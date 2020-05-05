Cách chữa đau họng cho bà bầu: Nên và không nên làm gì?

Đặc biệt, trong 3 tháng đầu và cuối thai kỳ, cần hiểu rõ bà bầu bị viêm họng có ảnh hưởng gì không để chăm sóc sức khỏe , tránh những ảnh hưởng trực tiếp với cơ thể người mẹ và nguy cơ tiềm ẩn với sức khỏe thai nhi.

Đau họng là bệnh lý thường gặp và không quá nguy hiểm đối với bà bầu. Tuy nhiên, nếu chủ quan, không chú ý điều trị đúng cách và kịp thời ngay từ đầu, tình trạng đau họng có thể khiến cơ thể bà bầu cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, tinh thần không tốt. Nếu đau họng kéo dài có thể dẫn đến viêm thanh quản, viêm amidan, viêm tai giữa, viêm phổi… gây biến chứng nguy hiểm, khó khăn cho việc điều trị.

+ Vệ sinh răng miệng và cổ họng, súc miệng bằng nước muối sinh lý ít nhất 3 lần/ngày để sát khuẩn.

Những điều nên làm:

+ Hạn chế nói nhiều, nói lớn gây đau rát vùng họng

+ Rửa tay mỗi khi ho hay hắt xì. Giữ ấm cơ thể và vùng cổ khi thời tiết thay đổi hay chuyển mùa.

+ Uống nước đầy đủ, nên uống nước ấm khi mẹ bầu đau rát cổ họng

Nên uống nước ấm khi mẹ bầu thấy đau rát cổ họng

+ Xông hơi giúp giảm nghẹt mũi và đau cổ họng.

+ Đảm bảo ăn uống lành mạnh, giàu dinh dưỡng. Bổ sung thực phẩm nhiều vitamin, khoáng chất giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể.

+ Ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái, yêu đời.

+ Đến cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và điều trị. Nếu dùng thuốc điều trị đau họng trong thời kỳ mang thai thì nhất thiết phải tuân theo các chỉ dẫn của bác sĩ.

+ Áp dụng các phương pháp chữa đau họng từ thiên nhiên an toàn, đem lại hiệu quả

Áp dụng các phương pháp chữa đau họng từ thiên nhiên an toàn, đem lại hiệu quả

Những điều không nên làm:

+ Nói nhiều, nói lớn tiếng khiến dây thanh quản bị tổn thương.

+ Uống đồ lạnh hay đồ uống có ga, bia, rượu khi bà bầu bị viêm họng.

+ Dùng thực phẩm chế biến sẵn hay thức ăn nhanh không đảm bảo vệ sinh và an toàn cho sức khỏe.

Tránh nói nhiều, nói lớn tiếng khiến dây thanh quản bị tổn thương

+ Tiếp xúc hoặc dùng chung đồ với người bị bệnh cảm, bị nhiễm trùng cổ họng.

+ Hút thuốc hoặc hút thuốc thụ động nhiều lần.

+ Lạm dụng thuốc điều trị đau họng, nhất là trong thai kỳ.

3. Cách chữa đau họng cho bà bầu từ thiên nhiên

- Trà chanh mật ong

Chữa viêm họng cho bà bầu nhanh nhất phải kể đến trà chanh mật ong. Nhờ công dụng kháng khuẩn, tiêu viêm, làm dịu cổ họng của mật ong và axit lactic, vitamin C dồi dào có trong chanh mà thức uống này giúp giảm đau họng cho bà bầu một cách an toàn, hiệu quả không ngờ.

Cách thực hiện khá đơn giản: Khuấy đều 2 thìa mật ong nguyên chất và 1 thìa nước cốt chanh vào cốc nước ấm sử dụng mỗi ngày.

Trà chanh mật ong

- Nước gừng

Gừng tính ấm, chứa nhiều hoạt chất gingerol và zingerone có khả năng làm dịu cổ họng, giảm đau, chống viêm, chữa lành tổn thương vùng họng nên rất tốt để bà bầu áp dụng.

Có thể tự làm nước gừng trị đau họng như sau:

Thái lát 2 thìa gừng vào ấm nước, đun sôi trong khoảng 5 – 7 phút rồi lọc bỏ bã, lấy nước uống hoặc hòa thêm đường/ mật ong vào để thưởng thức.

Nên duy trì uống nước gừng mỗi ngày cho đến khi cơn đau họng thuyên giảm.

Nước gừng

Lưu ý: Không áp dụng cho bà bầu bị tiểu đường, huyết áp hay mắc bệnh máu khó đông.

- Giá đỗ

Giá đỗ không chỉ là thực phẩm chứa nhiều vitamin E, B, C, protein, carotein, khoáng chất mà còn là “thuốc” điều trị giải độc, chống viêm, thanh nhiệt cơ thể. Sử dụng giá đỗ là cách chữa đau họng cho bà bầu vô cùng hiệu quả và an toàn.

