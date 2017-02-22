Cả đời không cần dùng nhíp nhổ lông nách chỉ với 1 quả chanh tươi

Làm đẹp cùng chuyên gia 22/02/2017 15:30

Hãy vứt nhíp đi vì bạn không bao giờ phải nhổ lông nách nữa, nếu làm theo cách sau đây.

Lông nách là hiện tượng có cả ở nam và nữ. Tuy nhiên với chị em phụ nữ, nó gây ra không ít khó chịu vì vừa gây mất thẩm mỹ, vừa khiến cho vùng dưới cánh tay có mùi hôi khó chịu. Từ đó, bạn sẽ e ngại trong việc diện áo hai dây và váy ngắn. Đa phần chúng ta chọn giải pháp làm sạch lông nách bằng cách dùng nhíp nhổ hoặc dùng dao để cạo. Tuy nhiên cả 2 cách này đều khiến lông nách mọc dài ra nhanh hơn, cứng hơn và còn làm tổn thương  vùng da mỏng manh dưới cánh tay.

Một cách nữa để loại bỏ lông nách là dùng laser. Thế nhưng laser khá tốn kém lại gây cảm giác đau rát, thậm chí nguy hiểm nếu bạn làm ở thẩm mỹ viện không đủ chất lượng.

Tuy nhiên ít ai biết rằng, có một phương pháp giúp triệt lông nách vĩnh viễn ngay tại nhà, chỉ dùng các nguyên liệu vô cùng rẻ tiền và lành tính đó là chanh, mật ong và trứng gà. Đây là cách vừa ít đau đớn, vừa giúp lông nách biến mất vĩnh viễn và làm cho da sáng mịn hơn. 

Cả đời không cần dùng nhíp nhổ lông nách chỉ với 1 quả chanh tươi - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- 1/2 chén bột mì
- 3 muỗng cafe mật ong
- 1 quả chanh tươi
- 1 quả trứng gà

Cách làm:

Cả đời không cần dùng nhíp nhổ lông nách chỉ với 1 quả chanh tươi - Ảnh 2

Bước 1: Cho vài muỗng bột mì ra chén, thêm 3 thìa mật ong vào và trộn đều.

Bước 2: Đập 1 quả trứng gà ra cái chén khác đánh thật đều rồi cho trứng vào bột mì, khuấy thêm khoảng vài muỗng canh nước lọc cho đến khi có hỗn hợp sệt sệt. Cuối cùng, thêm nước cốt chanh vào hỗn hợp.

Bước 3: Nhổ sạch lông nách, sau đó rửa nách sạch với nước, thoa hỗn hợp vừa làm lên nách, để yên 15 phút.

Bước 4: Tắm lại với nước sạch nhiều lần.

Khi lông nách mọc lần kế tiếp, bạn làm như các bước trên và sau vài lần lông sẽ ít mọc hẳn, có mọc cũng nhạt đi nhiều và đến khi lông không còn mọc lên nữa, bạn có thể  ngừng phương pháp này. 

Chúc bạn thành công!

(Nguồn: Home Remedies)

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   lông nách triệt lông nách

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 3 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn