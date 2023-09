7 loại quả có thể khiến mẹ bầu mất con nếu ăn quá nhiều, chị em nên ghi nhớ kỹ

Đa số các loại hoa quả đều cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cho bà bầu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những loại quả mang tính nóng, thành phần chứa nhiều chất gây co bóp tử cung dưới đây bà bầu cần hạn chế ăn ở mức tối đa.

Bà bầu không nên ăn quả gì?

Đu đủ xanh

Ăn đu đu đủ xanh khi mang thai 3 tháng đầu có thể khiến bà bầu sảy thai - Ảnh minh họa: Internet

Trái ngược với đu đủ chín, bà bầu ăn đu đủ xanh rất dễ bị sảy thai. Theo nghiên cứu, mủ đu đủ xanh và một số loại enzym trong thịt quả sẽ làm co thắt tử cung mẹ bầu gây ra các hiện tượng sảy thai, sinh non. Hoạt chất prostaglandin và oxytocin trong đu đủ xanh là một trong những hormone tử cung tiết ra vào những tháng cuối thai kỳ giúp quá trình sinh nở diễn ra nhanh chóng. Do đó, mẹ bầu ăn đu đủ xanh trong 3 tháng đầu cực kỳ nguy hại đến thai nhi.