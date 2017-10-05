Chỉ sau thời gian kiên trì áp dụng từ 2-3 tháng, chắc chắn rằng cách trị sẹo lõm bằng mật ong sẽ không làm bạn thất vọng, sẽ nhanh chóng đánh bật các vết thâm nám, đồng thời tăng sinh collagen làm đầy sẹo lõm hiệu quả. Bởi mật ong, ngoài chứa hàm lượng chất kháng khuẩn tự nhiên lớn, còn chứa nhiều vitamin A, E, C... nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong, làm lành các tổn thương, giúp da căng mịn, đẹp lên trông thấy.

Hiện xu hướng làm đẹp từ thiên nhiên đang lên ngôi nên nhiều người cũng rất ưa chuộng cách trị sẹo lõm bằng mật ong . So với những phương pháp dùng công nghệ cao hay kem trị sẹo, cách này giúp người điều trị tiết kiệm được rất nhiều chi phí, yên tâm không lo dị ứng xảy ra, hạn chế được tình trạng sẹo lan rộng.

Mật ong kết hợp với chanh sẽ tạo thành một loại “kem trị sẹo” tự nhiên, giúp tái tạo cấu trúc tế bào da, làm đầy sẹo lõm. Bởi vì, chanh chứa nhiều axit Citric và vitamin C giúp các mạch máu dưới da lưu thông tuần hoàn máu dễ dàng, đồng thời tẩy sạch tế bào chết trên bề mặt da, bổ sung các dưỡng chất giúp bề mặt da phẳng mịn hơn.

Theo đó, để trị sẹo lõm bằng mật ong, bạn có thể áp dụng ngay những cách sau đây, tái tạo lại các mô, tăng cường sản sinh các sợi collagen mới, giúp cho bề mặt da được kích thích, làm đầy trong thời gian nhanh nhất.

Nguyên liệu cần có:

Mật ong nguyên chất: 1 thìa cà phê.

Nước cốt chanh: 1 thìa cà phê.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Bạn trộn đều các nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 2: Sau đó làm sạch vùng da sẹo rồi thoa đều hỗn hợp lên bề mặt da, kết hợp với massage nhẹ nhàng theo hình xoắn ốc, để các dưỡng chất nhanh chóng thấm sâu vào vùng trung bì, kích thích tăng sinh collagen, làm đầy sẹo lõm ở vùng biểu bì.

Bước 3: Sau khoảng 20 phút, bạn rửa sạch hỗn hợp bằng nước mát.

Nếu bạn kiên trì thực hiện cách này 2-4 lần/tuần thì sẽ sớm có cải thiện, làn da sáng, mịn và các vết sẹo lõm cũng mờ dần.

Trị sẹo lõm bằng mật ong kết hợp với tinh bột nghệ phục hồi nhanh chóng các tế bào hư tổn

Hoạt chất Curcumin có trong tinh bột nghệ kết hợp với các dưỡng chất trong mật ong, thúc đẩy quá trình trị sẹo diễn ra sớm hơn, nhanh làm lành tổn thương, tăng sinh sợi collagen vừa đủ để làm đầy sẹo lõm, mà không gây tăng sinh quá mức hình thành nên sẹo lồi.

Ngoài ra, mật ong và tinh bột nghệ còn cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho da, tăng sự đàn hồi, thay thế các tế bị hư tổn để làm đầy vùng sẹo lõm.

Nguyên liệu cần có:

Mật ong: 2 thìa cà phê.

Tinhh bột nghệ: 1 thìa cà phê.

Bạn lưu ý nên chọn tinh bột nghệ nguyên chất để làm da không bị vàng, đảm bảo màu sắc cho làn da.

Cách thực hiện:

Bước 1: Trộn đều các nguyên liệu nghệ và mật ong theo tỉ lệ 1: ½ thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 2: Vệ sinh làn da sạch sẽ, sau đó thoa đều hỗn hợp, rồi kết hợp với massage theo hình xoắn ốc, để các dưỡng chất thấm sâu vào da.

Bước 3: Nằm thư giãn khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Bạn hãy kiên trì thực hiện cách trị sẹo lõm bằng mật ong này từ 3-4 lần/tuần thì sau một thời gian ngắn sẽ thấy được hiệu quả cải thiện rõ rệt.

Chúc các bạn sớm thành công!