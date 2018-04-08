Chỉ vài bước đơn giản có ngay các món ngon biến tấu từ kim chi, các nàng mê xứ Hàn đừng bỏ qua

Không chỉ là một thực phẩm thơm ngon, kim chi còn chứa rất nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe lẫn sắc đẹp. Hàm lượng vitamin nhóm A, B cùng chất sắt, canxi, selen và lợi khuẩn lactobacillus có khả năng giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng, tăng lưu thông máu, giảm cholesterol hiệu quả.

Phim ảnh và âm nhạc Hàn Quốc từ lâu đã trở thành một món ăn tinh thần của nhiều người Việt. Chính vì sự yêu thích này, món kim chi truyền thống của xứ Hàn cũng dần trở nên quen thuộc với các chị em nội trợ nước ta.

Thế nhưng, nếu đang chán cách ăn trực tiếp kim chi cùng với cơm, bạn có thể biến tấu chúng thành các món ngon khác để chiêu đãi cả nhà đấy!

Kim chi cải thảo: 100g

Tôm tươi: 10 con

Trứng gà: 3 quả

Nước: 120ml

Mực ống: 2 con

Hành lá

Bột bánh xèo: 200g

Dầu ăn: 2 muỗng canh

Cách làm:

Bước 1: Kim chi cắt nhỏ. Hành lá bạn rửa sạch, cắt khúc chừng 5cm. Mực cắt thành từng vòng dày chừng 0,5cm. Tôm lột vỏ, bỏ đầu và đuôi rồi chẻ làm đôi.

Các nguyên liệu sau khi được sơ chế - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Cho bột ra tô lớn, đập trứng vào rồi từ từ thêm nước. Vừa đổ nước bạn vừa khuấy đều sao cho hỗn hợp bột sánh lại, hơi đặc và mịn là được.

Bước 3: Tiếp theo, cho kim chi, hành lá, tôm và mực vào tô bột trộn đều.

Hỗn hợp bột làm bánh xèo kim chi đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Cho dầu vào chảo tráng đều bề mặt rồi chờ đến khi nóng, múc từng muỗng hỗn hợp bột vào. Bạn dùng muỗng dàn hỗn hợp bột thành hình tròn và mỏng rồi chiên cho đến khi chín vàng hai mặt là được.

Bánh xèo kim chi hải sản thơm ngon có thể chinh phục những người khó tính nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Mì Ý: 100g

Kim chi cải thảo: 100g

Tỏi băm: 1 muỗng cà phê

Ớt bột Hàn Quốc: 1 muỗng cà phê

Tiêu: 1/2 muỗng cà phê

Xà lách: 100g

Trứng gà: 1 quả

Mè trắng: 2 muỗng cà phê

Mè đen: 1 muỗng cà phê

Cách làm:

Bước 1: Bạn cho mì Ý cho vào nồi nước sôi luộc khoảng 5 phút, sau đó vớt ra, dội sơ qua nước lạnh rồi để ráo.

Mì Ý cần luộc chín trước khi dùng để đảm bảo chất lượng của món ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Trứng gà bạn luộc chín, lột vỏ rồi bổ đôi. Mè trắng và mè đen cho vào chảo, rang thơm. Rau xà lách rửa sạch, để ráo rồi bạn cắt thành từng miếng vừa ăn.

Bước 3: Tiếp theo bạn cho kim chi cải thảo, mè trắng và mè đen, tiêu, tỏi băm và ớt bột Hàn Quốc vào tô, trộn đều.

Bước 4: Cho mì, rau và hỗn hợp kim chi vừa trộn vào tô. Tiếp tục trộn đều rồi cho trứng gà luộc vào tô là bạn đã hoàn thành món mì spaghetti kim chi.

Món spaghetti kim chi dễ làm nhưng vô cùng thơm ngon phù hợp với khẩu vị của mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với cách làm những món ngon biến tấu từ kim chi này, các nàng nội trợ sẽ thực hiện thành công và nhận được nhiều lời khen từ cả nhà nhé!