Giải mã thắc mắc con trai đầu lòng thường giống ai?

Do đó, trí tuệ thông minh từ con trai được thừa hưởng hoàn toàn từ mẹ, còn bố chỉ có thể di truyền cho con trai tính cách của mình mà thôi. Đó là lý do mà các bậc vĩ nhân có trí tuệ xuất sắc thường có những bà mẹ rất đỗi thông minh.

Tuy nhiên, các bậc cha mẹ cũng không nên quá lo lắng vì khi đánh giá trí tuệ của bé khi ra đời, chỉ có 40% là di truyền, còn lại đến 60% còn lại đến từ những yếu tố khác quyết định như chế độ dinh dưỡng, sự giáo dục, môi trường hoặc từ chính sự cố gắng của bản thân con trẻ.

Các chỉ số di truyền của con trai đầu lòng

Sinh con đầu lòng, cha mẹ thường rất kỳ vọng và mong ngóng xem liệu bé sẽ giống bố hay giống mẹ hơn. Những chỉ số di truyền của con trai đầu lòng dưới đây chắc hẳn sẽ giúp nhiều bậc phụ huynh giải đáp được những thắc mắc, mong mỏi của mình.

Mũi của con sẽ được di truyền từ người có mũi đẹp hơn

Những di truyền rõ nét nhất sẽ đến từ người có mũi cao hơn, to hơn. Do đó, nếu một trong hai bố mẹ có mũi cao và đẹp thì khả năng em bé sẽ được thừa hưởng gene trội đó mà không lo bé bị mũi bè ra hoặc mũi tẹt. Có thể lúc nhỏ, sống mũi của trẻ chưa hình thành rõ, nhưng khi lớn lên, sống mũi sẽ cao hơn và cấu trúc trở nên đẹp, hài hòa, thanh thoát hơn.

Mũi của em bé được di truyền từ người có chiếc mũi đẹp và cao hơn

Chiều cao của con trai quyết định đến 70% do di truyền

Gene di truyền sẽ quyết định đến 70% chiều cao của con trai, trong đó khả năng di truyền chiều cao từ cả bố và mẹ là tương đương nhau. Tuy nhiên, những gia đình có chiều cao khiêm tốn cũng không cần quá lo lắng bởi vì 30% khả năng phát triển chiều cao còn lại phụ thuộc vào yếu tố dinh dưỡng và luyện tập của con. Vì thế, nên cân đối chế độ ăn uống của trẻ ngay từ nhỏ và khuyến khích con tập thể thao nhiều để cải thiện chiều cao tốt hơn.

Giọng nói của con trai thường được di truyền từ bố

Khi dần trưởng thành, có thể thấy rõ giọng nói của con trai thay đổi và có chiều hướng giống bố. Cách nói, âm điệu, độ cao hay thấp cũng khá tương đồng, nhưng cũng phụ thuộc một phần vào các yếu tố khác trên gương mặt như mũi, miệng hoặc lưỡi.

Đôi mắt của con trai di truyền từ người có đôi mắt đẹp hơn

Thông thường, đôi mắt to và có hai mí sẽ có gene di truyền nổi trội hơn so với mắt nhỏ một mí. Một trong hai bố hoặc mẹ có đôi mắt to hai mí thì có thể yên tâm rằng em bé khi sinh ra sẽ có đôi mắt hai mí to đẹp.

Hai mí của em bé khi sinh ra cho đến khi học hết tiểu học có thể chưa thực sự rõ nét, nhưng càng trưởng thành thì đôi mắt sẽ càng nét hơn. Nhưng nếu cả hai bố và mẹ đều mắt một mí thì không có hi vọng trẻ sinh ra sẽ là mắt hai mí.

Đôi mắt của em bé được di truyền từ gene trội hơn của bố hoặc mẹ có mắt to, hai mí, lông mi dày

Đối với lông mi cũng mang đặc điểm di truyền trội, nếu một trong hai bố hoặc mẹ may mắn có đôi lông mi dày, cong vút thì con khi sinh ra cũng sẽ được thừa hưởng hoàn toàn đặc điểm lông mi dày và đẹp đó.

Xương hàm di truyền đến hơn 90% từ bố mẹ

Đặc điểm xương hàm có tính di truyền trội lên đến 90%. Điều dễ thấy nhất là bố hoặc mẹ có xương hàm vuông thì con sinh ra cũng sẽ có hàm vuông như vậy. Nếu như bố hoặc mẹ hàm hô thì trẻ sinh ra cũng sẽ di truyền đặc điểm đó.

Những bậc cha mẹ có đặc điểm khung xương hàm thô hoặc hô, móm thì cần có biện pháp nắn chỉnh hàm cho con ngay từ nhỏ để đảm bảo thẩm mỹ và chức năng ăn nhai cũng như giao tiếp giúp trẻ tự tin hơn.

Sinh con trai đầu lòng là niềm hạnh phúc của cả gia đình, bởi vậy dù em bé có giống bố hay giống mẹ nhiều hơn cũng không quá quan trọng, chỉ cần mẹ tròn con vuông là đã đạt được hạnh phúc vẹn tròn. Bố mẹ không nên quá phụ thuộc vào những đặc điểm di truyền khiến tâm lý lo lắng trước khi đón bé ra đời.