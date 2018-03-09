Phụ nữ Việt nhất định phải bỏ túi ngay cách kho cá ngon mà không bị tanh này

Bước đầu tiên và vô cùng quan trọng để có món cá kho không bị tanh chính là việc chọn được con cá tươi, đảm bảo chất dinh dưỡng cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cá là một trong những thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe . Đặc biệt, cá kho là món ăn ngon được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên loại thực phẩm này thường có mùi tanh đặc trưng nên để chế biến, các chị em nội trợ cần phải biết những mẹo dưới đây.

Những con cá còn tươi khi bạn nhìn vào mang sẽ thấy có màu đỏ tươi. Còn nếu bị thâm đen, đây là cá để lâu ngày, không nên mua. Ngoài ra, khi lựa cá, các chị em nội trợ nên ấn tay vào thân của chúng. Nếu bị lõm vào trong và rất lâu sau mới đàn hồi lại, bạn tuyệt đối không nên mua.

Các chị em nội trợ hãy chú ý quan sát mắt, mang và da cá để chọn được con tươi ngon nhất. Khi chọn cá, bạn hãy lựa những con có mắt trong và sáng, tránh những con có mắt mờ hay đục.

Ngoài ra, nếu ngửi thấy có mùi lạ, cá dễ dàng bị tróc vảy, thịt nhão... bạn cũng không nên mua, vì rất có thể chúng đã được tẩm ướp chất bảo quản độc hại.

Ngâm rửa cá

Theo các đầu bếp chuyên nghiệp, để khử hết mùi tanh và có món cá kho thơm ngon, đậm đà, trước khi chế biến bạn cần phải thực hiện một trong những cách ngâm rửa dưới đây:

Nước vo gạo: Ngâm cá vào nước vo gạo trong 15 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch và để ráo trước khi nấu. Đảm bảo mùi tanh sẽ biến mất.

Rượu + gừng: Rượu và gừng có tác dụng khử mùi hôi tanh rất tốt, vì thế bạn có thể dùng chúng để rửa cá.

Nước muối: Cá sau khi làm sạch, bạn hãy cho vào nước muối ngâm khoảng 10 phút rồi rửa lại thật sạch để giúp món ăn không còn bị tanh.

Chanh: Pha nước cốt chanh với nước sau đó cho cá vào ngâm khoảng 5 phút rồi rửa sạch. Cách này sẽ giúp cá sạch nhớt và không bị tanh. Tuy nhiên lưu ý rằng không nên ngâm quá lâu kẻo mất vị tươi của cá.

Ướp cá

Trước khi đem đi ướp, các chị em nội trợ nên chiên sơ để giúp cá không bị vỡ trong quá trình chiên và có độ dai ngon miệng hơn.

Muốn món cá kho chắc thịt và đậm đà, bạn nên ướp gia vị trước khoảng 2 giờ. Tùy vào sở thích, mỗi người có cách kho cá và nêm gia vị khác nhau.

Cần ướp cá trước khi nấu để món ăn thêm đậm đà - Ảnh minh họa: Internet

Kho cá

Trước tiên đun cá sôi lên rồi mới hạ lửa, để liu riu cho đến khi chín mềm là được. Trong quá trình này, nếu phải thêm nước thì bạn chỉ nên thêm nước nóng, đừng cho nước lạnh kẻo cá bị tanh.

Với những cách kho cá ngon mà không bị tanh ở trên, chúc bữa cơm của gia đình bạn thêm đầm ấm.