Chỉ cần 3 phút và 1 quả chanh, răng ố vàng cỡ nào cũng trở nên trắng bóng nhanh chóng

Làm đẹp cùng chuyên gia 21/11/2016 14:29

Làm trắng răng bằng nguyên liệu tự nhiên là cách tốt nhất để bạn có hàm răng trắng khỏe nhanh chóng, rẻ tiền và không hại men răng.

Men răng là một trong những bộ phận cứng chắc nhất của cơ thể. Nó đóng vai trò bảo vệ răng, giúp răng hoàn thành nhiệm vụ nhau nát thức ăn và làm đẹp cho nụ cười của bạn. Tuy mạnh mẽ là thế, nhưng men răng lại rất dễ chịu tác động của những gì bạn ăn, uống, hút thuốc, thói quen hay môi trường xung quanh.

Có nhiều nguyên nhân khiến răng bị ố vàng, nhưng các nguyên nhân phổ biến nhất là do bẩm sinh, uống nhiều kháng sinh, uống trà hút thuốc và chăm sóc vệ sinh răng miệng không đúng cách. Vết ố vàng bám vào men răng rất khó làm sạch nếu bạn không có những biện pháp đặc biệt. Hiện này, ngoài phương pháp dùng thuốc tẩy trắng chuyên dụng, bạn có thể làm trắng răng bằng các nguyên liệu tự nhiên, giúp răng trắng đẹp nhanh chóng mà không gây hại cho men răng.

Nguyên liệu:

- 1 quả chanh

- 1/4 quả thơm

- 100ml nước lọc

- 2 muỗng cafe muối

Cách làm:

1/4 quả thơm bạn ép lấy nước, bỏ xác. Pha nước ép thơm với nước cốt nửa quả chanh. Thêm 2 thìa cafe muối khuấy đều.

Trộn hỗn hợp vừa rồi với 250ml nước. Dùng nước này súc miệng nhiều lần, ở lần súc miệng cuối, ngậm trong miệng từ 15-30 giây rồi nhổ.

Sau khi súc miệng, bạn đánh răng bình thường với kem đánh răng.

Bạn có thể pha sẵn dung dịch súc miệng rồi để tủ lạnh để dùng trong ngày trước khi đánh răng.

Sau khi dùng 1-2 tuần, bạn sẽ thấy sự biến đổi trên răng mình. Răng ố vàng sẽ chuyển thành trắng bóng mà không cần tốn tiền và công sức quá nhiều.

Chúc bạn thành công!

 

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