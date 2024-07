Vì sao nên đặt cây thủy sinh ở ban Thần Tài? 3 loại cây thủy sinh giúp Tài Lộc ùn ùn kéo đến nhà

Thắp hương Thần Tài ngoài việc chú ý lễ vật, trà nước, hoa quả, rượu tỏi, thuốc lá thì cây cảnh cũng là một trong những lễ vật hay được dùng đặt ở đó. Cây cảnh phong thủy không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà giúp mang lại năng lượng tốt lành.

Ban Thần Tài nằm giáp cửa nên cũng đủ ánh sáng cho cây xanh phát triển. Hơn nữa cây cảnh phong thủy là mục đích thu hút tài lộc giúp gia chủ làm ăn giàu có. Do đó đặt cây xanh ở ban thần tài không phải chỉ để trang trí mang màu xanh mà còn là để tạo phong thủy tốt lành giúp thu hút tài lộc may mắn. Những cây cảnh ở ban thần tài mang ý nghĩa tạo phong thủy tốt cho gia đình, giúp đón rước thần tài, thu hút tiền bạc vào nhà.

Tại sao nên chọn cây thủy sinh thay vì cây trồng đất?

Có nhiều truyền thuyết kể thần tài là người ăn mày, người giúp việc.... Khi bị đánh đuổi thần tài trốn vào rác. Do đó ban thần tài thường đặt ở dưới sàn nhà chứ không treo cao như ban thờ khác. Thế nhưng ban thờ thần tài phải sạch sẽ không sẽ phạm đại kỵ. Bởi vậy đặt cây xanh ở ban thần tài giúp làm sạch không khí, đặc biệt ngày nay khi nhiều loại hương có hóa chất thì cây xanh ở ban thần tài còn giúp làm sạch không khí thờ tự. Cây xanh đặt ban thần tài nên là cây ít rụng lá, xanh tốt, dễ trồng để thu hút năng lượng vài tài lộc, may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Cây thủy sinh xét về tính sạch sẽ thì mang lại không gian sạch sẽ hơn cây trồng đất và cũng dễ chăm sóc hơn cây trồng đất.

Cây tiểu hồng môn

Loài cây này có ý nghĩa là yêu thương và che chở. Cây hồng môn có thể sống trong môi trường trong nhà lại trồng được thủy sinh nên rất thích hợp đặt ban Thần Tài. Hồng môn có đại hồng môn, trung hồng môn và tiểu hồng môn. Cây đặt lên ban Thần Tài nên chọn là cây tiểu hồng môn, tức hồng môn thân nhỏ để vừa phải phù hợp với vị trí ban Thần Tài. Cây hồng môn có nhiều loại màu sắc hoa có thể chọn theo mệnh của gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Cây hồng môn dễ trồng dễ sống, nhưng bạn không nên tách bụi khi cây còn nhỏ bởi sau tách bụi thì cây rất lâu hồi.

Cây phát tài trúc phú quý

Chỉ nghe cái tên đã biết cây này có ý nghĩa giúp gia chủ phát tài, hút vận may. Với màu tươi xanh, trúc phú quý hút tà khí xung quanh giúp cho khu Thần Tài sạch sẽ, minh đường tươi sáng, tài lộc tốt tươi. Trúc phú quý mang lại may mắn, bình an. Khi đặt trúc phú quý tại ban thần tài nên chọn bình 8 cây và nên chọn cây thẳng không nên chọn cây uốn lượn. Cây trúc phú quý dáng thẳng thể hiện tài lộc tươi tốt, phát đạt.

Cây vạn lộc

Cây vạn lộc cũng là cây phong thủy mang lại may mắn tài lộc hỗ trợ công danh tiền tài cho gia chủ. Cây vạn lộc có thể trồng thủy sinh. Cây mang lại màu sắc tươi sáng cho khu Thần Tài. Đặc biệt cây vạn lộc được cho là cây cân bằng các hành trong ngũ hành, bởi lá cây thuộc hành Hỏa (màu đỏ, hồng), thân cây nằm ở hành Mộc, trồng thủy sinh sẽ gia tăng yếu tố hành Thủy. Chính vì thế trồng thủy sinh cây vạn lộc đặt lên ban Thần Tài giúp thu hút tài lộc, mang lại may mắn. Cây vạn lộc thể hiện tài lộc dồi dào, cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Chú ý khi trồng cây thủy sinh ở ban Thần Tài

Các loại cây thủy sinh dễ trồng ở ban thần tài như cây kim tiền, hồng môn, trúc phát tài, phất dụ...

Khi trồng bình thủy sinh ở ban thần tài cần chú ý thay nước thường xuyên cho cây để đảm bảo nước sạch, tránh tình trạng nươc bẩn sẽ gây phạm kỵ phong thủy ảnh hưởng nơi thờ cúng.

Khi thay nước hoặc đặt bình thủy sinh cần chú ý tránh để nước rơi vãi ra ngoài khu vực thờ sẽ ảnh hưởng tới thờ cúng

Cây thủy sinh nên chăm sóc kỹ lưỡng tranh để cây chết gây xấu về phong thủy. Khi cây có biểu hiện vàng lá, èo uột nên di chuyển chúng đi nơi khác để chăm sóc. Tuy nhiên cũng tránh để cây quá tốt che lấp ban thờ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!