Bí quyết mặc đẹp, sành điệu và cá tính khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi

Một số bí quyết sau đây sẽ giúp bạn luôn mặc đẹp và trông “hút hồn” hơn.

Bằng cách lướt mắt qua các tạp chí thời trang, báo chí và vô tuyến truyền hình…, bạn sẽ biết được các xu hướng thời trang mới về kiểu tóc, quần áo, giày dép, phụ kiện và cách trang điểm . Từ đó, t? vi ệc chọn ra cho mình một phong cách thời trang phù hợp sẽ giúp bạn ghi điểm trước người đối diện.

Chọn trang phục vừa kích cỡ

Khi xác định được những gì “hot” nhất vào lúc này, bạn có thể đến các cửa hàng bán quần áo để chọn cho mình những bộ cánh vừa vặn. Cách ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ và vừa vóc dáng chính là những yếu tố góp phần làm cho bạn trông lịch sự và sang trọng hơn.

Nếu bạn do dự về sự lựa chọn của mình, hãy hỏi bạn bè, người thân hay người bán hàng chọn giúp mình những bộ trang phục đẹp và phù hợp với bạn nhất.

Mua nhiều trang phục khác nhau

Để tránh đơn điệu và nhàm chán, bạn cũng nên mua nhiều bộ quần áo có màu sắc, kiểu dáng khác nhau để dễ dàng lựa chọn, thay đổi và kết hợp cho mỗi dịp gặp gỡ.

Dành thời gian mặc thử quần áo

Để chọn cho mình những bộ cánh đẹp nhất và phù hợp với tính chất của từng sự kiện, bạn cũng nên dành một ít thời gian để lựa chọn, mặc thử quần áo và soi trước gương. Khi bạn cảm thấy màu sắc giữa trang phục và phụ kiện làm đẹp được kết hợp hoàn hảo thì hãy tự tin bước ra đường phố.

Ăn mặc theo sở thích

Tùy theo sở thích của mình mà bạn chọn phong cách ăn mặc sao cho phù hợp. Nếu bạn thích sự đơn giản, chỉ cần chuẩn bị vài chiếc quần jean, áo thun và áo sơ mi trong tủ quần áo, kết hợp với một đôi giày chất lượng cao là có thể tự tin gặp gỡ bạn bè. Đối với những bạn gái cá tính và năng động, những bộ cánh kiểu cách, màu sắc nổi bật nhưng không quá rườm rà chính là sự lựa chọn tuyệt với nhất.

Mạnh dạn ăn mặc kiểu phá cách

Những bộ cánh phá cách, độc đáo và lạ mắt luôn mang lại cho người mặc nét thú vị và cuốn hút. Do đó, bạn cũng nên mạnh dạn mặc thử những bộ trang phục như thế này để tạo sự chú ý trước đám đông. Tuy nhiên, bạn đừng nên quá lạm dụng nét “lạ” trong trang phục của mình để tạo sự phản cảm trước mọi người.

Đầu tư cho phụ kiện làm đẹp

Chỉ cần mua sắm thêm một số phụ kiện làm đẹp có kiểu dáng và màu sắc bắt mắt, bạn sẽ làm cho bộ trang phục đơn điệu của mình bừng thêm “sức sống”. Bạn nên nhớ rằng, không phải các sản phẩm đắt tiền ở các cửa hiệu lớn đều giúp bạn “đẹp lạ” hơn. Bởi lẽ, những sản phẩm từ các cửa hàng nổi tiếng đều có nhiều người sử dụng. Vì thế, hãy tạo sự khác biệt cho riêng mình bằng những sản phẩm rẻ tiền ở các cửa hàng nhỏ hơn. Cách làm này sẽ giúp bạn tiết kiệm một khoản tài chính đáng kể đấy.

Trang điểm tự nhiên

Bên cạnh việc đầu tư mua quần áo, phụ kiện thời trang, bạn cũng phải chú ý đến cách trang điểm mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Chỉ cần trang điểm đơn giản và nhẹ nhàng sẽ giúp bạn dễ dàng kết hợp với mọi trang phục. Hơn nữa, trang điểm nhẹ nhàng cũng giúp bạn trông đẹp tự nhiên, tỏa sáng và sang trọng hơn.

Làm đẹp mái tóc

Khởi đầu năm mới với một kiểu tóc đẹp mắt và hợp thời trang sẽ giúp bạn “hút” mọi ánh mắt nhìn từ bạn bè cũ. Do vậy, bạn nên đến tiệm làm tóc, nhờ các chuyên viên làm đẹp chọn cho mình một kiểu tóc bắt mắt nhất để hoàn thiện phong cách thời trang của mình bạn nhé!