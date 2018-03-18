Mách chị em cách làm cơm chiên trái cây vừa ngon vừa bổ dưỡng đến hạt cuối cùng

Để giúp bữa ăn vào những ngày nắng nóng bớt ngán, chị em nội trợ hãy thử học cách làm các món cơm chiên trái cây thơm ngon này nhé!
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- Chỉ 30 phút có ngay bát cơm chiên kim chi nóng hổi, đủ chất cho bữa trưa
Trái cây rất tốt cho sức khỏe vì cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất. Đặc biệt vào những ngày nắng nóng như hiện nay, trái cây chính là nguồn bổ sung nước tuyệt vời cho cơ thể.
Bên cạch cách ăn trực tiếp, bạn có thể học làm các món cơm chiên trái cây dưới đây để giúp cả nhà dùng bữa ngon miệng hơn nhé!
Cách làm các món cơm chiên trái cây thơm ngon, lạ miệng
Cơm chiên trái bơ
Chuẩn bị nguyên liệu:
Cơm nấu chín để nguội: 2 chén
Bơ chín: 1 quả
Thịt cua luộc chín: 100g
Trứng gà: 1 quả
Dầu mè: 1 muỗng cà phê
Muối: 2 muỗng cà phê
Tiêu: 1 muỗng cà phê
Thực hiện:
Bước 1: Bơ mua về bạn rửa sạch, cắt làm đôi, gọt vỏ, bỏ hạt rồi cắt thành hình hạt lựu.
Bước 2: Bắc chảo không dính lên bếp, đến khi nóng cho dầu mè vào, thêm bơ vào xào.
Bước 3: Tiếp theo, bạn cho cơm vào đảo nhẹ tay để tránh bị nát. Sau đó thêm chút muối, tiêu, thịt cua vào đảo đều tay.
Bước 4: Dùng muỗng tạo một khoảng trống ở giữa chảo rồi đập trứng gà vào. Bạn nên nhanh tay đảo đều để cơm và trứng hòa quyện với nhau.
Bước 5: Khi đã chín, bạn tắt bếp và cho ra đĩa là có thể thưởng thức được ngay.
Cơm trái cây tứ quý
Chuẩn bị nguyên liệu:
Tôm: 5 con
Giò lụa: 100g
Thơm: 1/4 trái
Thanh long: 1/4 trái
Táo: 1/2 trái
Lê: 1 trái
Trứng gà: 1 quả
Cơm nấu chín để nguội: 1 chén
Tiêu: 1 muỗng cà phê
Nước mắm: 1 muỗng canh
Bột nêm: 2 muỗng cà phê
Hành lá, ngò
Thực hiện:
Bước 1: Thơm, thanh long, táo, lê bạn rửa sạch, gọt vỏ và cắt hình hạt lựu.
Bước 2: Tôm mua về bạn rửa sạch, cắt bỏ đầu và đuôi, lột vỏ rồi để ráo.
Bước 3: Bắc chảo lên bếp, phi thơm hành và cho tôm vào xào đến khi chín thì đổ ra đĩa.
Bước 4: Tiếp theo cho cơm vào chảo cùng với nước mắm, bột nêm đảo đều trong khoảng 5 - 10 phút.
Bước 5: Bạn cho tôm và giò lụa đảo sơ cùng cơm rồi dùng muỗng tạo khoảng trống giữa chảo đập trứng vào trộn đều tay.
Bước 6: Khi trứng và cơm đã hòa quyện, bạn cho tất cả trái cây vào đảo đều khoảng 2 phút thì tắt bếp.
Bước 7: Dọn cơm ra đĩa, trang trí với vài cọng rau ngò là bạn có thể mời cả nhà dùng được rồi.
Với cách làm các món cơm chiên trái cây ngon ở trên, chúc chị em nội trợ sẽ thực hiện thành công và nhận được "cơn mưa" lời khen từ cả nhà!