Gặp bà mẹ 3 con có vóc dáng khiến siêu mẫu cũng phải phát thèm

Gặp Lê Trần Trà My, khó ai có thể nghĩ rằng cô đã là mẹ của 3 đứa con. Vóc dáng thon thả, làn da nâu bánh mật đậm chất "Tây" cùng phong cách hiện đại khỏe khoắn khiến Trà My trông trẻ hơn tuổi thật của chính mình. Tất cả những điều trên, Trà My đều cho rằng cô có được nhờ việc tập luyện đều đặn theo những phương pháp khoa học chứ không phải các chế độ ăn kiêng kham khổ.