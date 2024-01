Hoa tuyết mai hot 'rần rần' dịp Tết: Cách cắm bung nở đúng chuẩn, chơi cả tháng vẫn đẹp mĩ mãn

Hoa tuyết mai lại tượng trưng cho đẹp thuần khiết, thanh tao. Với nhiều người, hoa tuyết mai thể hiện cho sự phát tài phát lộc, mang lại nhiều điều may mắn. Quan trọng nhất, loài hoa này rất đẹp và dễ chăm sóc.

Hoa tuyết mai được nhiều gia chủ yêu thích. Ảnh: Internet

Vì vậy hoa tuyết mai được nhiều gia đình chọn để trưng bày trong ngày tết, điều này tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, phát tài phát lộc và mang lại nhiều may mắn cho gia chủ nhân dịp năm mới. Do đó, nên sắm một chậu cây tuyết mai vào dịp Tết để mang lại rất nhiều may mắn cho gia đình bạn.

Cách lựa chọn hoa tuyết mai đẹp

Để cắm được bình tuyết mai thật đẹp trang trí trong nhà nhân dịp Tết đến Xuân về, cần lựa chọn các cành hoa dựa theo những nguyên tắc sau đây:

- Nên chọn cành hoa có nhiều nụ và bông mọc đầy đủ xuyên suốt chiều dài.

Cành hoa có nhiều nụ và bông. Ảnh: Internet

- Nụ hoa và bông hoa vẫn còn phải tươi, không nên chọn cành có nụ và bông bị héo sẽ mất thẩm mỹ khi cắm.

- Tuyết mai khi nở hoa chơi được từ 7-10 ngày, biết cách chăm thì hoa lưu đến tận 20 ngày. Nên chọn các cành Tuyết Mai có nụ và bông hoa chưa nở nhiều để còn chơi được lâu. Nếu như bạn chọn cành hoa đã nở rộ thì chẳng mấy chốc mà cành hoa sẽ nhanh tàn.

- Không nên chọn cành tuyết mai quá thẳng tắp, mà bạn nên chọn những cành hoa có hình dạng uốn lượn một chút nhằm tạo vẻ đẹp độc đáo và cuốn hút cho bình hoa khi cắm.

Cách cắm hoa tuyết mai đẹp. Ảnh: Internet

- Trên thị trường có loại tuyết mai ngủ đông giống như cành củi khô, khi được cắm trong bình sẽ đâm chồi và ra hoa sau vài ngày. Tuy nhiên, có những trường hợp cành không đâm chồi hoặc ra hoa nên để tránh rủi ro, nên tìm mua những cành hoa đã có chồi và lên nụ.

Cách cắm hoa tuyết mai đúng chuẩn

Bước 1: Hoa tuyết mai là loại hoa thân gỗ, rất khó hút nước. Chính vì thế, trước khi cắm bạn nên cắt vát chéo gốc hoa khoảng 45 độ, đồng thời chẻ đôi gốc để hoa hút nước dễ dàng hơn.

Bước 2: Bạn tiến hành đốt gốc hoa trên bếp ga hoặc bếp củi để hạn chế vi khuẩn sinh sôi làm thối cành.

Chăm sóc hoa bung nở đúng Tết Nguyên đán. Ảnh: Internet

Bước 3: Bạn cho nước vào bình cắm hoa rồi cho thuốc dưỡng hoa hoặc vài viên vitamin B1 hoặc nghiền nát aspirin rồi thả vào bình.

Bước 4: Bạn cắm lần lượt các cành hoa tuyết mai vào bình. Nên cắm đan xen các cành thẳng và cành cong để tổng thể bình hoa có được độ mềm mại, hài hòa nhất.

Bước 5: Sau khi cắm xong, bạn đặt bình hoa ở vị trí thoáng mát, đủ ánh sáng, tránh xa nguồn nhiệt. Cứ 2 ngày bạn nên thay nước cho hoa 1 lần, đồng thời phun sương lên cành hoa để giữ hoa được tươi lâu hơn trong dịp Tết.

Cách trồng hoa tuyết mai tại nhà

Bạn cần chuẩn bị môi trường để trồng hoa, bao gồm đường 30g/l, agar 8g/l cùng với BA từ 0,5 cho đến 0,7g/l.

Khi nhân chồi bạn bổ sung BA 0,6g/l kèm theo đường 40g/l.

Tiếp đến bạn đưa cây ra khỏi bầu đất rồi để cây tiếp xúc với môi trường bình thường. Sau 2 tuần, cây sẽ ra nhiều rễ thì mang cây đi rửa sạch.

Cho cây vào thùng xốp đã có đất sẵn và giữ cho cây luôn ấm. Khoảng 2 - 3 tuần sau, cây lên chồi non thì bạn hãy bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho cây nhé!