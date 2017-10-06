Uống 1 ly nước vỏ chanh rồi đi ngủ , giảm 5kg và thải độc tố chỉ trong 7 ngày

Luyện tập 06/10/2017 14:47

Giảm cân là chủ đề muôn thuở được chị em phụ nữ theo đuổi, bởi mỡ thừa không chỉ là nỗi ám ảnh về thẩm mỹ mà còn là mối lo ngại cho sức khỏe.

Nhiều nghiên cứu cho rằng, người béo phì hoặc có số cân nặng vượt mước bình thường sẽ có nguy cơ cao hơn mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp cao, tắc động mạch và thậm chí là đột quỵ.

Ngày nay, có khá nhiều phương pháp giúp giảm mỡ hiệu quả. Tuy nhiên, vừa đảm bảo tiết kiệm thời gian, an toàn cho sức khỏe kết hợp với thanh lọc chất độc khỏi cơ thể là phương pháp tích hợp được nhiều người áp dụng.

Uống 1 ly nước vỏ chanh rồi đi ngủ , giảm 5kg và thải độc tố chỉ trong 7 ngày - Ảnh 1

Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một phương pháp giảm cân an toàn, vừa tiết kiệm thời gian luyện tập, hãy áp dụng phương pháp nấu nước vỏ chanh dưới đây. Đây là cách tăng cường sức khỏe, giúp đào thải chất độc vô cùng hiệu quả.

Dưới đây là tất cả những gì bạn cần phải chuẩn bị:

Nguyên liệu:

-    8 vỏ chanh

-    200ml nước

Thực hiện:

Uống 1 ly nước vỏ chanh rồi đi ngủ , giảm 5kg và thải độc tố chỉ trong 7 ngày - Ảnh 2

Vắt hết nước cốt chanh cho ra riêng, phương pháp này chỉ sử dụng phần vỏ trái chanh. 

Cho vỏ chanh thái nhỏ vào nồi cùng với 200ml nước. Đun sôi hỗn hợp nước và vỏ chanh trong khoảng 10 phút dưới bếp lửa nhỏ để đảm bảo vỏ chanh ra hết chất. 

Chắt lọc lấy phần nước và uống vào buổi tối trước khi đi ngủ. Tốt nhất, nên uống trước khi đi ngủ chừng 60 phút. Phương pháp này hoàn toàn an toàn cho sức khỏe và dạ dày của bạn. Tuy nhiên, tinh dầu trong vỏ chanh sẽ khiến hỗn hợp nước hơi đắng và có vị the.

Sau khi uống, bạn nên ăn 1 quả táo để tăng cường tốc độ giảm cân. 

Thành phần pectin có trong vỏ chanh sẽ giúp cơ thể giảm hấp thụ đường, đẩy mạnh giảm cân. Bạn nên thực hiện đều đặn trong 1 tuần để có cân nặng như ý muốn.

Chúc bạn thành công.

 

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Từ khóa:   bí quyết giảm cân Sức khỏe

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