Mách chị em cách làm cơm chiên trái cây vừa ngon vừa bổ dưỡng đến hạt cuối cùng

Nấu gì hôm nay 18/03/2018 18:01

Để giúp bữa ăn vào những ngày nắng nóng bớt ngán, chị em nội trợ hãy thử học cách làm các món cơm chiên trái cây thơm ngon này nhé!

Trái cây rất tốt cho sức khỏe vì cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất. Đặc biệt vào những ngày nắng nóng như hiện nay, trái cây chính là nguồn bổ sung nước tuyệt vời cho cơ thể.

Mách chị em cách làm cơm chiên trái cây vừa ngon vừa bổ dưỡng đến hạt cuối cùng - Ảnh 1
Các món cơm trái cây sẽ giúp những bữa ăn ngày nắng trở nên ngon miệng hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạch cách ăn trực tiếp, bạn có thể học làm các món cơm chiên trái cây dưới đây để giúp cả nhà dùng bữa ngon miệng hơn nhé!

Cách làm các món cơm chiên trái cây thơm ngon, lạ miệng

Cơm chiên trái bơ

Chuẩn bị nguyên liệu:

Cơm nấu chín để nguội: 2 chén

Bơ chín: 1 quả

Thịt cua luộc chín: 100g

Trứng gà: 1 quả

Dầu mè: 1 muỗng cà phê

Muối: 2 muỗng cà phê

Tiêu: 1 muỗng cà phê

Thực hiện:

Bước 1: Bơ mua về bạn rửa sạch, cắt làm đôi, gọt vỏ, bỏ hạt rồi cắt thành hình hạt lựu.

Bước 2: Bắc chảo không dính lên bếp, đến khi nóng cho dầu mè vào, thêm bơ vào xào.

Bước 3: Tiếp theo, bạn cho cơm vào đảo nhẹ tay để tránh bị nát. Sau đó thêm chút muối, tiêu, thịt cua vào đảo đều tay.

Bước 4: Dùng muỗng tạo một khoảng trống ở giữa chảo rồi đập trứng gà vào. Bạn nên nhanh tay đảo đều để cơm và trứng hòa quyện với nhau.

Mách chị em cách làm cơm chiên trái cây vừa ngon vừa bổ dưỡng đến hạt cuối cùng - Ảnh 2
Cơm chiên trái bơ với hương vị độc đáo khiến ai ăn rồi đều sẽ nhớ mãi không quên - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Khi đã chín, bạn tắt bếp và cho ra đĩa là có thể thưởng thức được ngay.

Cơm trái cây tứ quý

Chuẩn bị nguyên liệu:

Tôm: 5 con

Giò lụa: 100g

Thơm: 1/4 trái

Thanh long: 1/4 trái

Táo: 1/2 trái

Lê: 1 trái

Trứng gà: 1 quả

Cơm nấu chín để nguội: 1 chén

Tiêu: 1 muỗng cà phê

Nước mắm: 1 muỗng canh

Bột nêm: 2 muỗng cà phê

Hành lá, ngò

Thực hiện:

Bước 1: Thơm, thanh long, táo, lê bạn rửa sạch, gọt vỏ và cắt hình hạt lựu.

Bước 2: Tôm mua về bạn rửa sạch, cắt bỏ đầu và đuôi, lột vỏ rồi để ráo.

Bước 3: Bắc chảo lên bếp, phi thơm hành và cho tôm vào xào đến khi chín thì đổ ra đĩa.

Bước 4: Tiếp theo cho cơm vào chảo cùng với nước mắm, bột nêm đảo đều trong khoảng 5 - 10 phút.

Bước 5: Bạn cho tôm và giò lụa đảo sơ cùng cơm rồi dùng muỗng tạo khoảng trống giữa chảo đập trứng vào trộn đều tay.

Bước 6: Khi trứng và cơm đã hòa quyện, bạn cho tất cả trái cây vào đảo đều khoảng 2 phút thì tắt bếp.

Mách chị em cách làm cơm chiên trái cây vừa ngon vừa bổ dưỡng đến hạt cuối cùng - Ảnh 3
Cơm chiên tứ quý vừa ngon vừa dễ làm các chị em nội trợ không nên bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Bước 7: Dọn cơm ra đĩa, trang trí với vài cọng rau ngò là bạn có thể mời cả nhà dùng được rồi.

Với cách làm các món cơm chiên trái cây ngon ở trên, chúc chị em nội trợ sẽ thực hiện thành công và nhận được "cơn mưa" lời khen từ cả nhà!

Cơm chiên ngũ sắc làm thật nhanh ăn thật ngon

Cơm chiên ngũ sắc làm thật nhanh ăn thật ngon

Bữa trưa chỉ cần tô cơm chiên ngũ sắc này là cũng đủ ấm lòng rồi.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm cơm chiên trái cây ngon cơm chiên trái cây ngon

TIN MỚI NHẤT

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 27 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 55 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen