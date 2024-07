3 thói quen dùng quạt tưởng tiết kiệm nhưng 'ngốn điện' ngang điều hòa mà nhiều người hay mắc, sửa ngay đi

Bật quạt số to

Mỗi chiếc quạt điện thường có 3-5 mức điều chỉnh để phù hợp với môi trường. Nhưng nhiều người thường có thói quen bật quạt số to nhất ngay cả khi trời không quá nóng vì cho rằng bật quạt số càng to thì số lượng cuộn dây điện ít hơn (điện trở nhỏ hơn), nên điện năng tiêu thụ nhỏ hơn. Ngược lại khi bật số nhỏ, tốc độ quạt chậm hơn do dòng điện chạy qua nhiều cuộn dây hơn (điện trở lớn hơn), điện năng tiêu thụ nhiều hơn. Tuy nhiên trên thực tế, nếu bạn chọn tốc độ mạnh nhất có nghĩa là quạt hoạt động với công suất ở mức tối đa, đồng nghĩa với tiêu thụ điện tăng cao hơn.

Do đó, để tiết kiệm tối đa năng lượng điện, bạn chỉ nên bật quạt quay ở tốc độ vừa đủ làm mát cho nhu cầu cần thiết. Những nơi có không gian hẹp nên sử dụng loại quạt có công suất nhỏ, vừa tiết kiệm không gian lại vừa tiết kiệm điện.