Chỉ vài bước đơn giản có ngay các món ngon biến tấu từ kim chi, các nàng mê xứ Hàn đừng bỏ qua

Ngoài cách dùng trực tiếp như người Hàn Quốc, bạn có thể thực hiện các món ngon biến tấu từ kim chi dưới đây để chiêu đãi cả nhà.
- Cách nấu nồi canh kim chi Hàn Quốc ngon ngất ngây
- Cách làm kim chi cải thảo cà rốt thuần Việt giòn ngon
Phim ảnh và âm nhạc Hàn Quốc từ lâu đã trở thành một món ăn tinh thần của nhiều người Việt. Chính vì sự yêu thích này, món kim chi truyền thống của xứ Hàn cũng dần trở nên quen thuộc với các chị em nội trợ nước ta.
Không chỉ là một thực phẩm thơm ngon, kim chi còn chứa rất nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe lẫn sắc đẹp. Hàm lượng vitamin nhóm A, B cùng chất sắt, canxi, selen và lợi khuẩn lactobacillus có khả năng giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng, tăng lưu thông máu, giảm cholesterol hiệu quả.
Thế nhưng, nếu đang chán cách ăn trực tiếp kim chi cùng với cơm, bạn có thể biến tấu chúng thành các món ngon khác để chiêu đãi cả nhà đấy!
Món ngon biến tấu từ kim chi vô cùng dễ làm
Bánh xèo kim chi hải sản
Nguyên liệu:
Kim chi cải thảo: 100g
Tôm tươi: 10 con
Trứng gà: 3 quả
Nước: 120ml
Mực ống: 2 con
Hành lá
Bột bánh xèo: 200g
Dầu ăn: 2 muỗng canh
Cách làm:
Bước 1: Kim chi cắt nhỏ. Hành lá bạn rửa sạch, cắt khúc chừng 5cm. Mực cắt thành từng vòng dày chừng 0,5cm. Tôm lột vỏ, bỏ đầu và đuôi rồi chẻ làm đôi.
Bước 2: Cho bột ra tô lớn, đập trứng vào rồi từ từ thêm nước. Vừa đổ nước bạn vừa khuấy đều sao cho hỗn hợp bột sánh lại, hơi đặc và mịn là được.
Bước 3: Tiếp theo, cho kim chi, hành lá, tôm và mực vào tô bột trộn đều.
Bước 4: Cho dầu vào chảo tráng đều bề mặt rồi chờ đến khi nóng, múc từng muỗng hỗn hợp bột vào. Bạn dùng muỗng dàn hỗn hợp bột thành hình tròn và mỏng rồi chiên cho đến khi chín vàng hai mặt là được.
Mì spaghetti kim chi
Nguyên liệu:
Mì Ý: 100g
Kim chi cải thảo: 100g
Tỏi băm: 1 muỗng cà phê
Ớt bột Hàn Quốc: 1 muỗng cà phê
Tiêu: 1/2 muỗng cà phê
Xà lách: 100g
Trứng gà: 1 quả
Mè trắng: 2 muỗng cà phê
Mè đen: 1 muỗng cà phê
Cách làm:
Bước 1: Bạn cho mì Ý cho vào nồi nước sôi luộc khoảng 5 phút, sau đó vớt ra, dội sơ qua nước lạnh rồi để ráo.
Bước 2: Trứng gà bạn luộc chín, lột vỏ rồi bổ đôi. Mè trắng và mè đen cho vào chảo, rang thơm. Rau xà lách rửa sạch, để ráo rồi bạn cắt thành từng miếng vừa ăn.
Bước 3: Tiếp theo bạn cho kim chi cải thảo, mè trắng và mè đen, tiêu, tỏi băm và ớt bột Hàn Quốc vào tô, trộn đều.
Bước 4: Cho mì, rau và hỗn hợp kim chi vừa trộn vào tô. Tiếp tục trộn đều rồi cho trứng gà luộc vào tô là bạn đã hoàn thành món mì spaghetti kim chi.
Hy vọng với cách làm những món ngon biến tấu từ kim chi này, các nàng nội trợ sẽ thực hiện thành công và nhận được nhiều lời khen từ cả nhà nhé!