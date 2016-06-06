Tóc rụng cả nắm tay cũng hết nhờ gội đầu bằng lá nha đam

Nha đam là một loại cây quen thuộc trong nhiều gia đình Việt Nam. Ngoài làm đẹp da, nha đam còn có tác dụng trị rụng tóc hiệu quả.

Cây Nha đam (hay còn gọi là cây lô hội) là một loại dược phẩm kỳ diệu từ thiên nhiên do các lợi ích mà nó đem lại. Cây nha đam thường được chiết xuất để lấy các thành phần điều trị mụn, chăm sóc da và sức khỏe. Để trị rụng tóc, chúng ta sẽ sử dụng phần gel nha đam tức phần thịt trắng được xay nhuyễn, không lấy phần vỏ xanh vì nó có thể gây ngứa.

Cách làm gel nha đam:

B1: Lá nha đam chọn bẹ dày, tươi, cứng, rửa sạch, cắt khúc.

B2: Gọt bỏ phần lá xanh

B3: Ngâm phần thịt trong nước muối nhạt 15 phút.

B4: Lấy phần thịt ra, xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố

B5: Đổ hỗn hợp vừa xay vào lọ kín, để tủ lạnh dùng dần

Cách dùng mặt nạ ủ tóc gel nha đam:

Đầu tiên, bạn cần gội đầu sạch với dầu gội bình thường. Sau đó, lấy phần gel nha đam xoa đều lên tóc từ chân đến ngọn, quấn khăn ủ 15 phút. Sau 15 phút gỡ khăn ra, xả sạch.

Ủ tóc với gel nha đam tuần 2 lần, tóc sẽ chắc khỏe và không còn bị rụng.

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