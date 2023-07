Cách chữa rạn da sau sinh hữu hiệu giúp mẹ bỉm loại bỏ mặc cảm

Rạn da là những vết rạn nhỏ, thường xuất hiện tại vùng da yếu, mỏng hoặc do căng, giãn quá mức. Trong thời gian đầu, vết rạn có màu hồng nhạt, sau đó sẽ chuyển dần sang tím thẫm và trắng, đen.

Cách chữa rạn da sau sinh sao cho hiệu quả, an toàn là những thắc mắc được chị em quan tâm và đặt ra nhiều nhất. Kết quả thống kê cho thấy có khoảng 60-90% phụ nữ bị rạn sau sinh. Được làm thiên chức mới quả là điều tuyệt vời, tuy nhiên kèm theo đó cũng là nỗi lo khi làn da không còn săn chắc và xuất hiện những vết rạn da. Chị em cảm thấy tự ti khi phải sống chung với những vết rạn sậm màu này.

+ Do mang thai: Khi mang thai, da ở các vùng bụng, đùi, ngực thường bị căng giãn nhanh quá mức dẫn đến sự khó thích nghi của các sợi collagen đàn hồi & elastin và gây hiện tượng đứt gãy. Sự xuất hiện liên tục của các vết đứt gãy này sẽ tạo nên vết rạn da.

+ Do tăng kí nhanh: Thường xuất hiện vết rạn trên vùng bụng, đùi. Mặc dù vậy, với từng thể trạng của mỗi người và trọng lượng tăng nhiều ở đâu thì ở đó sẽ xuất hiện vết rạn nứt.

+ Do phát triển tuổi dậy thì: Đối với các bạn nam, vết rạn thường xuất hiện ở vùng thắt lưng, mặt ngoài đùi. Các bạn nữ sẽ thường có vết rạn ở những nơi như vùng mông, đùi, ngực.

Sự xuất hiện liên tục của các vết đứt gãy sẽ tạo nên vết rạn da

2. Cách trị rạn da sau sinh hiệu quả nhất

Để chữa rạn da hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, bạn có thể sử dụng các thực phẩm dễ kiếm như:

+ Dầu dừa chữa rạn da

Đây là nguyên liệu từ thiên nhiên, rất dễ kiếm. Dầu dừa thường được sử dụng để chăm sóc sắc đẹp bởi không chứa bất kì hóa chất nào. Do đó, chị em sau sinh có thể thoải mái sử dụng dầu dừa để massage hằng ngày.

Dầu dừa

Cách trị rạn da sau sinh bằng dầu dừa giúp máu lưu thông đến da tốt, cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cho da đầu và tránh được tình trạng da rạn sau sinh mà không lo sợ các vấn đề hóa chất.

Mặc dù vậy, để phát huy cao nhất hiệu quả của dầu dừa bạn cần thật thận trọng khi lựa chọn để tránh mua phải dầu dừa giả, kém chất lượng.

Trị rạn da sau sinh bằng dầu dừa

+ Lòng trắng trứng và dầu oliu

Sử dụng lòng trắng trứng gà là một trong những cách điều trị rạn da được khá nhiều người áp dụng hiệu quả. Rất đơn giản, chỉ cần sử dụng lòng trắng đánh nhẹ và thoa lên vùng da rạn một lớp dày.

Thư giãn trong khoảng 15 phút để lòng trắng trứng khô lại và xả sạch lại với nước và lau khô. Tiếp đó, bạn thoa một ít dầu oliu lên vùng da này, massage cho thấm đều nhằm giữ ẩm.

Lòng trắng trứng và dầu oliu

+ Nước cốt chanh

Dùng nước cốt chanh chữa rạn da là phương thuốc tại gia mang đến hiệu quả chữa vết rạn da tốt nhất. Chanh giúp chữa rạn da hiệu quả nhờ tác dụng loại bỏ tế bào chết trên da, cung cấp nước cho da và tái tạo, nuôi dưỡng các tế bào mới được hình thành.

Dùng nước cốt chanh chữa rạn da

Dùng chanh là cách giúp các vết rạn trên da sáng màu hơn, giúp làn da lấy da vẻ tươi sáng, trẻ trung. Đặc biệt, chanh không gây ra tác dụng phụ trên làn da.

Cách sử dụng:

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Chanh và nước ấm.

Các bước tiến hành:

+ Cắt đôi quả chanh và vắt lấy nước cốt để riêng trong chén.

+ Thoa nước cốt chanh lên vùng da rạn và massage theo vòng tròn. Thư giãn trong khoảng 10 phút. Với làn da nhạy cảm hoặc bị khô, bạn nên cho vào nước cốt chanh ít nước. Cuối cùng, rửa lại thật sạch với nước ấm. Duy trì thực hiện 2-3 lần/tuần cho đến khi vùng da rạn mất đi hoàn toàn.

