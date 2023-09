Lợi ích khỏe đẹp của loại quả... rụng đầy đường không ai thèm nhặt

Mỗi 100 gram quả trứng cá có hàm lượng dinh dưỡng như sau: nước (77,8 gram), Protein (0.384 gam), chất béo (1,56 g), carbohydrate (17,9 gram), chất xơ (4,6 g), Abu (1,14 gam), canxi (124,6 mg), phốt pho (84mg), sắt (1,18 mg), Carotene (0,019g), Tianin (0,065g), Ribofalin (0,037g), Niacin (0,554 g) và vitamin C (80,5 mg). Giá trị năng lượng của nó là 380KJ/ 100 gram.

Kháng khuẩn

Quả trứng cá có chứa nhiều hợp chất kháng khuẩn mạnh. Và nó đặc biệt tốt trong việc điều trị nhiễm trùng tụ cầu khuẩn S. epidermidis, P. vulgaris, K. Rhizophila, C. diphtheriae và các vi khuẩn khác. Điều này rất quan trọng vì trong cơ thể chúng ta có rất nhiều loại vi khuẩn có hại và càng ngày chúng càng kháng thuốc nhiều hơn.

Trị Gout

Qua nhiều thế kỷ, một số bác sỹ ở các quốc gia đã sử dụng quả trứng cá để ngăn chặn cơn đau liên quan với bệnh gout. Khoa học chứng minh rằng việc ăn 9-12 trái trứng cá ba lần một ngày rất có ích trong việc giảm các cơn đau do gout.

Trị bệnh tiểu đường

Quả trứng cá cũng làm giảm lượng đường trong máu do đó nó rất tuyệt vời cho những người bị bệnh tiểu đường.

Giàu Vitamin C

Quả trứng cá có chứa một lượng Vitamin C rất lớn. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh giúp trị cảm lạnh, cúm, và thậm chí cả bệnh tim mạch. 100 gram quả trứng cá chứa 150 mgs của Vitamin C.

Giảm đau

Trà nấu từ lá trứng cá giúp giảm đau rất tốt vì nó có chứa antinociceptive hoạt động tương tự như thuốc giảm đau các bác sỹ hay dùng cho bệnh nhân.

Bảo vệ tim mạch

Trà lá trứng cá bảo vệ tim khỏi các cơn đau tim, bởi vì nó có chứa chất chống oxy hóa ngăn ngừa viêm nhiễm dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Ung thư

Lá trứng cá đã được nghiên cứu và cho thấy khả năng chống ung thư rất lớn và có thể được sử dụng rộng rãi hơn trong tương lai để điều trị bệnh ung thư.

Nhức đầu

Ăn trái trứng cá và uống trà làm từ lá trứng cá giúp bạn thoát khỏi đau đầu nhanh nhất.

Có chứa chất chống oxy hóa

Quả và lá trứng cá chứa nhiều chất chống oxy hóa, đã được chứng minh là hơn 24 hợp chất flavonoid và phenolic, tương tự trà xanh.

Làm đẹp da

Quả trứng cá chứa Vitamin A, C và chất chống oxy hóa dồi dào, giúp cho làn da khỏe đẹp và ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa da.