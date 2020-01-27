Mách nhỏ cách dưỡng da sau sinh hiệu quả nhất để khôi phục “dung nhan”

Nuôi dạy con 27/01/2020 06:36

Sau sinh các mẹ bỉm sữa ngoài việc được “tặng” một thiên thần bé nhỏ, còn được “khuyến mại” một combo rạn da, chảy xệ bụng, nám mặt, da khô. Vậy có cách dưỡng da sau sinh nào hiệu quả nhất để khôi phục “dung nhan”?

Sau sinh hầu hết các mẹ bỉm sữa đều gặp tình trạng rạn da, da nhăn nheo chảy xệ, nám da, da khô ráp. Tuy nhiên các mẹ không cần phải lo lắng vì có rất nhiều cách dưỡng da sau sinh vừa an toàn cho cả hai mẹ con, vừa giúp các mẹ khôi phục vẻ đẹp như thời con gái một cách nhanh nhất.

Để đáp ứng được hai tiêu chí vừa an toàn cho phụ nữ đang cho con bú, vừa có hiệu quả nhanh, các mẹ bỉm sữa nên dùng những sản phẩm chăm sóc da từ nghệ, mật ong và trứng gà. Sau đây là một số cách dưỡng da sau sinh rất hiệu quả cho các mẹ tham khảo:

Một số cách dưỡng da sau sinh cho mẹ tham khảo

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Mật ong, nghệ rất an toàn để dưỡng da sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

 Làm đẹp sau sinh bằng nghệ tươi

1. Nghệ tươi ngâm rượu trị rạn da:

  • Nguyên liệu: Nghệ tươi 1kg, rượu trắng: 5 lít
  • Cách thực hiện: Nghệ tươi rửa sạch, thái lát mỏng hoặc giã nhỏ. Sau đó ngâm với rượu trắng trong 2 tuần (lâu hơn càng tốt).
  • Cách dùng: Khi nghệ đã ngấu, dùng rượu đã ngâm xoa lên chỗ bị rạn da sẽ giúp ra sáng hơn, làm mờ vết rạn và giúp thu nhỏ vòng bụng. Có thể dùng hàng ngày ngay sau khi sinh được 1 tháng.
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Nghệ ngâm rượu trắng giúp trị rạn da - Ảnh minh họa: Internet

2. Mặt nạ dưỡng da sau sinh bằng nghệ và sữa: 

  • Nguyên liệu: Nghệ tươi 1 củ, sữa tươi không đường 50-70ml.
  • Cách làm: giữa nát nghệ tươi, sau đó trộn đều với sữa để tạo ra một hỗn hợp đắp mặt sền sệt. 
  • Cách dùng: Dùng hỗn hợp đắp mặt trong thời gian 20 phút. Có thể đắp tuần 2-3 lần, sau khi hết ở cữ.

Làm đẹp sau sinh với nghệ và mật ong

1. Mặt nạ nghệ tươi mật ong

  • Nguyên liệu: 1 củ nghệ tươi, 1 thìa mật ong, 2 thìa sữa chua không đường
  • Cách thực hiện: Giã nhỏ nghệ tươi, sau đó trộn đều với mật ong và sữa chua không đường.
  • Cách dùng: Thoa đều hỗn hợp lên mặt, đắp trong thời gian 20 phút hoặc đến khi thấy da căng. Sau đó rửa sạch lại bằng nước. Cuối cùng dùng kem dưỡng ẩm cấp ẩm cho da.

