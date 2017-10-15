Trị mụn thịt trên mặt – Giúp phái đẹp sở hữu làn da phẳng mịn đẹp tuyệt vời

Nói về độ an toàn, đảm bảo không xảy ra dị ứng thì những cách trị mụn thịt trên mặt từ thiên nhiên vẫn là sự lựa chọn hàng đầu cho phái đẹp. Bởi những cách này rất dễ thực hiện, phù hợp nhiều làn da, da nhạy cảm cũng có thể áp dụng được.

Da mặt rất nhạy cảm, dễ bị dị ứng nếu như bạn áp dụng phương pháp điều trị sai cách. Do đó, bạn cần phải tìm hiểu kĩ về độ an toàn và công dụng của cách trị mụn thịt trên mặt , sau đó mới nên áp dụng.

Nghệ tươi thường kết hợp với mật ong để mang lại hiệu quả điều trị mụn thịt tốt nhất. Bởi tinh chất Curcumin trong nghệ sẽ kết hợp vitamin E và chất chống oxy hóa trong mật ong tạo thành loại kem trị mụn cực kì hiệu quả. Kiên trì thực hiện cách này, chắc chắn rằng sẽ không làm bạn thất vọng.

Nguyên liệu cần có:

1 củ nghệ tươi.

2 thìa mật ong.

Cách thực hiện:

Bạn hãy rửa sạch củ nghệ, sau đó giã nhuyễn.

Trộn đều mật ong với nghệ thành hỗn hợp đồng nhất.

Thoa đều lên vùng da có mụn thịt trên mặt.

Để khoảng 20 phút trên mặt, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Kiên trì thực hiện từ 3-4 lần tuần để có kết quả cải thiện tốt nhất.

Cách trị mụn thịt trên mặt bằng sữa chua và mật ong

Sữa chua giàu axit lactic, giúp làm sạch tế bào chết, lỗ chân lông thông thoáng. Còn mật ong rất giàu dưỡng chất, giúp da thêm phần khỏe mạnh, săn chắc, hỗ trợ điều trị mụn thịt hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

Mật ong: 2 thìa.

Sữa chua: 2 thìa.

Cách thực hiện:

Làm sạch da mặt bằng nước ấm, sau đó để khô tự nhiên.

Trong thời gian chờ cho da mặt khô thì bạn trộn đều các nguyên liệu thành hỗn hợp đồng nhất.

Thoa đều hỗn hợp lên da, để khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Kiên trì thực hiện cách này từ 3-4 lần/tuần, sau một thời gian ngắn, bạn sẽ có được cải thiện tốt nhất, các nốt mụn thịt sẽ biến mất hoàn toàn.

Cách trị mụn thịt trên mặt bằng lá tía tô

Lá tía tô là một loại “thần dược” trong Đông y, không chỉ dùng để điều trị các chứng bệnh thường gặp, mà còn có tác dụng điều trị mụn thịt vô cùng hiệu quả.

Để điều trị bằng cách này bạn hãy mua 1 nắm lá tía tô ở ngoài chợ về, loại bỏ các lá úa vàng, sau đó rửa sạch và nghiền nhuyễn. Sau khi vệ sinh làn da sạch sẽ, bạn hãy thoa đều phần lá tía tô xay nhuyễn lên các nốt mụn thịt. Để khoảng 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Tốt nhất bạn nên thực hiện 3-4 lần/tuần thì các nốt mụn sẽ nhanh chóng xẹp xuống, trả lại thẩm mỹ cho làn da.

Cách trị mụn thịt trên mặt bằng tinh dầu dừa

Dầu dừa chứa chất chống oxy tốt, nhanh chóng tác động vào bên trong, phá vỡ các mô liên kết collagen do tăng sinh quá mức để làm xẹp mụn thịt hiệu quả. Để thúc đẩy nhanh quá trình điều trị, bạn nên kết hợp dầu dừa với chanh, giúp làm sạch lớp dầu thừa, ngăn chặn mụn tái phát.

Nguyên liệu cần có:

2 thìa nước cốt chanh.

2 thìa dầu dừa.

Cách thực hiện:

Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị lại với nhau thành hỗn hợp đồng nhất.

Sau khi làm sạch da mặt, bạn thoa đều hỗn hợp lên da.

Để khoảng 20 phút, khi các dưỡng chất đã thấm hết vào da thì bạn rửa sạch bằng nước mát.

Cứ thực hiện 2-3 lần/tuần, chắc chắn rằng chỉ sau 1 thời gian ngắn mụn thịt sẽ không “làm phiền” bạn nữa.

Chúc các bạn thành công!