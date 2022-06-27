Bất động sản Phú Quốc "nổi sóng" - nhà đầu tư đổ xô về

Việc đất ở đô thị Phú Quốc tăng giá là tất yếu, điều này đã được dự báo từ trước. Báo cáo thị trường quý IV năm 2020 của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) nhận định năm 2021, giá bất động sản các tỉnh thành có khả năng tăng từ 5 - 7% so với 2020. Trong đó Phú Quốc sẽ thuộc nhóm tăng giá cao nhất.

Ghi nhận từ nhiều sàn phân phối bất động sản Phú Quốc cho thấy giá đất đang tăng nhanh từ sau Tết Nguyên đán. Trong đó, khu vực phường An Thới có mức tăng nhanh nhất do đây sẽ là tâm điểm phát triển kinh tế mới của thành phố. Mặt khác, An Thới cũng đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, cảng biển và không gian đô thị.

Cũng theo VNREA, đảo ngọc đang tạo ra sự quan tâm mạnh mẽ với các nhà đầu tư. Trong đó, bất động sản đô thị đang dần trở thành tâm điểm, nhất là những dự án được cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài.

Nhiều chuyên gia nhận định giá đất Phú Quốc sẽ còn vượt xa những "cơn sốt đất" thời gian qua. Nơi đây, hội tụ đủ yếu tố vàng để bứt phá. Đặc biệt, quá trình đô thị hóa với sự hình thành những trung tâm đô thị sầm uất đang diễn ra mạnh mẽ. GS Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định: "Phú Quốc vẫn còn đang trong giai đoạn đầu tư phát triển. Dư địa là rất lớn, chỉ cần 10 năm nữa, tôi tin giá đất có thể tăng gấp 2 - 3 lần hiện nay".

Hơn 5 năm trước, khi Phú Quốc phát triển với tầm nhìn về một "thiên đường" du lịch mới của châu Á, bất động sản nghỉ dưỡng đã "chiếm sóng" trong một thời gian dài. Nhưng nay, khi lên thành phố, giới đầu tư đang dồn sự quan tâm sang phân khúc đô thị.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh đánh giá Phú Quốc lên thành phố thì sự ra đời những đô thị mới, hiện đại là tất yếu. Là thành phố du lịch, Phú Quốc cần chuẩn bị để đón xu hướng sống mới của những người dân và khách du lịch. Nhu cầu về không gian sống cao cấp với tiện ích hiện đại, an toàn, đảm bảo tiêu chuẩn sống xanh, sạch tại các khu đô thị mới sẽ ngày càng nhiều. Với các nhà đầu tư, đây là "mỏ vàng" lớn không thể bỏ qua.

Sở dĩ nhà ở đô thị Phú Quốc được quan tâm đặc biệt bởi theo quy hoạch tổng quỹ đất ở đô thị chỉ chiếm 6% diện tích toàn đảo. Trong khi đó, những năm gần đây tốc độ tăng dân số Phú Quốc luôn hơn 18%/năm, gấp 3 trung bình cả nước. Khi lên thành phố, chi phí xây dựng và giá đất cũng tăng, nó sẽ khiến giá nhà tăng vọt. Chưa kể khi chính quyền đô thị mới được vận hành, việc cấp phép, phê duyệt dự án mới cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Trên toàn thành phố đảo hiện nay chỉ có một số ít dự án đô thị đang được xây dựng. Đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc là một trong số đó.

Theo người đại diện tập đoàn Tân Á Đại Thành - chủ đầu tư dự án - với quy mô gần 300ha, Meyhomes Capital Phú Quốc là đô thị lớn nhất đảo Phú Quốc. Dự án chiếm phần lớn diện tích phía Bắc phường An Thới, kéo dài từ Bãi Trường tới gần Bãi Sao, hai bãi biển đẹp nhất Phú Quốc.

Đi qua dự án là những tuyến đường huyết mạch như "con đường tỉ đô", đại lộ 4 làn xe cơ giới DT 975, đường Trần Hưng Đạo, đại lộ Nguyễn Văn Cừ (DT46) và trục Đông - Tây nối Bãi Trường với Vịnh Đầm (theo quy hoạch)…, không chỉ mang đến cuộc sống đẳng cấp, không gian sống trong lành với tiện ích cảnh quan và cây xanh lên đến 65% diện tích. Dự án còn được trang bị giải pháp lọc nước tinh khiết tiêu chuẩn quốc tế của thương hiệu ChungHo Nais (Hàn Quốc), cư dân có thể uống nước trực tiếp tại vòi.

Toàn bộ villa, shophouse, mini hotel của dự án được cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài. Đây cũng là đô thị đảo đầu tiên của Việt Nam được trang bị điện năng lượng mặt trời. Đặc biệt, cùng chung tầm nhìn phát triển của thành phố đảo du lịch tầm cỡ khu vực, mỗi ngôi nhà tại đây được thiết kế tối ưu, phục vụ đa dạng các giải pháp kinh doanh của gia chủ: khách sạn, nhà hàng, café...

Được biết, dự án chuẩn bị ra mắt "siêu phẩm" đầu tư shophouse garden với những đặc tính ưu việt lần đầu xuất hiện tại Phú Quốc. Ngoài trang bị tiêu chuẩn chung của dự án nước tinh khiết, điện mặt trời… các căn shophouse garden có mặt tiền lớn tại các dãy phố kinh doanh sầm uất nhất và sẽ có khoảng vườn nhiệt đới sinh thái rộng hàng chục mét vuông xinh xắn trước hiên nhà. Đây xứng đáng là những shophouse "đế vương" dành cho những chủ nhân xứng tầm.