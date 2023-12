Bất động sản Phú Quốc "nổi sóng" - nhà đầu tư đổ xô về

Ghi nhận từ nhiều sàn phân phối bất động sản Phú Quốc cho thấy giá đất đang tăng nhanh từ sau Tết Nguyên đán. Trong đó, khu vực phường An Thới có mức tăng nhanh nhất do đây sẽ là tâm điểm phát triển kinh tế mới của thành phố. Mặt khác, An Thới cũng đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, cảng biển và không gian đô thị.

Việc đất ở đô thị Phú Quốc tăng giá là tất yếu, điều này đã được dự báo từ trước. Báo cáo thị trường quý IV năm 2020 của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) nhận định năm 2021, giá bất động sản các tỉnh thành có khả năng tăng từ 5 - 7% so với 2020. Trong đó Phú Quốc sẽ thuộc nhóm tăng giá cao nhất.