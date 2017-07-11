Đây là cách giúp bạn đắp mặt với nghệ không bao giờ bị vàng da

Làm đẹp cùng chuyên gia 11/07/2017 17:57

Nghệ rất tốt cho da, tuy nhiên nếu không biết cách, nghệ sẽ gây vàng da, khó rửa sạch. Những mẹo nhỏ sau sẽ giúp bạn sử dụng nghệ thoải mái mà không lo làm bẩn da, quần áo.

Nghệ là một nguyên liệu làm đẹp được nhiều phụ nữ lựa chọn để làm đẹp. Củ nghệ không chỉ dùng như một món ăn bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe mà nó còn có vô vàn công dụng đối với làn da phụ nữ. Nghệ có một đặc tính nổi bật là làm lành vết thương cà bên trong và bên ngoài, rất hữu ích trongt? việc làm lành các tế bào da bị hư tổn do môi trường, ánh nắng mặt trời hay sự thay đổi hoocmon.

Thành phần hoạt động của nghệ là chất curcumin với hương vị hơi cay nóng, hơi đắng, có mùi mù tạc, và ‘mang hương vị của đất’ một cách khác biệt. Curcumin là tâm điểm thu hút vì tính năng chữa bệnh tiềm tàng với một số các chứng bệnh, bao gồm ung thư, Alzheimer, tiểu đường, dị ứng, viêm khớp, và các loại bệnh mãn tính khác.

Nghệ có tác dụng tốt với nhiều loại da, làm trắng da tự nhiên từ bên trong mà không gây hại như các phương pháp tẩy trắng da độc hại. Nghệ còn giúp làm lành vết mụn, không để lại sẹo thâm, trả cho bạn làn da tươi trẻ.

Tuy có nhiều công dụng như vậy nhưng nhiều người rất ngại dùng nghệ vì màu vàng đặc trưng của nó sẽ đọng lại trên da khó rửa và khiến quần áo bị lấm bẩn. Với một số mẹo sau, bạn sẽ không còn gặp vấn đề này nữa.

Đây là cách giúp bạn đắp mặt với nghệ không bao giờ bị vàng da - Ảnh 1

1. Sử dụng sữa chua

Sữa chua chứa tất cả các tác dụng làm đẹp của sữa tươi, đồng thời còn có thêm acid lactic, có công dụng tẩy tế bào chết nhẹ nhàng cho da. Vì thế, khi kết hợp với nghệ, nó tạo thành một bộ đôi hoàn hảo, có công dụng làm ẩm, dưỡng mịn da và giảm vết thâm nám. Sữa chua cũng giúp cho nghệ không làm vàng da, không làm bẩn quần áo.

Cách dùng: Pha nửa hộp sữa chua không đường với 10g bột nghệ, trộn đều, đắp lên da 15 phút và rửa sạch, làm tuần 3 lần.

Đây là cách giúp bạn đắp mặt với nghệ không bao giờ bị vàng da - Ảnh 2

2. Sử dụng mật ong

Ngoài sữa chua, một nguyên liệu khác cũng rất phù hợp để đi cùng nghệ đó là mật ong. Mật ong có 2 đặc tính quý là kháng khuẩn và dưỡng ẩm tuyệt vời. Do đó nó phù hợp với làn da thô ráp hoặc bị tổn thương. Mật ong cũng giúp nghệ không làm vàng da.

Cách dùng: Trộn 2 thìa bột nghệ với 2 thìa mật ong, thoa đều lên da mặt sạch và rửa lại. Làm tuần 2 lần.

3. Sử dụng dầu olive

Nếu bạn sử dụng nghệ và bị vàng da, hãy dùng dầu olive massage lên vùng da sau đó rửa lại với xà phòng hoặc sữa rửa mặt, phần bột nghệ sẽ bị cuốn đi và biến mất.

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