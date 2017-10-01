Nếu bạn muốn thấy ngay kết quả sau lần điều trị đầu tiên thì nên sử dụng công nghệ Laser CO2 Factional. Còn 2 phương pháp dùng kem trị sẹo và điều trị bằng các nguyên liệu thiên nhiên cần phải qua 1 thời áp dụng từ 1-2 tháng, mới cho thấy kết quả cải thiện rõ rệt.

Theo các bác sĩ chuyên khoa cho biết, bạn có thể điều trị sẹo thâm sau khi tẩy nốt ruồi bằng 3 cách sau: dùng kem trị sẹo, sử dụng công nghệ cao như Laser CO2 Fractional hoặc áp dụng các phương pháp từ thiên nhiên.

Laser Fractional CO2 là bước đột phá công nghệ trong lĩnh vực điều trị tái tạo da. Công nghệ này sử dụng những tia Laser CO2 có bước sóng 10.600 nm có khả năng tác động sâu vào lớp hạ bì mà không gây xâm lấn vùng da lành xung quanh, tạo những đường dẫn để đưa yếu tố tăng trưởng vào sâu bên trong da, kích thích tăng sinh collagen mới, thay thế tế bào cũ, “đánh bật” màu thâm của sẹo.

Cách trị sẹo thâm sau khi tẩy nốt ruồi này rất an toàn, không gây đau rát, thương tổn, chảy máu, sau khi điều trị có thể ra về ngay mà không cần nghỉ dưỡng. Tùy theo mức độ của sẹo thâm, sau 1-2 lần hoặc 3-4 lần điều trị, các vết sẹo thâm sẽ hết, trả lại cho bạn làn da đẹp mịn màng.

Trị sẹo thâm sau khi tẩy nốt ruồi bằng kem trị sẹo

Thị trường dược phẩm hiện nay “vàng thau lẫn lộn”, xuất hiện nhiều loại kem trị sẹo kém chất lượng khiến cho người điều trị hoang mang. Tuy nhiên, nếu chọn được loại kem trị tốt, chắc chắn rằng, bạn sẽ cải thiện được tình trạng sẹo thâm hiệu quả.

Các loại kem trị sẹo có chiết xuất dạng lỏng, nhanh chóng thấm vào da để phá vỡ mô liên kết, kích thích sản sinh collagen, phục hồi tế bào hư tổn, xóa mờ sẹo thâm nhanh chóng. Tuy nhiên để tìm mua được các loại kem này bạn cần nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa, nên ưu tiên các loại kem có đầy đủ các yếu tố sau:

- Được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc.

- Chứa các thành phần từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn cho làn da.

- Ưu tiên chọn kem trị sẹo được FDA Hoa Kỳ chứng nhận.

Dùng kem trị sẹo thâm rất tiện lợi, có thể mang theo, lấy ra sử dụng bất cứ lúc nào. Hơn nữa, giá thành của kem trị sẹo không quá đắt, rất phù hợp với túi tiền của mọi người. Thông thường sử dụng kem trị sẹo hàng ngày và cứ kiên trì như vậy, bạn sẽ thấy được kết quả thiện rõ rệt.

Cách trị sẹo thâm sau khi tẩy nuốt ruồi bằng các nguyên liệu tự nhiên

Đây là phương pháp cho hiệu quả cải thiện chậm và cần nhiều thời gian điều trị nhất. Phương pháp này cũng chỉ có hiệu quả cải thiện tốt nhất đối với những vết sẹo thâm mới hình thành.

Để trị sẹo thâm sau khi tẩy nốt ruồi bằng cách này bạn có thể sử dụng các nguyên liệu như: mật ong, nha đam hành tây, chanh, dưa leo… Thời gian áp dụng có thể kéo dài lên đến nửa năm mới cho thấy hiệu quả cải thiện.

Đặc biệt, song hành với việc điều trị, bạn cần phải xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp, tăng cường bổ sung dinh dưỡng từ thực phẩm để tăng sức đề kháng, giúp làm đẹp da hiệu quả.

Hy vọng với những phân tích từ bài viết, bạn đã có sự lựa chọn cho riêng mình để trị sẹo thâm sau khi tẩy nốt ruồi nhanh chóng, nâng cao thẩm mỹ cho làn da.