Cả đời không cần dùng nhíp nhổ lông nách chỉ với 1 quả chanh tươi

Hãy vứt nhíp đi vì bạn không bao giờ phải nhổ lông nách nữa, nếu làm theo cách sau đây.

Lông nách là hiện tượng có cả ở nam và nữ. Tuy nhiên với chị em phụ nữ, nó gây ra không ít khó chịu vì vừa gây mất thẩm mỹ, vừa khiến cho vùng dưới cánh tay có mùi hôi khó chịu. Từ đó, bạn sẽ e ngại trong việc diện áo hai dây và váy ngắn. Đa phần chúng ta chọn giải pháp làm sạch lông nách bằng cách dùng nhíp nhổ hoặc dùng dao để cạo. Tuy nhiên cả 2 cách này đều khiến lông nách mọc dài ra nhanh hơn, cứng hơn và còn làm tổn thương vùng da mỏng manh dưới cánh tay.

Một cách nữa để loại bỏ lông nách là dùng laser. Thế nhưng laser khá tốn kém lại gây cảm giác đau rát, thậm chí nguy hiểm nếu bạn làm ở thẩm mỹ viện không đủ chất lượng.

Tuy nhiên ít ai biết rằng, có một phương pháp giúp triệt lông nách vĩnh viễn ngay tại nhà, chỉ dùng các nguyên liệu vô cùng rẻ tiền và lành tính đó là chanh, mật ong và trứng gà. Đây là cách vừa ít đau đớn, vừa giúp lông nách biến mất vĩnh viễn và làm cho da sáng mịn hơn.

Nguyên liệu:

- 1/2 chén bột mì

- 3 muỗng cafe mật ong

- 1 quả chanh tươi

- 1 quả trứng gà

Cách làm:

Bước 1: Cho vài muỗng bột mì ra chén, thêm 3 thìa mật ong vào và trộn đều.

Bước 2: Đập 1 quả trứng gà ra cái chén khác đánh thật đều rồi cho trứng vào bột mì, khuấy thêm khoảng vài muỗng canh nước lọc cho đến khi có hỗn hợp sệt sệt. Cuối cùng, thêm nước cốt chanh vào hỗn hợp.

Bước 3: Nhổ sạch lông nách, sau đó rửa nách sạch với nước, thoa hỗn hợp vừa làm lên nách, để yên 15 phút.

Bước 4: Tắm lại với nước sạch nhiều lần.

Khi lông nách mọc lần kế tiếp, bạn làm như các bước trên và sau vài lần lông sẽ ít mọc hẳn, có mọc cũng nhạt đi nhiều và đến khi lông không còn mọc lên nữa, bạn có thể ngừng phương pháp này.

Chúc bạn thành công!

(Nguồn: Home Remedies)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-doi-khong-can-dung-nhip-nho-long-nach-chi-voi-1-qua-chanh-tuoi-181101.html