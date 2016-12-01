Gặp bà mẹ 3 con có vóc dáng khiến siêu mẫu cũng phải phát thèm

Gặp Lê Trần Trà My, khó ai có thể nghĩ rằng cô đã là mẹ của 3 đứa con. Vóc dáng thon thả, làn da nâu bánh mật đậm chất "Tây" cùng phong cách hiện đại khỏe khoắn khiến Trà My trông trẻ hơn tuổi thật của chính mình. Tất cả những điều trên, Trà My đều cho rằng cô có được nhờ việc tập luyện đều đặn theo những phương pháp khoa học chứ không phải các chế độ ăn kiêng kham khổ.

- Chào chị, thú thực là ngoài vóc dáng, tôi thực sự ấn tượng bởi làn da nâu rất khỏe và rất "Tây" của chị. Trong khi đa phần phụ nữ Việt Nam đang chạy đua theo mốt tắm trắng, lột trắng, thì vì sao chị lại thích "đi ngược xu hướng" như vậy?

Tôi nghĩ chính da nâu mới là "xu hướng thời đại" chứ không phải một làn da trắng bệch yếu ớt. Để có da nâu đẹp không dễ, bạn phải làm theo một quy trình nhuộm da với ánh nắng và mỹ phẩm bảo vệ chuyên nghiệp để da vẫn nâu bóng mà không ung thư da. Tôi thích da nâu là do cảm hứng từ những người phụ nữ phương Tây khỏe mạnh. Hơn nữa, tôi cực kỳ yêu thích thể thao, tập luyện, và 1 làn da nâu trông sẽ rắn rỏi hơn rất nhiều.

- Phơi da như vậy chị không sợ bị nám hay ung thư da sao?

Không, tôi chỉ làm nâu da toàn thân chứ không phơi da mặt và luôn dùng kem chống nắng kể cả khi ở nhà hay ra đường. Đó là cách tôi giữ cho khuôn mặt mình không bị nám, tàn nhang kể cả khi phơi nắng lẫn khi cơ thể thay đổi nội tiết tố do mang bầu em bé. Còn chuyện ung thư da, bạn muốn nhuộm da phải tuân thủ quy tắc cẩn thận, dùng mỹ phẩm bảo vệ, không phơi da sau 12 giờ trưa thì mới an toàn.

- Khi mang thai chị có bị rạn da không?

Tôi không bị rạn. Tôi nghĩ việc tập luyện cơ bụng thường xuyên là cách khiến vùng da ở bụng đàn hồi hơn. Do đó, khi cơ thể phình to do sự phát triển của em bé, da cũng đã có sự đàn hồi sẵn.

- Có thể là do cơ địa chị không bị rạn?

Tôi nghĩ là không, vì những người phụ nữ trong gia đình tôi như mẹ tôi vẫn bị rạn da bình thường. Tôi cho rằng việc tập luyện là mấu chốt ở đây chứ không phải do cơ địa.

- Để có một thân hình thon thả, săn chắc và cực kỳ "nuột" như thế này, chị tập môn gì?

Tôi tập Gym, rất đều đặn. Trong một phòng Gym có nhiều loại máy tập nhưng đôi khi tôi chỉ cần một tấm thảm trải ra và tập những động tác yêu thích của mình như gập bụng vài trăm cái, nâng tạ tay...

- Chị tập bao nhiêu buổi một tuần?

Trừ phi ốm đau, thường tôi là 6 buổi đều đặn, tuần nghỉ 1 ngày. Tôi nghĩ rằng đây là một lịch trình hợp lý cho mọi người muốn giữ dáng săn chắc và khỏe mạnh. Tuy nhiên nếu bạn nào bận rộn, thì tôi cho rằng bạn nên cố gắng tập ít nhất 3 buổi một tuần thì mới có hiệu quả.

- Ngoài tập luyện, chị có dùng biện pháp nào khác không?

Tôi dùng thêm gen bụng. Nhiều người nghĩ rằng gen bụng chỉ dành cho các bà bầu sau sinh nhưng không phải. Việc sử dụng gen bụng hợp lý giúp bạn duy trì vóc dáng đẹp hơn, đặc biệt là vùng eo và làm tăng hiệu quả giữ dáng của tập luyện.

- Chị dùng gen bụng thường xuyên?

Không hẳn, tôi chỉ dùng thường xuyên nhất sau thời gian sinh em bé, lúc bụng bị xồ ra. Còn sau này khi vóc dáng đã trở lại bình thường, tôi chỉ dùng gen bụng thỉnh thoảng khi ăn quá nhiều bụng to ra, hoặc trước kỳ kinh.

- Nhiều phụ nữ cho rằng việc dùng gen khiến họ cảm thấy bức bối, khó chịu, khó hoạt động, nằm ngồi?

Quan trọng là bạn phải chọn loại gen tốt, độ đàn hồi đúng chuẩn và làm từ vải thông thoáng thấm mồ hôi thì những khuyết điểm đó sẽ không còn. Và lúc mới dùng gen sẽ không quen nhưng sau đó dần dần bạn sẽ thấy dễ chịu hơn.

- Theo chị để giữ dáng chuẩn thì giữa tập luyện và dùng gen bụng, cái nào quan trọng hơn?

Chủ yếu vẫn là tập luyện và tập luyện. Gen là cách để bạn giữ thành quả tập luyện của mình, khiến bụng co lại bớt xồ sề sau sinh. Nhưng để eo thon, bụng phẳng, săn chắc thì trên hết vẫn phải tập tành chăm chỉ. Tốt nhất vẫn là kết hợp giữa ăn kiêng, tập luyện, và gen. Phương châm của tôi là tập luyện để có thể ăn thoải mái hơn, không kiêng khem quá mức. Vì trong cuộc sống, ăn uống thưởng thức cũng là một cách hưởng thụ chứ kiêng cữ nhiều khổ lắm.

Tất nhiên ai mà mập quá thì phải ăn kiêng 1 thời gian cho cân nặng ổn định về bình thường nên cần "ích kỷ" với bản thân hơn một chút.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện. Chúc chị luôn hạnh phúc và xinh đẹp!

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