Uống bột sắn dây không đúng cách, đừng hỏi vì sao eo cứ ngấn mỡ, dáng mãi 'ục ịch'

Nhiều người thường thêm vào nước bột sắn dây vài bông hoa bưởi để tăng hương vị và tạo cảm giác dễ uống. Tuy nhiên cách này sẽ làm giảm dược tính vốn có của bột sắn dây.

Ngoài công dụng chữa một số bệnh như cảm nắng, sốt nóng, nhức đầu, ngộ độc rượu, đau bụng, thanh nhiệt, giải độc cơ thể thì uống bột sắn dây đúng cách còn có khả năng đào thải mỡ thừa, đốt cháy chất béo giúp vóc dáng săn chắc, thon gọn nhanh chóng.

Không nên pha bột sắn dây với mật ong khi uống, hai nguyên liệu này kết hợp với nhau sẽ tạo thành độc dược.

Bên cạnh đó, tuyệt đối không uống bột sắn dây sống hay pha bằng nước lạnh, cách này sẽ sinh ra một số độc tố không tốt cho sức khỏe và làm giảm khả năng đốt cháy mỡ thừa.

Ngoài ra, không uống quá 1 ly nước bột sắn dây mỗi ngày, dù người khỏe mạnh đến mấy cũng phải tuân thủ theo nguyên tắc này.

Uống bột sắn dây đúng cách giúp giảm cân, tiêu mỡ thừa - Ảnh: Internet

Dưới đây là 3 công thức pha nước uống bột sắn dây đúng cách, bạn có thể tham khảo và áp dụng nếu muốn giảm cân, giữ dáng.

Công thức pha nước uống bột sắn dây đúng cách

Bột sắn dây nguyên chất

Ở công thức này, bạn chỉ dùng bột sắn dây mà không cần kết hợp với bất kì nguyên liệu nào. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn cho 200ml nước lọc vào nồi rồi đun sôi. Đến khi nước đã sôi thì tắt bếp và cho 3 muỗng canh bột sắn dây vào, khuấy đều tay đến khi tạo thành hỗn hợp trắng trong thì có thể thưởng thức.

Không nên uống bột sắn dây sống hay pha bằng nước lạnh - Ảnh: Internet

Bột sắn dây và sữa đặc

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 3 muỗng canh bột sắn dây

- 1 muỗng canh sữa đặc

- 1 ly nước nóng

Cách thực hiện:

Cho sữa đặc, bột sắn dây vào ly nước nóng và khuấy đều tay đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Sau đó, cho hỗn hợp vào nồi rồi đun sôi đến khi trở nên sền sệt thì đổ ra ly thủy tinh. Đợi đến khi nguội, bạn thêm vào vài viên đá là có thể thưởng thức ngay.

Uống bột sắn dây đúng cách còn có tác dụng làm đẹp da - Ảnh: Internet

Bột sắn dây và chanh

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 3 muỗng canh bột sắn dây

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

- ½ muỗng sữa đặc

- 1 ly nước sôi

Cách thực hiện:

Cho bột sắn dây, sữa đặc vào ly nước sôi, dùng muỗng khuấy đều đến khi các nguyên liệu hòa tan hết. Đợi đến khi nguội thì cho 1 lát chanh tươi hoặc 1 muỗng canh nước cốt chanh vào, tiếp tục khuấy đều và thưởng thức.

Công thức pha nước uống bột sắn dây đúng cách khi kết hợp với chanh - Ảnh: Internet

Với 3 công thức pha chế nước uống bột sắn dây đúng cách và khoa học trên, chỉ sau một thời gian kiên trì áp dụng, sự thay đổi của vòng eo cũng như vóc dáng sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.