có xu hướng từ chối ăn rau và thay vào đó mê mẩn một miếng bánh mì.

Elena Toledano, chuyên gia dinh dưỡng tại Roots Mindfoodness, giải thích rằng "việc từ chối thức ăn đặc là một hành vi theo thói quen và hoàn toàn bình thường. Đó là một hành vi bẩm sinh: khi còn nhỏ, chúng ta vô thức tránh ăn. Đặc biệt là các loại rau vì thường có mùi và vị đắng.

- Làm cho giờ ăn và môi trường dễ chịu: Cần tạo ra một môi trường thoải mái để trẻ cảm thấy ngon miệng và cởi mở khi khám phá hương vị mới.

Cần phải hiểu sự phức tạp của nhiều yếu tố xung quanh việc cho ăn và những yếu tố này ảnh hưởng như thế nào đến sở thích ăn uống của trẻ. Trong thời thơ ấu, trẻ em thường xuyên tiếp xúc với hương vị và mùi mới... Vì vậy, nhiều loại thực phẩm lạ hoặc không ngon miệng là điều bình thường. Roots Mindfoodness đã cung cấp một số mẹo để giúp trẻ ăn ngon miệng hơn:

- Hãy để trẻ tự tay cầm thức ăn, tạm biệt các món đồ chơi: Để trẻ tự mình nếm thử thức ăn, làm quen với nó và trải nghiệm những hương vị mới.

- Dẫn dắt ví dụ: Càng nhiều càng tốt để trẻ thấy rằng những người còn lại trong gia đình cũng đang ăn những món giống với trẻ.

- Cho trẻ ăn nhiều loại thức ăn lành mạnh

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- Đừng bỏ cuộc, kiên nhẫn và lặp đi lặp lại trẻ sẽ ăn từng chút một: Đừng cho trẻ thấy sự tuyệt vọng của bạn vì điều này sẽ ảnh hưởng đến trẻ và khiến trẻ không muốn ăn thêm. Không cần quá quan trọng trẻ ăn loại thức ăn đó trong bao lâu, hãy hãy tập trung vào việc trẻ ăn được loại thức ăn đó hay không.

-Không ép trẻ ăn bất kỳ loại thức ăn nào: nếu trẻ có biểu hiện từ chối rõ ràng đối với một loại thức ăn, không nên ép trẻ, hãy thử nấu món đó theo công thức khác hoặc kết hợp với các nguyên liệu khác xem kết quả có tốt hơn không.

-Không sử dụng thức ăn mà trẻ thích như một phần thưởng hoặc rau quả như một hình phạt: không sử dụng thức ăn như một phần thưởng hoặc hình phạt vì trẻ sẽ phân biệt thức ăn thành hai loại tốt và xấu.

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Roots Mindfoodness khuyên bạn nên bày toàn bộ thức ăn ra cho trẻ vì diều này có thể giúp em bé ăn ngon hơn. Nên thực hành BLW-Baby Led Weaning (chế độ ăn dặm tự chỉ huy) mà không cần dùng đến đồ nghiền. Bằng cách này, em bé sẽ có thể xác định ngay từ đầu các loại thực phẩm mà mình sẽ ăn. Cách này sẽ giúp bé dễ dàng chấp nhận hơn so với các thức ăn xay nhuyễn thông thường.