Đây là cách hàng ngàn mẹ Nhật nuôi dưỡng tâm hồn cho con trẻ rất hữu hiệu, mẹ Việt nên học làm theo

Nước Nhật vốn rất nổi tiếng với cách nuôi dạy và chăm sóc con. "Ăn dặm kiểu Nhật", "chăm con kiểu Nhật"... luôn là những đề tài được các bà mẹ trên toàn thế giới quan tâm, học hỏi.

Trong khi nhiều bà mẹ khác thường chỉ đọc truyện cho con nghe khi bé đã lớn, biết nói hoặc biết chữ thì các bà mẹ Nhật lại theo quan điểm giáo dục sớm cho con, thai giáo cho bé ngay từ lúc bé nằm trong bụng mẹ cũng như ngay sau khi bé chào đời. Bộ sách các mẹ Nhật hay đọc cho con nổi tiếng nhất là Ehon.

Một cuộc điều tra xã hội học của Nhật chỉ ra rằng, những học sinh đậu vào các trường đại học danh tiếng như Đại học Tokyo có tỉ lệ cha mẹ đọc truyện Ehon cho nghe vào thời thơ ấu rất cao.

Ở Nhật, gần như gia đình nào cũng có một tủ sách Ehon cho trẻ. Những cuốn sách được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong nhà, nơi trẻ có thể dễ dàng lấy được.

Bên cạnh đó, ở mỗi thành phố của Nhật, tại những thư viện đều có những kệ sách Ehon dành cho trẻ. Thời gian rảnh rỗi, cha mẹ hoặc các thầy cô giáo ở trường đều đọc sách này cho trẻ nghe. Hình ảnh cha mẹ Nhật cầm cuốn Ehon trên tay bên cạnh là đứa bé nghe chăm chú rất thường thấy ở trạm chờ tàu điện ngầm hay ở công viên.

Bộ sách này rất dễ thương, nhiều màu sắc, hình ảnh ngộ nghĩnh. Những câu chuyện đơn giản về các bạn nhỏ có tiết tấu được lặp đi lặp lại làm trẻ thích thú. Qua những câu chuyện ấy, trẻ được phát triển ngôn ngữ, khả năng quan sát hình ảnh, kích thích trí tưởng tượng trở nên phong phú hơn… Từ đó, thói quen đọc sách hằng ngày của trẻ được thiết lập, trẻ sẽ trở nên yêu mến sách, làm tiền đề rất tốt cho thói quen và sở thích của bé sau này.

Ehon được đánh giá là một trong những cách nuôi dạy trẻ có hiệu quả hiện nay. Mỗi câu chuyện có nội dung rất ngắn và rất đơn giản. Tranh vẽ nhiều màu sắc và cực kỳ dễ thương. Trẻ được ngồi trong lòng hoặc nằm cạnh ba mẹ để nghe những câu chuyện nhỏ về chú bé Momo, những chú ếch ngộ nghĩnh... Thời kỳ ấu thơ rất quan trọng để nuôi dưỡng trí tuệ và cảm xúc cho trẻ. Tiếng đọc của cha mẹ sẽ in sâu vào bộ não trẻ, sợi dây yêu thương gắn kết của trẻ với cha mẹ càng thêm bền chặt.

Đọc sách "Ehon" cho con cách nào hiệu quả?

Sách Ehon của Nhật rất nổi tiếng, nó đã được dịch ra khá nhiều thứ tiếng trên thế giới trong đó có Việt Nam. Chị Tâm (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết, chị cũng tìm hiểu rất nhiều thông tin trên mạng về việc nuôi dạy con và biết tới bộ truyện Ehon. Chị cũng đã mua một bộ về đọc cho con nghe và bé rất thích thú.

Chị Như (quận 9, TP.HCM) cũng thường xuyên đọc Ehon cho con nghe. Chị tâm sự: "Trước kia, chị cũng hay mua truyện cổ tích về cho con. Truyện cổ tích Việt Nam thường là những câu chuyện khá dài, nội dung triết lý hơi sâu, ít hình minh họa, chỉ phù hợp với những bé lớn. Còn với Ehon, mỗi trang sách chỉ có 1 hoặc 2 dòng, hình ảnh rất to, lại nhiều màu sắc rất cuốn hút bé".

Ehon là thực phẩm cho tâm hồn không thể thiếu. Vậy đọc sách cho trẻ như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất? Câu trả lời là đọc cho bé vào bất cứ khoảng thời gian nào. Số lượng sách đọc ra không quan trọng bằng chất lượng của buổi đọc đó. Nhiều bé chỉ thích đọc đi đọc lại một cuốn truyện. Với tâm hồn non nớt, mỗi lần đọc, bé sẽ phát hiện ra nhiều điều mới mẻ…