Lưu ý: Chọn dùng chanh xanh có hiệu quả nhanh hơn chanh vàng.

+ Dầu hạnh nhân

Cách làm mờ vết rạn da sau khi sinh hiệu quả bằng dầu hạnh nhân như sau:

Cho dầu thô và dầu hạnh nhân vào chén và trộn đều, sau đó cho thêm vào vài giọt nước cốt chanh. Thoa đều hỗn hợp này lên vùng da rạn để massage nhẹ nhàng.

Tinh dầu hạnh nhân

Đây là hỗn hợp sẽ giúp bề mặt của da mịn màng hơn và giảm được vết rạn trên da hiệu quả. Lý do bởi dầu hạnh nhân giúp tăng cường, kích thích lưu thông máu.

Để đạt được hiệu quả điều trị rạn da tốt nhất, bạn nên duy trì thực hiện thường xuyên phương pháp này trong thời gian dài.

+ Hỗn hợp nghệ và sữa chua

Tinh bột nghệ có hiệu quả làm đẹp nói chung và giúp chữa rạn da rất tốt và an toàn đối với làn da. Trong tinh bột nghệ có chứa chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa tình trạng rạn da và điều trị các vết rạn da sau sinh. Bên cạnh đó, tinh bột nghệ có giá thành khá rẻ và rất dễ dàng tìm mua. Bạn có thể dùng tinh bột nghệ hoặc nghệ tươi.

Chữa rạn da bằng hỗn hợp nghệ và sữa chua

Cách chữa rạn da sau sinh bằng nghệ rất đơn giản, bạn tạo hỗn hợp sệt bột nghệ và sữa chua không đường, sau đó dùng hỗn hợp này để massage nhẹ nhàng trong khoảng 10 -15 phút ở vùng da rạn rồi tắm lại. Nên áp dụng thực hiện phương pháp này kiên trì mỗi tuần 3 – 4 lần.

+ Nha đam chữa rạn da sau sinh

Hàm lượng collagen thực vật có chứa trong nha đam rất lớn, vừa giúp nuôi dưỡng tế bào da khỏe mạnh vừa bổ sung thêm collagen cho tế bào da hiệu quả.

Nhờ vậy, giúp làn da săn chắc và tăng độ đàn hồi hơn. Bên cạnh đó, các enzyme, khoáng chất, vitamin và axit béo trong nha đam giúp cải thiện tình trạng da bị khô, da sậm màu, không đều màu. Ngoài ra còn giúp phục hồi tổn thương da, các vùng sẹo lõm vì rạn da biến mất.

Cách trị rạn da sau sinh bằng nha đam rất đơn giản:

Nha đam giúp làn da săn chắc và tăng độ đàn hồi hơn

Đầu tiên, bạn chuẩn bị lá nha đam to và tươi cùng một chút nước ấm. Tiếp theo, rửa sạch lá nha đam và gọt bỏ lớp vỏ xanh, giữ lại phần thạch trắng ở bên trong.

Tách lấy phần gel nha đam. Bôi trực tiếp phần nhớt lỏng bên trong phần thạch trắng lên các vết rạn da, sau đó massage nhẹ nhàng trong vài phút.

3. Những lưu ý khi thực hiện các phương pháp trị rạn da

Để việc điều trị rạn da đạt hiệu quả tốt nhất, đồng thời với áp dụng những cách chữa rạn da sau sinh từ nguyên liệu thiên nhiên thì các chị em cần lưu ý:

+ Uống nhiều nước hơn mỗi ngày, ít nhất là từ 2 – 2,5 lít, tốt nhất là nên uống nước ấm 30 độ C.

+ Đồng thời, chị em cũng có thể dùng thêm nước dừa tươi, các loại nước ép trái cây, rau xanh để cung cấp thêm khoáng chất, vitamin giúp da khỏe mạnh và các vết rạn da mờ đi.

Uống nhiều nước hơn mỗi ngày

+ Thường xuyên xông hơi để giúp các lỗ chân lông thông thoáng hơn, loại bỏ bụi bẩn để da thêm săn chắc.

+ Dùng kem dưỡng da có chiết xuất từ thiên nhiên hoặc có bổ sung nhiều vitamin A, E giúp kích thích tái tạo da và thúc đẩy quá trình phục hồi da.

Với những cách chữa rạn da sau sinh bằng nguyên liệu tự nhiên siêu đơn giản vừa chia sẻ trên, hi vọng sẽ giúp các bạn tham khảo và áp dụng hiệu quả. Đây đều là những nguyên liệu có độ an toàn và lành tính cao, do đó các mẹ bỉm có thể yên tâm sử dụng. Hãy kiên trì áp dụng mỗi ngày để các vết rạn được mờ đi một cách hữu hiệu.