Trộn bột sắn dây và mật ong để vừa uống vừa đắp mặt: Da đẹp, dáng thon 'vạn người mê'

Làm đẹp cùng chuyên gia 12/01/2018 17:13

Dưới đây là hai cách sử dụng hỗn hợp bột sắn dây và mật ong để uống, đắp mặt nạ giúp bạn sở hữu làn da cùng vóc dáng "vạn người mê".

Bột sắn dây và mật ong đều là nguyên liệu tự nhiên giàu dưỡng chất không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn hữu ích cho sắc đẹp phụ nữ. Bạn có thể dùng hỗn hợp bột sắn dây và mật ong để uống hay đắp mặt đều mang đến hiệu quả làm đẹp được ví như “thần dược”.

Uống bột sắn dây và mật ong

Thói quen uống bột sắn dây và mật ong mỗi sáng là cách đơn giản nhất để bạn sở hữu vóc dáng cân đối lẫn làn da căng mịn, không tì vết.

Bột sắn dây chứa hàm lượng chất chống oxy hóa rất cao góp phần ngăn ngừa sản sinh hắc sắc tố melanin – nguyên nhân hình thành nám, tàn nhang, sạm đen xuất hiện trên bề mặt da.

Nguồn vitamin, khoáng chất, axit amin trong bột sắn dây có tác dụng tăng cường trao đổi chất, đào thải độc tố, đốt cháy mỡ thừa giúp cơ thể săn chắc, vóc dáng cân đối nhanh chóng.

Trộn bột sắn dây và mật ong để vừa uống vừa đắp mặt: Da đẹp, dáng thon 'vạn người mê' - Ảnh 1
Bột sắn dây và mật ong là hai nguyên liệu tự nhiên cực kỳ tốt cho vẻ đẹp của phụ nữ - Ảnh: Internet

Cách pha nước bột sắn dây mật ong

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh bột sắn dây

- ½ muỗng canh mật ong

- 1 ly nước sôi

Cách thực hiện:

Cho bột sắn dây và mật ong vào ly, đổ nước sôi đã chuẩn bị vào. Lưu ý, vừa cho nước vào phải khuấy thật đều tay để bột không bị vón cục rất khó uống, đến khi nào tạo thành hỗn hợp đồng nhất là có thể thưởng thức.

Trộn bột sắn dây và mật ong để vừa uống vừa đắp mặt: Da đẹp, dáng thon 'vạn người mê' - Ảnh 2
Ngoài dưỡng da, uống bột sắn dây và mật ong là cách để bạn sở hữu vóc dáng săn chắc, thon gọn - Ảnh: Internet

Nên uống bột sắn dây sau khi thức dậy, đặc biệt, nên uống trước bữa ăn sáng 30 phút để đạt hiệu quả giảm cân tối ưu.

*Lưu ý:

- Không nên uống bột sắn dây pha với nước lạnh, cách này gây ảnh hưởng xấu cho hệ tiêu hóa.

Bột sắn dây và mật ong đắp mặt

Ngoài việc uống, bạn có thể sử dụng hỗn hợp bột sắn dây và mật ong để đắp mặt nạ dưỡng da mỗi tuần. Nguồn dưỡng chất từ bột sắn dây và mật ong sẽ giúp các nốt mụn giảm sưng tấy, lành lặn trong thời gian nhanh nhất.

Những dưỡng chất từ hỗn hợp này còn có khả năng ngăn ngừa lão hóa vượt trội. Mỗi tuần bạn chỉ cần đắp mặt nạ từ bột sắn dây và mật ong 2 lần, làn da sẽ căng mịn và trắng hồng rạng rỡ.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh bột sắn dây

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Cho hai nguyên liệu vừa chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi chúng hòa quyện vào nhau. Rửa sạch da mặt với nước ấm, thoa đều hỗn hợp bột sắn dây và mật ong lên rồi mát xa nhẹ nhàng khoảng 2 phút. Thư giãn thêm 15 – 20 phút nữa thì vệ sinh lại thật sạch là hoàn thành.

Trộn bột sắn dây và mật ong để vừa uống vừa đắp mặt: Da đẹp, dáng thon 'vạn người mê' - Ảnh 3
Bột sắn dây và mật ong nuôi dưỡng làn da trắng mịn không tì vết - Ảnh: Internet

Với hai cách sử dụng hỗn hợp bột sắn dây và mật ong để uống, đắp mặt trên, nhan sắc của bạn sẽ trở nên xinh đẹp, lung linh hơn rất nhiều.

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Ai cũng biết uống bột sắn dây giúp eo thon, dáng đẹp nhưng bạn phải dùng đúng cách thì mới đạt được hiệu quả như mong muốn.

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