Giá đỗ có thể ăn kèm rau sống, luộc, nấu canh hoặc nấu lấy nước uống dùng hàng ngày.

- Nghệ tươi hoặc bột nghệ

Nghệ chứa nhiều EGCG, có tác dụng chống oxy hóa, sát khuẩn mạnh nên không chỉ thoa ngoài vết thương mà còn có thể uống để giúp giảm sưng viêm, hồi phục các tế bào niêm mạc họng bị tổn thương.

Cách sử dụng: Thái lát 1 củ nghệ tươi hoặc 1/2 thìa bột nghệ vào nước ấm, Uống đều đặn 1 ly mỗi ngày cho đến khi hết đau họng.

- Tắc chưng đường phèn

Chỉ cần chọn 3, 4 quả tắc rửa sạch, cắt làm đôi, bỏ hạt rồi cho thêm 2 thìa đường phèn vào, đem chưng cách thủy cho đến khi tắc chín và đường đã được hòa tan hoàn toàn là bà bầu đã có ngay thức uống trị đau họng hiệu quả, ít tốn tiền.

Đây là phương pháp chữa đau họng dân gian mang lại hiệu quả, giúp tiêu đờm, chống viêm, giảm đau cổ họng rất tốt cho bà bầu.

- Tỏi

Tỏi là gia vị quen thuộc trong căn bếp mỗi gia đình nên khi bị đau họng thì bà bầu có thể sử dụng ngay để ngăn ngừa cảm cúm, kháng khuẩn, chống virus, tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Để đem lại hiệu quả, bà bầu có thể nướng cháy xém lớp vỏ bên ngoài khoảng 4,5 củ tỏi, sau đó lột vỏ, giã nhỏ rồi cho vào nước ấm uống từ từ 2 lần mỗi ngày.

- Trà hoa cúc

Nhâm nhi một tách trà hoa cúc vừa làm dịu cơn đau khó chịu vùng họng

Nhâm nhi một tách trà hoa cúc vừa làm dịu cơn đau khó chịu vùng họng, vừa giúp tinh thần thoải mái, nhẹ nhõm, ngủ ngon nên rất thích hợp cho phụ nữ mang thai.

Chỉ cần cho hoa cúc khô hoặc trà hoa cúc túi lọc vào bình nước nóng đậy kín nắp trong khoảng 15 phút là mẹ bầu đã có ngay một tách trà hoa cúc để thưởng thức tại nhà.

- Lá húng chanh

Lá húng chanh từ lâu đã được dân gian sử dụng trong các bài thuốc chữa đau họng. Bởi trong lá húng chanh chứa nhiều chất cavaron có khả năng giảm đau tự nhiên, kháng viêm, tiêu đờm hiệu quả.

Cách thực hiện như sau: Hái một nắm lá húng chanh, rửa sạch, để ráo rồi xay nhuyễn với vài hạt muối ăn.

Lọc bỏ bã, lấy nước uống 2 – 3 lần/ngày.

- Lá tía tô

Bên cạnh lá húng chanh thì lá tía tô cũng là một nguyên liệu phổ biến mà bà bầu nên sử dụng khi có dấu hiệu viêm họng.

Lá tía tô có thể dùng tươi, nghiền lấy nước uống hoặc phơi khô lá, rễ trong bóng râm rồi thêm vào cháo dùng để trị ho, viêm họng.

- Chanh muối

Hai nguyên liệu dễ tìm, dễ mua cho mẹ bầu áp dụng khi đau rát cổ họng.

Nếu chỉ mới bắt đầu có triệu chứng đau họng, mẹ bầu nên rửa sạch, thái quả chanh thành những lát nhỏ rồi trộn với một ít muối hạt và ngậm đều đặn.

Còn nếu cảm giác đau họng nặng hơn, nên vắt chanh với nước muối rồi uống kết hợp với súc miệng bằng nước muối mỗi ngày cho đến khi khỏi bệnh.

- Nước mơ ngâm đường

Nước mơ ngâm đường

Thông thường nước mơ ngâm đường là thức uống ngon miệng, được nhiều người ưa thích nên nếu bị đau họng, đừng ngại pha ngay một ly nước mơ ngâm đường, thêm 1, 2 hạt muối để thưởng thức.

Vị chua chua, ngọt ngọt hấp dẫn của nước mơ lên men không chỉ đánh thức các giác quan mà còn hỗ trợ xoa dịu cơn đau, kháng viêm, điều trị đau họng hiệu quả.

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng đau họng cho bà bầu nên trong trường hợp bệnh không khỏi hoặc tiến triển nặng thì nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời.

Như vậy, cách chữa đau họng cho bà bầu không khó để áp dụng. Chỉ cần một chút tỉ mỉ để tự tay chuẩn bị các món ăn, thức uống từ nguyên liệu thiên nhiên vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe, vừa điều trị đau họng, hạn chế phải sử dụng thuốc gây ảnh hưởng không tốt cho thai nhi.