Mẹo khử mùi tanh của cá cực hay ai cũng nên biết

Mẹo vặt trong bếp 05/10/2016 15:35

Với mẹo khử mùi tanh của cá cực kỳ dễ dưới đây, chị em sẽ yên tâm trổ tài nấu những món ngon cho gia đình.

Cá là món ăn bổ dưỡng không thể thiếu trong bữa cơm hàng ngày của các gia đình. Những món ăn từ cá như cá kho, cá chiên, cá hấp, canh cá…vv đều là món ăn rất ‘đưa cơm’, khiến nồi cơm gia đình bạn nhanh chóng hết veo. Tuy nhiên, cá thường có vị tanh, nếu không biết cách chế biến sẽ rất khó ăn. Vì thế, chị em thường phải ‘bỏ túi’ vài bí kíp để khử mùi tanh cho cá.

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Những mẹo khử mùi tanh của cá dưới đây sẽ giúp bạn yên tâm trổ tài nấu cho gia đình thưởng thức - Ảnh minh họa

Với những mẹo khử mùi tanh của cá sau đây, các món cá của bạn chẳng những không có mùi hôi mà còn cực kỳ thơm ngon.

Dùng nước vo gạo

Sau khi rửa sạch, cắt cá thành khúc rồi ngâm nước vo gạo khoảng 15-20 phút. Sau đó, lấy ra rửa lại bằng nước sạch. Lặp lại vài lần nếu cần.

Dùng chanh

Nước cốt chanh có công dụng khử mùi tanh hiệu quả. Để khử mùi, vắt nước cốt chanh rồi ngâm cá khoảng 5 phút. Sau đó, lấy cá ra rửa sạch. Cách này sẽ giúp loại bỏ nhớt và mùi tanh của cá.

Gừng

Gọt sạch vỏ và rửa gừng, rồi xắt thành từng miếng. Dùng chày đập dập rồi pha với nước, cho cá vào ngâm khoảng 5 phút. Mùi tanh của cá sẽ biến mất.

Dùng sữa đặc

Sau khi rửa sạch và lấy nội tạng cá, cho cá vào sữa bò không đường ngâm khoảng 5 phút. Sau đó lấy cá ra để rửa lại, nhớt và mùi tanh sẽ không còn.

Giấm hoặc rượu

Rượu hoặc giấm có thể khử mùi tanh của cá. Pha rượu hoặc giấm với nước, sau đó cho cá vào ngâm. Lưu ý là chỉ nên ngâm chừng 5 phút rồi rửa lại bằng nước sạch nhé.

Muối

Rửa sạch cá và cắt thành từng khúc. Sau đó, pha muối với nước rồi cho cá vào ngâm tầm 5-10 phút rồi vớt ra rửa lại bằng nước. Hoặc bạn có thể dùng muối xát lên thân cá rồi dùng dao chà kiểu như đánh vảy, cách này giúp khử bớt mùi tanh và tẩy bớt nhớt.

Gia vị

Khi chiên cá, bạn có thể sử dụng những loại gia vị như hành, tiêu, ớt để khử bớt mùi tanh. Hơn nữa, những gia vị này có thể giúp món cá của bạn thêm ngon.

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