Chế độ dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh đến 2 tuổi

Nuôi dạy con 07/04/2020 21:11

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ như thế nào để trẻ phát triển một cách toàn diện là vấn đề được nhiều bậc cha mẹ quan tâm đến.

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Việc xây dựng chế độ dinh dưỡng cho trẻ là điều vô cùng quan trọng và cần thiết, đặc biệt là đối với trẻ dưới 2 tuổi. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bé cả về thể chất lẫn tinh thần. Bài viết dưới đây sẽ giúp các mẹ xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý theo từng giai đoạn phát triển.

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Chế độ dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh đến 2 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ từ 0 - 6 tháng

Trong giai đoạn này, sữa mẹ được coi là nguồn dinh dưỡng chủ yếu và tốt nhất cho sự phát triển của bé. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyên rằng, các mẹ nên nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong giai đoạn 6 tháng đầu sau khi sinh. Vì sữa mẹ là nguồn dưỡng chất thiết yếu tự nhiên và rất phù hợp với dạ dày còn non của trẻ sơ sinh. Do đó, cho bé bú sữa mẹ sẽ giúp bé dễ tiêu hóa hơn do trong sữa mẹ có chứa nhiều loại đạm dễ tiêu hóa.

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Chế độ dinh dưỡng cho trẻ từ 0 - 6 tháng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đây là giai đoạn bé chưa ăn được nhiều, các mẹ nên chia các cữ bú trong ngày theo thời gian biểu phù hợp với khả năng ăn uống và cơ địa của con. 

Bên cạnh đó, các mẹ nên bổ sung thêm các thực phẩm giàu DHA, sắt, canxi… như cá hồi, dầu cá hoặc cá ngừ vào thực đơn hàng ngày của mình, để đảm bảo cung cấp đủ hàm lượng DHA  và các dưỡng chất cần thiết khác cho sự phát triển của bé qua nguồn sữa mẹ. Theo khuyến cáo của WHO, hàm lượng DHA cần thiết cho mẹ trong giai đoạn cho con bú là 200mg mỗi ngày.

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ từ 6-12 tháng

Giai đoạn từ 6-12 tháng tuổi là thời gian bé đã có thể bắt đầu ăn dặm. Tuy nhiên, mẹ vẫn nên cho bé bú sữa mẹ hoặc uống thêm sữa công thức. Trong chế độ ăn dặm của bé, mẹ nên bổ sung thêm một số thực phẩm sau: 

  • Các loại trái cây và rau xanh: Bí xanh, táo, kiwi, củ cải trắng, quả bơ, đu đủ… là những loại rau củ và trái cây bổ sung hàm lượng cao vitamin C và protein giúp nâng cao sức đề kháng và tăng cường hệ miễn dịch cho bé.
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Giai đoạn từ 6-12 tháng tuổi là thời gian bé đã có thể bắt đầu ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet
  • Thực phẩm giàu chất sắt: Từ giai đoạn 6 tháng tuổi bé sẽ mất dần đi lượng sắt có trong cơ thể, vì vậy các mẹ cần bổ sung thêm các thực phẩm giàu sắt như thịt bò để cung cấp lượng sắt cần thiết cho bé.
  • Thực phẩm giàu chất đạm: Chất đạm có vai trò giúp nâng cao hệ miễn dịch và sự phát triển của não bộ của bé. Mẹ nên bổ sung các thực phẩm như thịt gà, cá, phomai, đậu hũ, các loại hạt…để cung cấp lượng chất đạm cần thiết cho bé.

Ở giai đoạn này, tuy trẻ đã phát triển hơn so với lúc mới sinh, nhưng mẹ vẫn nên duy trì cho bé bú sữa mẹ hoặc uống sữa công thức hàng ngày kết hợp với ăn dặm. Mẹ vẫn nên cho bé bú sữa mẹ ít nhất 3-4 lần trong ngày.

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Từ giai đoạn 6 tháng tuổi bé sẽ mất dần đi lượng sắt có trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ 1 tuổi

Khi bé bước vào giai đoạn 1 tuổi, sữa mẹ vẫn là nguồn thức ăn quan trọng đối với trẻ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mẹ nên bổ sung khoảng 300ml sữa mỗi ngày cho bé.

Ngoài ra, ở giai đoạn này bé có thể ăn được súp, cháo và các thức ăn mềm dễ tiêu cụ thể như:

  • Bé có thể ăn được cháo hoặc có thể là gạo vỡ hay cơm nhão. Giai đoạn này, mẹ nên cho bé ăn thức ăn lổn nhổn để giúp bé phát triển khả năng nhai cho hàm và răng, chứ không cần xay mịn nữa.
  • Trẻ có thể ăn đa dạng các loại sữa chua, trái cây và một số loại bánh ăn dặm dạng cứng.
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Khi bé bước vào giai đoạn 1 tuổi, sữa mẹ vẫn là nguồn thức ăn quan trọng đối với trẻ - Ảnh minh họa: Internet
  • Mẹ nên cho bé ăn các loại thực phẩm dạng mềm như thịt gà, tôm...để trẻ có thể cắn hoặc nhai.
  • Sữa tươi cùng các chế phẩm từ sữa cũng rất quan trọng cho sự phát triển của trẻ ở giai đoạn 1 tuổi.
  • Mẹ có thể xây dựng chế độ ăn uống đa dạng và phối trộn nhiều loại ngũ cốc, trứng và đậu đỗ,  ăn thịt và cá, phô mai, sữa, rau xanh…cho bé ở giai đoạn này.

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ 2 tuổi

2 tuổi là giai đoạn phát triển quan trọng của trẻ vì lúc này trẻ sẽ có nhu cầu dinh dưỡng rất cao.  Vì vậy, mẹ cần tăng cường bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu trong chế độ ăn uống hàng ngày của con.

Cụ thể như sau:

  • Cần cho bé ăn 2 bữa chính và 2 bữa phụ mỗi ngày.
  • Bổ sung các thực phẩm đa dạng và phong phú như thịt, cá, rau, củ,  trứng, tôm, cua, quả...vào chế độ ăn hàng ngày cho bé.
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2 tuổi là giai đoạn phát triển quan trọng của trẻ vì lúc này trẻ sẽ có nhu cầu dinh dưỡng rất cao - Ảnh minh họa: Internet
  • Mẹ cần lưu ý cung cấp đầy đủ cho bé 4 nhóm chất: đạm, vitamin và khoáng chất, bột, chất béo.
  • Mẹ nên chọn các thực phẩm theo mùa và nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo độ tươi ngon và an toàn.
  • Mẹ có thể chế biến món ăn thêm đa dạng và trang trí bắt mắt để bé ăn ngon miệng hơn.

Bên trên là một số thông tin chia sẻ về việc xây dựng chế độ dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh đến 2 tuổi. Hy vọng những thông tin hữu ích này sẽ giúp các mẹ hiểu rõ hơn về chế độ dinh dưỡng sao cho bé hấp thụ đầy đủ dưỡng chất và phát triển một cách toàn diện.

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