Dạy bạn cách chọn kem chống nắng để phù hợp nhất với da

Một trong những kỹ năng cần thiết để chọn kem chống nắng phù hợp với từng loại da là nên nhận biết qua một số thành phần quan trọng trong mỹ phẩm. Làn da nhạy cảm thường dễ bị kích ứng bởi các thành phần dioxybenzone, oxybenzone có trong kem chống nắng. Do đó, các sản phẩm kem chống nắng dành riêng cho da nhạy cảm không bao giờ có thành phần là dioxybenzone, oxybenzone mà thường là các oxit kẽm và oxit titan để không bị hấp thu qua da.

Một trong những kỹ năng cần thiết để chọn kem chống nắng phù hợp với từng loại da là nên nhận biết qua một số thành phần quan trọng trong mỹ phẩm.

Bạn nên tránh những sản phẩm có mùi hắc, chứa chất bảo quản vì chúng là nguyên nhân chính gây hiện tượng kích ứng và nổi mẩn trên da.

Họct? viện Da liễu Mỹ cũng khuyến cáo rằng, da nhạy cảm nên dùng các sản phẩm có ít hơn 10 thành phần. Bởi công thức càng phức tạp thì khả năng da bị kích ứng càng cao.

Ngoài ra, người tiêu dùng nên ngửi thử xem trong kem chống nắng có hương nước hoa không. Vì hương liệu thơm cũng có thể gây kích ứng cho da.

Chọn kem chống nắng cho da khô

Tìm kem chống nắng không thấm nước nếu bạn có kế hoạch đi biển hay bạn là người đổ mồ hôi nhiều. Da có thể được bảo vệ trong thời gian 80 phút ngay cả khi bạn ở dưới nước.



Chọn loại kem chống nắng có nhãn "phổ rộng," có nghĩa là nó bảo vệ cho da tránh được cả tia UVA và UVB. Tia UVA gây ra nếp nhăn và lão hóa của da; trong khi các tia UVB gây cháy nắng, nhưng cả hai tia UVA và UVB đều gây ung thư da. Tốt nhất là da được bảo vệ khỏi cả hai. Chú ý, có nhiều kem chống nắng chỉ bảo vệ chống lại các tia UVB.



Kiểm tra các thành phần có trên kem chống nắng dành cho da khô. Có một số hóa chất hấp thu tia UVA và UVB để làn da của bạn không hấp thụ chúng. Mexoryl SX, Mexoryl XL và Parsol 1789 là một số hóa chất bảo vệ chống lại các tia UVA. Octinoxate, Octisalate và Homosalate là các hoá chất bảo vệ chống lại các tia UVB. Đặc biệt, chọn kem chống nắng cho da khô phải chú ý thành phần có chứa glycerin và ceramides để vừa chống nắng, vừa dưỡng ẩm cho da.

Tìm kem chống nắng cho da dầu và bị mụn trứng cá

Kem chống nắng cho da dầu, mụn cần có chứa kẽm, oxit titan hay cồn biến tính sẽ giúp thấm hút dầu hiệu quả. Làn da bạn sẽ không trở nên bóng nhờn sau khi thoa kem.

Nên chọn kem chống nắng có thành phần hóa học là avobenzone và oxybenzone để bảo vệ da lí tưởng nhất.

Bí quyết chọn kem chống nắng cho da nhiều mụn trứng cá

Chọn kem chống nắng có thành phần bảo vệ được cả hai tia UVA và UVB.

Khi mua kem chống nắng cho da bị mụn trứng cá chúng luôn có xu hướng tốn kém hơn khi mua kem chống nắng cho da thường. Do đó, bạn hãy chuẩn bị tâm lý và luôn thử dùng một sản phẩm chống nắng dành riêng cho da mụn với mức giá cao hơn.