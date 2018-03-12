Muốn món ăn ngon như nhà hàng 5 sao, chị em nên học ngay cách làm thịt bò nhanh mềm này

Để giúp chị em có món ăn ngon và bổ dưỡng nhằm chiêu đãi cả nhà, chúng tôi xin chia sẻ một số cách làm thịt bò mềm ngon, không bị hôi đơn giản này.

Ai cũng thích những món ăn được chế biến từ thịt bò vì chúng có hương vị thơm ngon và giàu chất dinh dưỡng . Tuy nhiên, không phải chị em nội trợ nào cũng biết cách làm thịt bò nhanh mềm, không dai và giữ nguyên các chất bổ dưỡng.

Bên cạnh đó, bạn nên chọn loại thịt bò có thớ nhỏ, mềm và ấn vào không bị dính, độ đàn hồi tốt.

Để chọn được miếng thịt bò ngon, chị em hãy chú ý vào màu sắc. Nên chọn miếng thịt có màu đỏ tươi chưa chuyển sang màu đỏ sẫm hoặc có mùi hôi vì đây là dấu hiệu chứng tỏ thịt đã được để lâu ngày.

Sử dụng trái cây có vị chua hay giấm

Nhờ tính axit, thơm, kiwi, chanh hay giấm sẽ dễ dàng phá hủy các bó cơ trong thịt bò làm chúng mềm đi nhanh chóng. Bạn chỉ cần ướp thịt bò với một ít nước cốt các loại trái cây kể trên khoảng 30 phút. Cách này không chỉ giúp thịt mềm mà còn khử được mùi hôi.

Trái cây có vị chua sẽ làm thịt bò mềm nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các chị em nội trợ có thể cắt các loại trái cây có vị chua thành những lát mỏng rồi chà đều lên thịt, cho vào túi zip và để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 - 3 tiếng. Sau đó, bạn rửa sạch thịt và chế biến như bình thường.

Muối

Cách đơn giản và được nhiều đầu bếp nhà hàng sử dụng chính là muối. Loại gia vị phổ biến trong bếp này có khả năng giải phóng, phân bổ nước đều khắp miếng thịt, giúp thịt mềm từ trong ra ngoài và không bị khô.

Muối là một trong những cách làm mềm thịt đơn giản nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tùy vào khẩu vị, bạn lấy một lượng muối vừa phải rồi thoa trực tiếp lên 2 mặt thịt và để yên khoảng 1 giờ trong ngăn mát tủ lạnh. Sau đó, chị em rửa sạch dưới vòi nước, dùng khăn giấy thấm cho ráo là có thể ướp thêm gia vị và chế biến như bình thường. Lưu ý: Bạn không nên ướp thêm muối để tránh làm món ăn trở nên quá mặn.

Baking soda

Baking soda là một trong những nguyên liệu vô cùng quen thuộc và được các chị em nội trợ yêu thích bởi vô số công dụng hữu ích khác nhau. Đặc biệt, chúng còn có khả năng làm mềm thịt nhanh chóng.

Với 10g baking soda bạn sẽ ướp được khoảng 340g thịt bò. Sau khi thấm đều 2 mặt thịt, bạn hãy để vào ngăn mát tủ lạnh từ 20 - 30 phút. Sau thời gian trên, bạn rửa sạch lại với nước, ướp và chế biến thịt như bình thường.

Dùng bã trà

Bã trà sau khi dùng xong đem phơi khô, cho vào miếng vải sạch, buộc chặt rồi cho vào nấu chung với thịt bò. Cách làm này sẽ giúp thịt bò mau mềm, không dai lại có hương vị thơm ngon hơn rất nhiều.

Biết những cách làm thịt bò nhanh mềm hiệu quả ở trên, hy vọng chị em nội trợ sẽ áp dụng thành công và có được các món ăn thơm ngon để chiêu đãi cả nhà nhé!