Mách bạn cách làm vỏ bưởi hết đắng dễ dàng như “trở bàn tay”

Mẹo vặt trong bếp 28/11/2017 09:07

Khi làm mứt bưởi nhiều chị em gặp trục trặc trong khâu xử lý vỏ bưởi làm sao cho hết đắng. Đây là khâu cực kỳ quan trọng, tạo nên độ ngon và giữ được hương thơm đặc trưng của mứt. Để công đoạn này trở nên đơn giản và dễ dàng thì bài viết sau đây sẽ tiết lộ tuyệt chiêu cách làm vỏ bưởi hết đắng cho các chị em biết, món mứt sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhé!

Ngày tết, được nhâm nhi tách trà nóng hổi và ăn mứt bưởi thì còn gì ngon bằng. Tuy nhiên, để làm được cùi bưởi ngon, giòn không bị đắng là một nghệ thuật. Nếu xử lý không khéo léo, món mứt rất dễ bị đắng do chất tinh dầu bưởi chưa được khử. Vì vậy để mứt vẫn giữ được hương thơm đặc trưng, thơm ngon thì bạn hãy áp dụng ngay cách làm vỏ bưởi hết đắng sau đây nhé!

Hướng dẫn cách làm vỏ bưởi hết đắng hiệu quả

Món mứt bưởi thơm ngon thì công đoạn sơ chế cần phải kỹ lưỡng, tốn khá nhiều thời gian. Do đó, bạn cần phải thực hiện tuần tự qua nhiều công đoạn như ngâm muối, phèn chua để qua đêm, bóp mạnh nhiều lần cho hết đắng. Thậm chí, với người không có kinh nghiệm, làm nhiều lần nhưng vẫn không có được kết quả như ý.

Tuy nhiên, chỉ cần thực hiện theo các bước sau đây, đảm bảo 100%, bạn sẽ thành công với cách làm vỏ bưởi hết đắng.

Bước 1: Làm sạch vỏ bưởi, tách cùi trắng

Bạn hãy lấy vỏ bưởi còn tươi, không quá héo để dễ tách, đồng thời, món mứt sau khi hoàn thành sẽ có độ sần sật và mùi hương thoang thoảng. Có thể dùng vỏ bưởi loại màu vàng hoặc màu xanh đều được. Khi chọn màu vàng món mứt trông sẽ đẹp mắt hơn rất nhiều.

Cắt vỏ bưởi thành những miếng nhỏ.
Cắt vỏ bưởi thành những miếng nhỏ. Ảnh internet

Vỏ bưởi rửa sạch, tách vỏ lấy phần cùi trắng bên trong. Sau đó, cắt phần cùi thành những miếng dày khoảng 3-4 cm và dài 7-8 cm.

Bước 2: Ngâm vỏ bưởi

Hòa 2 muỗng cà phê muối với 1,5 lít nước, cho vỏ bưởi vào ngâm khoảng 4-6 tiếng.

Bước 3: Rửa sạch vỏ bưởi

Sau khi ngâm xong, bạn hãy vớt vỏ bưởi ra và rửa thật sạch bằng nước lạnh, rửa nhiều lần. Trong lúc rửa, bạn bóp mạnh để ra bớt chất đắng. Cứ làm như vậy cho đến khi cắn thử ăn được là xong.

Bước 4: Luộc vỏ bưởi

 

Luộc vỏ bưởi với nước và phèn chua.
Luộc vỏ bưởi với nước và phèn chua. Ảnh internet

Bước này bạn cần chuẩn bị 1.5 lít nước đun sôi cùng 1 muỗng cà phê phèn chua, sau đó cho vỏ bưởi vào đun sôi thêm khoảng 10 phút nữa. Sau đó, vớt vỏ bưởi ra một cái rổ và rửa lại nhiều lần bằng nước lạnh. Trong quá trình rửa bạn dùng tay bóp vỏ bưởi, để khử hết mùi phèn, mùi hăng và mùi cay. Cuối cùng là vắt khô để ráo.

Khi hoàn tất cách làm vỏ bưởi hết đắng chỉ với 4 công đoạn trên bạn tiến hành làm mứt như thông thường, trộn cùng đường và vani rồi sên lên.

Cách bảo quản mứt bưởi thơm ngon và giòn

Khi sên xong đã thành sản phẩm mứt vỏ bưởi, bạn cần bảo quản cẩn thận, để mứt không bị ướt và chảy đường là rất quan trọng. Đầu tiên, các chị em cần chuẩn bị một hũ thủy tinh sạch có nắp đậy, để mứt nguội hẳn, rồi cho vào. Cần đậy nắp kín để không khí không thể lọt vào làm ẩm, bảo quản ở nhiệt độ thường và tránh ánh sáng chiếu trực tiếp.

Món mứt bưởi thơm ngon, vẫn giữ được hương thơm đặc trưng
Món mứt bưởi thơm ngon, vẫn giữ được hương thơm đặc trưng. Ảnh internet

Vỏ bưởi có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe của con người. Vì vậy, món mứt bưởi không chỉ là món ăn vặt ngon trong ngày tết cổ truyền mà còn là một thực phẩm chăm sóc sức khỏe tốt cho cả gia đình bạn. Nên không có lý do gì mà bạn lại không bỏ ra chút công sức để thực hiện cách làm vỏ bưởi hết đắng, để có món mứt thơm ngon cho các thành viên trong gia đình thưởng thức. Chúc các bạn thực hiện thành công nhé!

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