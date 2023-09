Chế độ dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh đến 2 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ từ 0 - 6 tháng

Trong giai đoạn này, sữa mẹ được coi là nguồn dinh dưỡng chủ yếu và tốt nhất cho sự phát triển của bé. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyên rằng, các mẹ nên nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong giai đoạn 6 tháng đầu sau khi sinh. Vì sữa mẹ là nguồn dưỡng chất thiết yếu tự nhiên và rất phù hợp với dạ dày còn non của trẻ sơ sinh. Do đó, cho bé bú sữa mẹ sẽ giúp bé dễ tiêu hóa hơn do trong sữa mẹ có chứa nhiều loại đạm dễ tiêu hóa.

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ từ 0 - 6 tháng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đây là giai đoạn bé chưa ăn được nhiều, các mẹ nên chia các cữ bú trong ngày theo thời gian biểu phù hợp với khả năng ăn uống và cơ địa của con.