2. Uống nước nghệ tươi mật ong giúp da sáng hồng

  • Nguyên liệu: 1 củ nghệ tươi, 1 thìa mật ong, 
  • Cách thực hiện: Giã nhỏ nghệ tươi sau đó cho nước ấm vào và lọc lấy nước. Để dễ uống hơn, cho mật ong vào trộn đều. Không nên uống quá nhiều mật ong vì dễ gây nóng sữa.
  • Cách dùng: Hòa tan nước nghệ vào mật ong và có thể uống. Có thể uống cách ngày 1 ly nhỏ, sau sinh 1 tháng.
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Nước nghệ tươi giúp dưỡng da sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp sau sinh với tinh bột nghệ

1. Nước tinh bột nghệ giúp da sáng mịn:

  • Nguyên liệu: tinh nghệ vàng 10g, sữa tươi, mật ong và nước lọc.
  • Cách thực hiện: lấy 10g tinh bột nghệ hòa với sữa tươi (có thể bỏ sữa tươi nếu không thích), mật ong và nước. Uống ngày 2 lần, trước khi ăn 30 phút.

2. Làm đẹp da toàn thân sau sinh mổ bằng tinh bột nghệ

  • Nguyên liệu: tinh bột nghệ 20g, sữa tươi hoặc nước lọc
  • Cách thực hiện: lấy tinh bột nghệ hòa tan với sữa tươi/nước lọc. Lấy nước đó chà lên toàn thân và để 15 phút đến khi người khô hoàn toàn. Sau đó, dùng nước ấm lau sạch. Bạn có thể cảm thấy làn da thơm mịn màng mà da không bị vàng.
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Tinh bột nghệ giúp làm đẹp da toàn thân sau sinh mổ - Ảnh minh họa: Internet

3. Mặt nạ dưỡng da sau sinh bằng tinh bột nghệ và bột gạo

  • Nguyên liệu: Tinh bột nghệ 5g, bột gạo 1 thìa, sữa tươi không đường 20ml.
  • Cách làm: Trộn đều tinh bột nghệ, bột gạo và sữa tươi không đường.
  • Cách dùng: Đắp hỗn hợp đã trộn lên mặt, massage cho dưỡng chất thấm đều. Rửa sạch mặt sau 20 phút.
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Mặt nạ tinh bột nghệ và bột gạo giúp dưỡng da sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Cách xông hơi da mặt sau sinh

1. Hơ mặt sau sinh bằng nghệ và trứng gà

  • Nguyên liệu: trứng gà 1 quả, tinh bột nghệ 5g, mật ong 2 thìa
  • Cách thực hiện: Luộc chín trứng gà và bóc vỏ (giữ ấm). Dùng khăn ấm rửa sạch da mặt để giãn nở lỗ chân lông. Trộn tinh nghệ và mật ong sau đó đắp lên mặt. Đợi hỗn hợp đắp mặt se lại thì dùng trứng gà đã bóc vỏ nhưng vẫn còn ấm lăn lên mặt để tinh nghệ thấm sâu hơn nhờ tác dụng của nhiệt. Sau 20 phút thì rửa sạch. Lúc này để làm sạch mặt, các mẹ có thể luộc quả trứng khác và lăn trên mặt.
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Hơ mặt sau sinh bằng tinh bột nghệ và trứng gà - Ảnh minh họa: Internet

2. Hơ mặt sau sinh bằng trứng gà, mật ong và dầu ô liu

  • Nguyên liệu: 1 thìa mật ong, 2 quả trứng, ½ thìa dầu ô liu.
  • Cách thực hiện: Lấy 1 lòng đỏ trứng gà trộn đều với 1 thìa mật ong và ½ thìa dầu ô liu. Lấy hỗn hợp đắp lên mặt. Đến khi hỗn hợp se lại trên mặt thì lấy một quả trứng gà đã luộc và bóc vỏ lăn trên da mặt. Tác dụng nhiệt từ quả trứng sẽ khiến cho hỗn hợp đắp mặt phát huy tối đa tác dụng. Rửa sạch mặt sau 20 phút.

Việc lấy lại nhan sắc và vóc dáng sau sinh đòi hỏi các mẹ phải kiên trì và lựa chọn những phương pháp an toàn để sao cho không ảnh hưởng đến cả mẹ và con. Hy vọng những thông tin chia sẻ về cách dưỡng da sau sinh sẽ giúp cho các mẹ sớm lấy lại sắc vóc như ý muốn.

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