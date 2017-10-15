Trị mụn thịt trên mặt – Giúp phái đẹp sở hữu làn da phẳng mịn đẹp tuyệt vời

Làm đẹp cùng chuyên gia 15/10/2017 12:01

Trị mụn thịt trên mặt nhanh chóng giúp cho làn da mịn màng, nâng cao tính thẩm mỹ, để chị em thêm tự tin khi giao tiếp. Tuy nhiên, điều trị bằng cách nào hiệu quả nhất, bài viết này sẽ tiết lộ cho bạn được biết nhé!

Da mặt rất nhạy cảm, dễ bị dị ứng nếu như bạn áp dụng phương pháp điều trị sai cách. Do đó, bạn cần phải tìm hiểu kĩ về độ an toàn và công dụng của cách trị mụn thịt trên mặt, sau đó mới nên áp dụng.

Nói về độ an toàn, đảm bảo không xảy ra dị ứng thì những cách trị mụn thịt trên mặt từ thiên nhiên vẫn là sự lựa chọn hàng đầu cho phái đẹp. Bởi những cách này rất dễ thực hiện, phù hợp nhiều làn da, da nhạy cảm cũng có thể áp dụng được.

Cách trị mụn thịt trên mặt bằng nghệ tươi

 

Cách trị mụn thịt trên mặt bằng nghệ tươi
Cách trị mụn thịt trên mặt bằng nghệ tươi. Ảnh internet

Nghệ tươi thường kết hợp với mật ong để mang lại hiệu quả điều trị mụn thịt tốt nhất. Bởi tinh chất Curcumin trong nghệ sẽ kết hợp vitamin E và chất chống oxy hóa trong mật ong tạo thành loại kem trị mụn cực kì hiệu quả. Kiên trì thực hiện cách này, chắc chắn rằng sẽ không làm bạn thất vọng.

Nguyên liệu cần có:

  • 1 củ nghệ tươi.
  • 2 thìa mật ong.

Cách thực hiện:

  • Bạn hãy rửa sạch củ nghệ, sau đó giã nhuyễn.
  • Trộn đều mật ong với nghệ thành hỗn hợp đồng nhất.
  • Thoa đều lên vùng da có mụn thịt trên mặt.
  • Để khoảng 20 phút trên mặt, sau đó rửa sạch bằng nước mát.
  • Kiên trì thực hiện từ 3-4 lần tuần để có kết quả cải thiện tốt nhất.

Cách trị mụn thịt trên mặt bằng sữa chua và mật ong

 

Cách trị mụn thịt trên mặt bằng sữa chua và mật ong
Cách trị mụn thịt trên mặt bằng sữa chua và mật ong. Ảnh internet

Sữa chua giàu axit lactic, giúp làm sạch tế bào chết, lỗ chân lông thông thoáng. Còn mật ong rất giàu dưỡng chất, giúp da thêm phần khỏe mạnh, săn chắc, hỗ trợ điều trị mụn thịt hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

  • Mật ong: 2 thìa.
  • Sữa chua: 2 thìa.

Cách thực hiện:

  • Làm sạch da mặt bằng nước ấm, sau đó để khô tự nhiên.
  • Trong thời gian chờ cho da mặt khô thì bạn trộn đều các nguyên liệu thành hỗn hợp đồng nhất.
  • Thoa đều hỗn hợp lên da, để khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.
  • Kiên trì thực hiện cách này từ 3-4 lần/tuần, sau một thời gian ngắn, bạn sẽ có được cải thiện tốt nhất, các nốt mụn thịt sẽ biến mất hoàn toàn.

Cách trị mụn thịt trên mặt bằng lá tía tô

Lá tía tô là một loại “thần dược” trong Đông y, không chỉ dùng để điều trị các chứng bệnh thường gặp, mà còn có tác dụng điều trị mụn thịt vô cùng hiệu quả.

Để điều trị bằng cách này bạn hãy mua 1 nắm lá tía tô ở ngoài chợ về, loại bỏ các lá úa vàng, sau đó rửa sạch và nghiền nhuyễn. Sau khi vệ sinh làn da sạch sẽ, bạn hãy thoa đều phần lá tía tô xay nhuyễn lên các nốt mụn thịt. Để khoảng 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Tốt nhất bạn nên thực hiện 3-4 lần/tuần thì các nốt mụn sẽ nhanh chóng xẹp xuống, trả lại thẩm mỹ cho làn da.

Cách trị mụn thịt trên mặt bằng tinh dầu dừa

 

Cách trị mụn thịt trên mặt bằng tinh dầu dừa
Cách trị mụn thịt trên mặt bằng tinh dầu dừa. Ảnh internet

Dầu dừa chứa chất chống oxy tốt, nhanh chóng tác động vào bên trong, phá vỡ các mô liên kết collagen do tăng sinh quá mức để làm xẹp mụn thịt hiệu quả. Để thúc đẩy nhanh quá trình điều trị, bạn nên kết hợp dầu dừa với chanh, giúp làm sạch lớp dầu thừa, ngăn chặn mụn tái phát.

Nguyên liệu cần có:

  • 2 thìa nước cốt chanh.
  • 2 thìa dầu dừa.

Cách thực hiện:

  • Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị lại với nhau thành hỗn hợp đồng nhất.
  • Sau khi làm sạch da mặt, bạn thoa đều hỗn hợp lên da.
  • Để khoảng 20 phút, khi các dưỡng chất đã thấm hết vào da thì bạn rửa sạch bằng nước mát.
  • Cứ thực hiện 2-3 lần/tuần, chắc chắn rằng chỉ sau 1 thời gian ngắn mụn thịt sẽ không “làm phiền” bạn nữa.

Chúc các bạn thành công! 

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   trị mụn thịt trị mụn thịt quanh mắt trị mụn cách trị mụn

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 31 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 16 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