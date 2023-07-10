Bé gái nào sở hữu 4 đặc điểm này chắc chắn trở thành mỹ nhân vạn người mê trong tương lai

Người có sống mũi cao sẽ làm tăng hiệu ứng ba chiều cho khuôn mặt. Nếu nhìn nghiêng thấy đầu mũi, đỉnh mũi, môi và cằm thành một đường thẳng lộ rõ nét cao khoảng 30-40 độ so với mặt phẳng thì khi lớn lên mũi trẻ sẽ rất đẹp.

Phần lớn trẻ sơ sinh đều có mũi tương đối ngắn nhưng cha mẹ yên tâm vì nguyên nhân do lúc nhỏ sống mũi chưa hiện rõ. Khi trẻ 1 – 1,5 tuổi, thóp của trẻ bắt đầu khép kín lại, xương mặt và xương mũi mới đẩy nhanh tốc độ phát triển.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người thường cho rằng đôi mắt chính là điểm nhấn thu hút nhất của một con người. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt người đối diện, chúng ta sẽ bắt được ánh mắt cảm tình hay cái nhìn đố kỵ.

Tương tự như thế, để dự đoán được nhan sắc "sắc nước hương trời" của các bé gái khi lớn lên, mẹ có thể quan sát kĩ đặc điểm đôi mắt của con.

Dưới góc nhìn của các nhà thẩm mỹ học, đôi mắt chính là bộ phận đầu tiên tạo nên tỉ lệ vàng cho khuôn mặt của một bé gái. Theo đó, nếu hai mắt hoàn toàn cân đối với khuôn mặt sẽ tạo nên một khuôn mặt đẹp.

Còn theo nhân tướng học, nếu bé gái có khoảng cách giữa hai con mắt đúng bằng một mắt, đây chính là tỉ lệ hợp lý nhất cho một khuôn mặt xinh đẹp "đúng chuẩn hoa hậu".

Ngoài ra, với tỷ lệ này dự đoán bé lớn lên sẽ là người có tầm nhìn xa trông rộng, dễ đạt được thành công trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Chân tóc hình chữ M

Ngày nay tiêu chuẩn thẩm mỹ của con người thực sự ngày càng cao. Mọi chi tiết, đường nét trên gương mặt của mọi người đều được để ý và đánh giá.

Chân tóc quá cao hoặc quá thấp sẽ ảnh hưởng đến diện mạo của một người. Chân tóc quá cao khiến bạn trông già dặn hơn so với tuổi. Tuy nhiên, nếu chân tóc quá thấp thì tỷ lệ gương mặt sẽ không hài hòa.

Chân tóc chữ M được cho là tiêu chuẩn của vẻ đẹp. Chân tóc chữ M khiến gương mặt trở để cân đối, không quá dài cũng không quá ngắn. Bé gái có đường chân tóc chữ M khi lớn lên thường trở thành cô gái xinh đẹp.

Lông mi dài

Lông mi giúp đôi mắt thêm phần quyến rũ. Người có hàng mi đen dài và dày đồng nghĩa với việc đôi mắt đó sẽ trông sáng và tươi tắn hơn. Vì vậy, việc chăm sóc lông mi của trẻ cần được thực hiện một cách cẩn thận và nhẹ nhàng để tránh gây tổn thương.

Ngoài việc chăm sóc lông mi, cha mẹ cũng nên chú ý đến việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và chăm sóc toàn diện để giúp trẻ phát triển một cách khỏe mạnh và tự tin hơn trong cuộc sống.