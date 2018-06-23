7 loại quả có thể khiến mẹ bầu mất con nếu ăn quá nhiều, chị em nên ghi nhớ kỹ

Đu đủ xanh, dứa gai, đào, ổi... là những loại hoa quả nằm trong danh sách trái cây bà bầu không nên ăn nhiều để tránh gây hại cho thai nhi.

Đa số các loại hoa quả đều cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cho bà bầu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những loại quả mang tính nóng, thành phần chứa nhiều chất gây co bóp tử cung dưới đây bà bầu cần hạn chế ăn ở mức tối đa. Bà bầu không nên ăn quả gì? Đu đủ xanh Ăn đu đu đủ xanh khi mang thai 3 tháng đầu có thể khiến bà bầu sảy thai - Ảnh minh họa: Internet Trái ngược với đu đủ chín, bà bầu ăn đu đủ xanh rất dễ bị sảy thai. Theo nghiên cứu, mủ đu đủ xanh và một số loại enzym trong thịt quả sẽ làm co thắt tử cung mẹ bầu gây ra các hiện tượng sảy thai, sinh non. Hoạt chất prostaglandin và oxytocin trong đu đủ xanh là một trong những hormone tử cung tiết ra vào những tháng cuối thai kỳ giúp quá trình sinh nở diễn ra nhanh chóng. Do đó, mẹ bầu ăn đu đủ xanh trong 3 tháng đầu cực kỳ nguy hại đến thai nhi.

Nhãn Đặc trưng của trái nhãn là vị ngọt, tính nóng và nhiều dưỡng chất. Tuy nhiên, bà bầu ăn nhiều nhãn sẽ có nguy cơ nóng trong người và gặp các triệu chứng ngoài ý muốn như: Động thai, đau bụng, ra huyết, tổn thương thai khí. Vải Bà bầu không nên ăn quá nhiều vải vì nguy cơ tiểu đường thai kỳ và xuất huyết âm đạo - Ảnh minh họa: Internet Tương tự như nhãn, vải cũng là loại trái cây có tính nóng, hàm lượng đường cao. Đối với bà bầu có tiền sử bị tiểu đường hoặc nguy cơ tiểu đường thai kỳ, ăn vải là điều cấm kỵ. Bà bầu ăn quá nhiều vải có thể bị xuất huyết, tăng nguy cơ mắc các hội chứng nhiễm trùng. Nghiêm trọng hơn, thai nhi có nguy cơ chết lưu do quá trình tăng nhiệt đột ngột bên trong cơ thể.

Táo mèo Táo mèo còn cón tên gọi khác là quả sơn trà. Theo Đông y, táo mèo có tác dụng an thần, điều trị các chứng cao huyết áp, ổn định tim mạch. Phụ nữ sau sinh có thể sử dụng giấm táo mèo giảm cân, làm đẹp da. Vị chua ngọt của táo mèo có thể kích thích vị giác mẹ bầu, giúp làm giảm cơn ốm nghén. Tuy nhiên trên thực tế, loại trái cây này cực kỳ có hại cho phụ nữ mang thai. Bà bầu mang thai 3 tháng đầu ăn táo mèo có thể gây ra các cơn kích thích, co thắt tử cung, ảnh hưởng không nhỏ đến thai nhi. Nhiều trường hợp có thể dẫn đến sảy thai, tăng tỉ lệ sinh non. Quả ổi Chứng táo bón thai kỳ sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu bà bầu ăn ổi - Ảnh minh họa: Internet Ổi là loại trái cây cực kỳ tốt cho sức khỏe mọi người, đặc biệt với những người bị tiểu đường tuýp 2. Tuy nhiên, bà bầu ăn nhiều ổi sẽ gây ra hiện tượng nóng trong người, tăng nguy cơ táo bón. Dứa gai Theo các chuyên gia, dứa là loại trái cây gây nguy hại cho sức khỏe bà bầu 3 tháng đầu nhưng lại có tác dụng giúp mẹ bầu vượt cạn nhanh chóng trong 3 tháng cuối. Nguyên nhân là do hoạt chất bromelain trong dứa sẽ làm mềm tử cung, kích thích các cơn co thắt tử cung dẫn đến sảy thai đối với bà bầu 3 tháng đầu. Tuy nhiên trong 3 tháng cuối, mẹ bầu có thể tận dụng tác dụng làm co bóp tử cung này của quả dứa để việc sinh nở diễn ra thuận lợi. Đào Theo quan niệm dân gian, bà bầu ăn đào trong 3 tháng đầu có thể gây sảy thai. Nguyên nhân chủ yếu do tính nóng của loại trái cây này. Mẹ bầu ăn quá nhiều đào có thể khiến cơ thể bị nóng trong gây xuất huyết âm đạo làm tăng nguy cơ sảy thai. Mẹ bầu nên nhớ, dù thèm đến mấy cũng không nên ăn quá nhiều những loại quả nói trên để bảo vệ sức khỏe mẹ và thai nhi.

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