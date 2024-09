Những điều nên và không nên làm trong ngày Tết Trung Thu để tránh xui xẻo và thu hút may mắn, bạn đã biết chưa?

Không những vậy, Tết Trung thu là dịp trăng to tròn nhất năm. Người xưa quan niệm mặt trời là dương, mặt trăng là âm. Thế nên dịp Tết trung thu trăng vượng nên âm khí cũng thịnh. Người xưa cho rằng "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Trong dịp Trung thu, có những việc mà chúng ta nên tránh làm để không gặp xui xẻo.

Trong dịp tết Trung Thu, việc cúng kiếng là một phần quan trọng, thể hiện lòng thành kính với tổ tiên và các vị thần linh. Theo tục lệ ngày xưa, tết Trung Thu là ngày lễ gắn liền với mặt trăng, vì vậy các nghi lễ cúng kiếng nên được thực hiện vào buổi chiều hoặc tối, khi mặt trăng bắt đầu xuất hiện.

Việc cúng trước buổi trưa được cho là không phù hợp với ý nghĩa của ngày lễ, thậm chí có thể mang lại điều những điều xui rủi. Thời điểm lý tưởng nhất để cúng ngày Trung Thu thường là vào buổi chiều tối, khi trăng bắt đầu lên. Đây cũng là lúc cả gia đình có thể quây quần bên nhau, cùng thực hiện nghi lễ cúng kiếng và sau đó thưởng thức bánh trung thu, ngắm trăng.

Cẩn thận khi ra ngoài ban đêm

Dịp Tết trung thu trăng sáng nên nhiều người thích ra ngoài ngắm trăng, đón lễ hội ngoài trời. Tuy nhiên đây là lúc âm khí vượng nên việc đi ra ngoài sẽ không tốt với một số trường hợp. Do đó những người ốm yếu, phụ nữ mới sinh, trẻ nhỏ, những người đang làm ăn thua lỗ, người đang trong giai đoạn có tang, người mới chia tay người yêu thì nên hạn chế ra ngoài ban đêm trong dịp Trung thu để tránh bị âm khí bủa vây.

Ảnh minh họa: Internet

Không mặc trang phục tối màu

Theo quan niệm dân gian, vào các dịp lễ tết, chúng ta nên tránh mặc trang phục tối màu, nhất là màu đen để tránh xui xẻo. Những màu sắc phù hợp với các ngày lễ thường là màu đỏ. Màu đỏ là màu mang lại may mắn cho người mặc. Người độc thân có thể đeo sợi dây cát tường kết bằng chỉ đỏ ở cổ tay hoặc cổ chân để cầu may mắn, hút vận đào hoa, sớm tìm được đối tượng phù hợp.

Không nên để tóc che hết trán

Trong phong thủy, vầng trán được xem là nơi hút tài lộc nhất trên khuôn mặt. Một vầng trán sáng sủa sẽ giúp người đó có cơ hội thăng quan tiến chức, gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống.

Đặc biệt là ở nữ giới, tuyệt đối không nên để phần tóc mái che mất trán. Việc này vừa khiến khuôn mặt trông tối tăm mà còn làm giảm cơ hội tiếp thu vận khí tốt. Do đó, cần vén tóc mái sang hai bên hoặc búi tóc lại cho gọn gàng.

Không cúng trái cây méo

Những trái cây, bánh kẹo hoa quả chọn thắp hương nên chú ý chọn những thứ tròn đầy, không dùng thứ méo mó, xấu xí. Đồ dùng để cúng thì phải nguyên vẹn để thể hiện sự tròn đầy may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Một số việc nên làm trong tết Trung thu

Thắp hương đi chùa: Tết Trung thu nên thắp hương gia tiên thần linh, đi lễ chùa để cầu may mắn sức khỏe. Chú ý mâm lễ không cần linh đình nhưng chỉn chu gọn gàng, hướng về phía mặt trời khi thắp hương ngoài trời.

Mua nước xin nước: Người xưa tin rằng dịp Trung thu trăng sáng là lúc nước trong đẹp mang lại may mắn, nước nhiều tiền nhiều. Nên dịp này người ta thường đi thỉnh nước, xin nước ở những nơi tốt lành về nhà hoặc mua nước.

Phơi nước hứng trăng: Người xưa cũng cho rằng mang nước ra sân hứng trăng, rồi lấy nước đó rửa mặt sẽ rất đẹp, đặc biệt trăng trung thu có ý nghĩa quan trọng.

Múa lân: Múa lân là hoạt động thường diễn ra trong lễ trung thu. Múa lân xua đuổi tà khí, đón vận may. Bạn có thể tham gia xem biểu diễn múa lân hoặc mời múa lân về nhà để mang lại may mắn, xua đuổi tà khí trong gia đình.

Treo đèn lồng: Đèn lồng biểu tượng cho may mắn cát tường, lửa sáng mang lại vận may và xua đuổi ma quỷ. Người xưa đốt đèn để rước thần tài và tránh ma quỷ vào nhà. Tương truyền ma quỷ rất sợ lửa. Do đó Trung thu thắp đèn lồng để giảm âm khí, tăng dương khí.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý về mâm cỗ cúng

Trên mâm cỗ cúng không được dùng bánh trái, hoa quả có hình dạng méo mó, xấu xí để thắp hương. Đồ cúng phải được nguyên vẹn, đẹp đẽ thì phúc lộc mới được tròn đầy.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng, khi cúng Rằm tháng 8 nên đặt mâm cúng về hướng mặt trăng, đợi sau khi tàn hương thì hóa vàng (số lượng vàng mã tùy tâm) rồi mới hạ mâm lễ xuống. Sau đó, gia đình và bạn bè cùng hưởng lộc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!